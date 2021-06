Le moment surréaliste où Rahm est disqualifié par Covid et fond en larmes devant des centaines de fans

Nouvelles connexes

Les situations qui ont causé la Covid-19 dans les moments les plus ordinaires de la vie de toute personne, ils ont touché le surréalisme. Cela pourrait s’appeler ce qui s’est passé ce samedi à Le Mémorial, le tournoi de golf de la Tournée de la PGA lorsque Jon Rahm il dirigeait le test. Les Espagnols ont remporté ce championnat lors de la dernière édition et avaient tout à faire pour le refaire cette année. Mais le virus a fait son affaire et l’a contraint à quitter le rendez-vous qui a lieu dans l’état de Ohio.

Le numéro deux mondial a reçu la nouvelle du staff médical du PGA Tour alors qu’il quittait le 18e green le Club de golf Muirfield Village. Le Basque a été informé lundi qu’il serait soumis à des protocoles de recherche des contacts après être entré en contact étroit avec une personne testée positive pour Covid-19. Cela signifiait qu’il devrait être testé quotidiennement, même si cela ne l’empêchait pas de concourir chaque fois qu’il était testé négatif. De plus, vous auriez un accès restreint aux installations couvertes.

Rahm avait été testé négatif tous les jours, mais son test le plus récent, effectué après la conclusion de son deuxième tour retardé par la pluie samedi matin et avant le début de son troisième tour dans l’après-midi, est revenu positif à 16h20, alors que je était encore en tournée. Un conseiller médical du PGA Tour a demandé un test de confirmation sur l’échantillon d’origine, qui est revenu positif à 18h05 alors que Rahm terminait son troisième tour.

Wow. Rahm a été testé positif au Covid et doit se retirer. Avec une avance de 6 coups. pic.twitter.com/ySwaIXQaNq – Jusqu’à ce que. (@UntilGolf) 5 juin 2021

La désolation a envahi Rahm, qui n’a pas pu retenir ses larmes car il a dû quitter le terrain. Il menait à la fin du troisième tour avec des coups sûrs (-8) et un cumulatif de 198 (-18), mais cette situation l’a obligé à arrêter la compétition. Tout le monde l’a pris sur les réseaux sociaux, y compris le propriétaire de Muirfield Village, Jack Nicklaus: “Il a joué au golf absolument brillant cette semaine. Ni le PGA Tour ni Jon n’ont eu le choix. Au nom du Mémorial, nos pensées et nos pensées vont à Jon et à sa famille.”

