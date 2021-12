Le monde assiste à la 4e vague de Covid: le gouvernement met en garde les gens contre la baisse de la garde

Le gouvernement a déclaré que le taux de positivité des cas COVID-19 au Kerala et au Mizoram est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale et constitue une source de préoccupation.



Notant que le monde assiste à une quatrième vague de cas de Covid, le gouvernement a mis en garde vendredi les gens contre la baisse de la garde, en particulier pendant les festivités de fin d’année, même s’il a souligné que l’infection due à Omicron n’entraînait pas nécessairement une maladie symptomatique grave.

S’adressant à une conférence de presse conjointe, le directeur général de l’ICMR, le Dr Balram Bhargava, a déclaré que Delta continue d’être la souche prédominante en Inde, y compris dans les clusters récemment identifiés.

« Par conséquent, nous devons continuer avec la même stratégie consistant à suivre un comportement approprié à Covid et à intensifier la vaccination », a-t-il déclaré.

Affirmer la variante Omicron du coronavirus ne conduit pas nécessairement à une maladie clinique symptomatique grave, a déclaré Bhargava en Inde, environ un tiers de tous les cas détectés étaient légèrement symptomatiques, et le reste était asymptomatique.

« Je tiens à souligner que le traitement des individus symptomatiques infectés par Omicron reste le même. Cela ne change pas pour la variante Delta, Alpha ou Beta », a déclaré le DG de l’ICMR.

Lors de la conférence de presse, le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, a mis en garde. « Le monde assiste à la quatrième vague de cas de COVID-19 et la positivité globale est de 6,1%. Par conséquent, nous devons être sur nos gardes et nous ne pouvons pas nous permettre de nous relâcher », a-t-il déclaré.

Expliquant la tendance Covid, y compris celle de toutes ses variantes sur différents continents, Bhushan a déclaré que tandis que l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Afrique enregistraient une augmentation des infections de semaine en semaine depuis le 26 novembre, l’Asie connaît toujours une baisse des cas.

En Inde, le nombre de cas quotidiens a été inférieur à 10 000 au cours des quatre dernières semaines. « Bien que ces chiffres soient bas, nous devons être vigilants et monter la garde », a déclaré le secrétaire à la Santé de l’Union.

Il a déclaré que l’Inde avait connu deux augmentations de cas – une en septembre 2020 et une autre en mai de cette année. Même si le nombre global de cas et de décès dans le pays est actuellement en baisse, le Kerala, le Maharashtra, le Tamil Nadu, le Bengale occidental, le Karnataka et le Mizoram signalent toujours un nombre très élevé d’infections, a déclaré Bhushan.

La très forte positivité des cas au Kerala (6,1%) et au Mizoram (8,2%) est une source de préoccupation, a-t-il observé.

Dans 20 districts, dont neuf au Kerala et huit au Mizoram, le taux hebdomadaire de positivité des cas se situe entre 5 et 10 %, et dans deux districts, il dépasse les 10 %.

« Donc, ces 22 quartiers sont une source de préoccupation pour nous. Nous sommes constamment en consultation avec les États pendant que des équipes centrales s’y rendent pour apporter un soutien technique », a déclaré Bhushan.

Sur les 358 cas de la variante Omicron du coronavirus signalés en Inde jusqu’à présent, 183 ont été analysés et il a été constaté que 87 d’entre eux étaient complètement vaccinés, trois ayant reçu des doses de rappel et 70% étaient asymptomatiques, a déclaré le gouvernement.

Deux personnes étaient partiellement vaccinées, sept personnes n’étaient pas vaccinées tandis que 16 n’étaient pas éligibles pour recevoir des doses de vaccin dans le cadre du programme national de vaccination du pays. Le statut vaccinal de 73 est encore inconnu, a déclaré Bhushan.

Il a déclaré que 121 cas avaient des antécédents de voyage à l’étranger, tandis que dans 44 cas, les personnes infectées étaient entrées en contact avec des voyageurs étrangers et que les informations sur 18 personnes n’étaient toujours pas disponibles.

À propos de la préparation du pays à Covid, le secrétaire à la Santé a déclaré que 18 10 083 lits d’isolement, 4 94 314 lits à oxygène, 1 39 300 lits de soins intensifs, 24 057 lits de soins intensifs pédiatriques, 64 796 lits pédiatriques non-USI ont été préparés.

En outre, 50 % du montant du programme d’intervention d’urgence contre le Covid (ECRP-II) ont été versés aux États et aux territoires de l’Union. En utilisant le fonds, ils lisent 96 913 lits supplémentaires avec oxygène, 20 475 lits en soins intensifs et 9 574 lits pédiatriques non-USI, a-t-il déclaré.

Concernant l’approvisionnement en oxygène médical, Bhushan a déclaré : « Sur la base de l’expérience mondiale et de l’Afrique du Sud, les patients d’Omicron n’avaient jusqu’à présent pas de besoin supplémentaire d’oxygène. Mais nous devons être proactifs. » Au cours de la première vague d’infections à Covid dans le pays, le besoin le plus élevé en oxygène en une journée était de 1 000 MT, qui est passé à 10 000 MT au cours de la deuxième vague.

« La demande d’oxygène médical a été multipliée par dix. Nous avons pu résoudre ce problème grâce aux efforts collectifs des gouvernements central et des États et avons réussi à fournir 10 000 tonnes d’oxygène médical. Aujourd’hui, nous avons créé une capacité de 18 800 tonnes d’oxygène médical par jour », a déclaré Bhushan.

Citant les directives de l’OMS du 17 décembre, il a déclaré qu’Omicron avait un avantage de croissance significatif sur Delta, se propageant rapidement dans les communautés, avec un temps de doublement compris entre 1,5 et trois jours. Un risque de transmission plus élevé par rapport à Delta a été confirmé par des études sur les ménages et les contacts au Royaume-Uni, a-t-il déclaré.

À propos de la couverture vaccinale, le secrétaire à la Santé a déclaré que 89 % de la population adulte indienne avait reçu au moins une dose de vaccin COVID-19 tandis que 61 % avaient été entièrement vaccinés.

Plus de 140 doses crore ont été administrées jusqu’à présent.

Dans 19 États et territoires de l’Union, la couverture de la première dose était supérieure à 90 %, tandis qu’à Odisha, Maharashtra, Tamil Nadu, Bihar, Puducherry, Uttar Pradesh, Meghalaya, Jharkhand, Manipur, Punjab et Nagaland, la couverture des première et deuxième injections de vaccin était inférieur à la moyenne nationale, a-t-il déclaré, ajoutant que c’était une cause de préoccupation.

