Le monde a déboisé l’équivalent de toute la Suisse l’année de la pandémie

05/04/2021 à 08:35 CEST

L’année de la pandémie, le monde s’est arrêté, & mldr; mais pas la déforestation. En 2020, les forêts tropicales ont diminué de 12%, malgré le fait que l’activité humaine ait considérablement ralenti. En outre, à diverses périodes de l’année, la demande d’articles favorisant la déforestation, comme l’huile de palme ou le cacao, a diminué.

Cela signifie qu’en 2020, le monde a perdu 12,2 millions d’hectares supplémentaires d’arbres, ce qui correspond à une superficie similaire à l’ensemble de la Suisse, établissant un record au cours des vingt dernières années, seulement derrière le chiffre de 2016, selon un rapport du Food et Organisation agricole (FAO).

Les pertes ont été particulièrement graves dans les forêts primaires tropicales humides, telles que Amazonie, Congo et Asie du Sud-Est, écosystèmes considérés comme d’une importance vitale.

Ces forêts agissent comme des puits de carbone en régulant le climat mondial, avec l’océan, et, en plus, elles sont également dotées d’écosystèmes irremplaçables pour le fonctionnement de notre planète.

Les zones boisées du Brésil ont été les pires arrêts. En 2020, le pays a concentré un tiers de la destruction des forêts avec 1,7 million d’hectares perdus, ce qui représente une augmentation d’environ 25% par rapport à l’année précédente.

Le plus touché a été l’Amazonie, qui a subi une série d’incendies incontrôlés depuis 2019. En ce sens, la déforestation a augmenté de 209% dans l’État d’Amazonas depuis l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, président du Brésil.

Depuis lors, il a effacé de la carte 844 miles carrés de forêt, abritant trois millions d’espèces naturelles et d’animaux qui fournissent 20% de l’oxygène de la planète.

Victimes de l’agriculture à grande échelle

Comme l’a confirmé l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans son dernier rapport sur l’état des forêts, «la déforestation et la dégradation des massifs forestiers continuent de se produire à des rythmes alarmants, ce qui contribue de manière significative à la perte actuelle de biodiversité. ;.

En ce sens, il rappelle que l’expansion agricole reste l’une des principales causes, alors que la résilience des systèmes alimentaires humains et leur capacité à s’adapter aux changements futurs dépendent de la même biodiversité.

En fait, l’agriculture commerciale à grande échelle – principalement l’élevage de bétail et la culture du soja et de l’huile de palme– a provoqué 40% de la déforestation des forêts tropicales entre 2000 et 2010, et l’agriculture de subsistance locale en représentait 33%.

On estime que depuis 1990, quelque 420 millions d’hectares de forêt ont été perdus en raison des changements dans l’utilisation des terres, bien que le taux de déforestation ait diminué au cours des trente dernières années.

Les données des cinq dernières années en sont un exemple, puisqu’entre 2015 et 2020, le taux de déforestation était de 10 millions d’hectares par an, alors que dans les années 1990, il était de 16 millions d’hectares par an.

Malgré le changement, la superficie des forêts primaires dans le monde a diminué sur plus de 80 millions d’hectares depuis 1990. Parallèlement, plus de 100 millions d’hectares de forêts sont touchés par les incendies de forêt, les ravageurs, les maladies, les espèces envahissantes, les sécheresses et les événements météorologiques défavorables

De la capture du carbone à son émission

La destruction des forêts met non seulement fin au plus grand puits de dioxyde de carbone de la planète, mais peut également en faire un véritable ennemi dans la lutte contre le changement climatique.

Et c’est que, bien que les forêts tropicales jouent un rôle clé dans la lutte contre le réchauffement climatique car elles absorbent du carbone lors de la photosynthèse, elles émettent du carbone lorsqu’elles brûlent ou se détériorent après la mort.

La destruction de 12% des forêts tropicales libéré plus de 2,5 milliards de tonnes de dioxyde de carbone à l’atmosphère. Ce chiffre équivaut aux émissions annuelles de 570 millions de voitures, soit pratiquement la moitié de toutes celles en circulation dans le monde.

De même, la destruction des forêts entraîne la perte de l’habitat naturel de centaines d’espèces, entraînant un déclin de la diversité biologique chaque année.

La grande majorité de la biodiversité terrestre se trouve dans les forêts du monde, des forêts boréales les plus septentrionales aux forêts tropicales humides.

Ensemble, ils contiennent plus de 60 000 espèces d’arbres différentes et fournissent des habitats à 80% des espèces d’amphibiens, 75% des espèces d’oiseaux et 68% des espèces de mammifères.

Environ 60% de toutes les plantes vasculaires se trouvent dans les forêts tropicales. Aujourd’hui, 8% des plantes forestières évaluées, 5% des animaux forestiers et 5% des champignons trouvés dans les forêts sont classés comme des espèces en danger critique d’extinction.

Progression très lente du reboisement

Les pays ne sont pas restés passifs face à la situation. Plus précisément, 61 d’entre eux se sont engagés conjointement à restaurer 170 millions d’hectares des terres forestières dégradées dans le cadre du Défi de Bonn, mais les progrès à ce jour ont été lents.

En fait, et au rythme actuel, «le monde n’est pas sur la bonne voie pour atteindre l’objectif du Plan stratégique des Nations Unies pour les forêts d’augmenter la superficie forestière de 3% d’ici 2030», comme indiqué par la FAO dans votre rapport.

Pour changer le cours de la déforestation et de la perte de biodiversité, les experts insistent sur le fait que « nous devons de toute urgence transformer nos systèmes alimentaires pour arrêter la déforestation et la perte de biodiversité ». Pour cela, la FAO insiste sur le fait qu’il est urgent de s’éloigner de la situation actuelle, car la demande de nourriture donne lieu à des pratiques agricoles inappropriées et à une situation qui est encore loin d’être inversée.

Articles de référence:

http://www.fao.org/3/ca8642es/CA8642ES.pdf

https://www.sciencemag.org/news/2021/03/tropical-forest-destruction-increases-despite-pandemic?utm_campaign=news_daily_2021-03-31&et_rid=402778935&et_cid=3719812

Cela peut vous intéresser: L’Amazonie, en passe de devenir émetteur de CO2

Cela peut vous intéresser: Les forêts du monde, saturées de CO2