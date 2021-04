Le moment “ un peu idiot ” de Lewis Hamilton a sauvé sa course

Accélérer à un moment où presque tout le monde pensait qu’il devrait faire marche arrière a peut-être «semblé un peu idiot», mais Martin Brundle dit que cela a empêché Lewis Hamilton de se retirer dans le gravier à Imola.

En venant aux points de retard, Hamilton a commis une rare erreur lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne de dimanche, une qui l’a mis dans le gravier.

Ralentissant et sur le point de s’arrêter avant de frotter la barrière, Hamilton a continué à avancer jusqu’à ce que sa W12 la frappe, endommageant son aile avant.

Il a finalement fait marche arrière hors du gravier et a rejoint la course, retournant aux stands pour des réparations alors que les drapeaux rouges étaient lancés pour le gros accident de son coéquipier Valtteri Bottas.

Brundle estime que la décision de continuer à avancer et de toucher la barrière a empêché Hamilton de rejoindre Bottas sur la liste DNF.

«Lewis léchait George [Russell] à l’épingle à cheveux de Tosa », écrit-il dans sa chronique Sky Sports,« la Williams est restée à droite en laissant un espace à Lewis à l’intérieur mais sur le côté humide de la piste.

«La voiture rodée doit-elle se déplacer hors ligne sur la piste humide? Pas vraiment. Mais Lewis n’a pas eu de chance avec un blocage des freins qui l’a conduit dans le bac à gravier et vers la barrière.

«Les voitures de F1 se sentent tout simplement géniales à 200 mph mais maladroites comme l’enfer à 0 mph. Trouver la marche arrière n’est pas le travail d’un instant, les palettes d’embrayage sont à l’arrière d’une roue en rotation, vous ne pouvez pas voir correctement et le blocage de direction est désespéré en raison des roues avant larges et de la géométrie de la suspension.

«Cela avait l’air un peu idiot quand Lewis a accéléré en avant dans les barrières et a cassé son aileron avant, et c’était dans une certaine mesure, mais bien sûr, il sait bien que vous devez garder vos roues motrices hors du gravier si cela est possible, sinon vous ‘ Re échoué et se dirige vers une douche tôt.

«Puis, grâce aux conseils radio de son équipe quant à la circulation en sens inverse, il a inversé l’ancien et donc plus compressé bac à gravier, transformant momentanément sa voiture en traction avant. Situation sauvée mais aile cassée.

L’erreur? Rare de Hamilton 🤯 La récupération? Chic, déterminé et habile comme jamais 😎 # ImolaGP 🇮🇹 # F1 pic.twitter.com/sIZcfpT528 – Formule 1 (@ F1) 18 avril 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de Formule 1

Bien que ce soit un désastre pour Bottas, les drapeaux rouges étaient un cadeau pour Hamilton car il était neuvième et un tour plus bas lorsque les drapeaux ont été agités.

Lui, avec tous les autres qui étaient à un tour de piste, a été autorisé à se dégager et à s’aligner juste derrière le peloton de tête pour le redémarrage.

Hamilton a couru de la neuvième à la deuxième, prenant également le point le plus rapide.

«Lewis a eu de la chance avec une voiture de sécurité ici à la fin de l’année dernière et maintenant, une fois de plus, le drapeau rouge pour éliminer le désordre de Bottas et Russell a joué entre ses mains en permettant aux dommages d’être réparés, des pneus neufs (comme tout le monde) et de se déverrouiller. lui-même (avec les autres coureurs chevauchés) », a déclaré Brundle.

«Les règles permettent aux voitures rodées de se déchaîner, d’un tour et de revenir à l’arrière du peloton, sous une voiture de sécurité et des drapeaux rouges afin qu’au redémarrage, elles ne soient pas dans le mélange avec les leaders, nous refusant ainsi de dire un grand duel dans les dernières étapes de la course.

«Ce qui se passe pour les équipes et les pilotes à cet égard, parfois cela vous aidera, parfois cela vous fera du mal. Cela semble injuste à certains égards, mais nous avons vu la règle dynamiser vraiment les courses et ramener les pilotes en jeu.

«Lewis n’a pas gâché son opportunité emballée en cadeau en se hissant à la deuxième place et au meilleur tour. Quand je l’ai interviewé après la course, il était clair que l’erreur de dépassement de Russell lui avait beaucoup pesé sur l’esprit.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.