Le monde chinois du faire semblant

Par Prashant Dikshit

Une étude historique publiée dans le journal des analyses stratégiques de l’Institute for Defence Studies and Analyses est sans équivoque en racontant que depuis 1950, la proclamation chinoise pour revendiquer près de 50 000 milles carrés de territoire indien était basée sur des cartes non officielles et publiées en privé, connues sous le nom de Shin. Cartes de Pao. Ces cartes ont été publiées sous le régime précédent, lorsque la Chine était connue sous le nom de République de Chine (RC) de 1912 à 1949. En fait, ce n’est qu’en 1956 que le Bureau d’État de l’arpentage et de la cartographie de la République populaire de Chine a été créé dédié à ces tâches. .

L’histoire de Shin Pao avait commencé en 1933 avec la sortie de sa première édition – Un Atlas provincial de la Chine, en caractères chinois du nom de son éditeur Shin Pao, un quotidien basé à Shanghai qui aurait financé le projet. Le journal avait parrainé le projet sous la direction d’un conseil de direction chinois pour l’éducation et la littérature en tant qu’« ouvrage de référence dans les écoles ». Les Atlas Shin Pao sont sortis respectivement en 1934, 1935 et 1939 mais ils n’ont jamais été reconnus comme des publications officielles. Les locaux des Services géologiques ont été utilisés pour la production de ces atlas et leurs directeurs ont simplement prêté leurs noms en tant qu’auteurs. Les auteurs présumés de ces documents avaient une formation de géologues et pour eux la cartographie et la cartographie étaient une discipline étrangère. Bien que l’un d’eux soit devenu président exécutif de la Commission de planification de la défense nationale de Chine

Il y a une grande masse de données pour conclure que l’auteur réel de ces cartes était un explorateur et cartographe suédois nommé Sven Hedin qui a produit ces documents avec la carte secrète de Chine de l’état-major chinois (1918) et la carte de Chine de Sun Yat-sen (1920 ). Sun Yat-sen a été le premier président de la Chine.

C’est le personnage d’Hedin qui est maintenant très pertinent pour notre compréhension. Il était profondément imprégné des philosophies fascistes nourries en Allemagne à cette époque et était profondément angoissé par la défaite de son pays pendant la Première Guerre mondiale. Il avait publiquement qualifié les Britanniques d’ennemis des races germaniques. Il avait tenu compagnie au Kaiser Guillaume II d’Allemagne pendant la guerre et était par la suite resté en contact avec le régime nazi d’Hitler.

C’était donc sa vengeance et la cartographie était son instrument. Dans ses explorations, il avait assidûment évoqué des enquêtes dans le Sinkiang, le Tibet et l’Aksai Chin sur une période de sept ans et demi et avait intégré son travail avec les arpenteurs britanniques en interprétant leurs enregistrements comme un territoire disponible pour la cueillette. Il était conscient de l’ambiguïté de la représentation de la frontière nord de l’Inde sur les cartes Survey of India dans lesquelles la légende pour le secteur ouest avait lu Frontière non définie et dans le secteur oriental comme Frontière non délimitée. Il avait déjà noté en 1906 : « Nous sommes maintenant dans un pays appartenant à la région non annexée d’Aksai Chin au nord-ouest du Tibet (plateau). Ou dites-moi à quelle puissance appartient cette terre. Est-ce que le Maharaja du Cachemire en revendique, ou le Dalaï Lama, ou fait-il partie du Turkestan (Sinkiang). Aucune limite n’est marquée sur la carte et on regarde en vain les bornes ». Il avait également noté que les premières cartes Survey of India étaient très sommaires dans la représentation de ce qui est maintenant universellement connu comme la région du Karakoram, la vallée de Galavan, les régions de Demcok et le Pangong Tso. Les forces de l’Armée populaire de libération sont actuellement retranchées à ces endroits.

Ce n’est tout simplement pas qu’il y avait des insuffisances dans les mécanismes d’enquête pendant les régimes mandchous, le prédécesseur du ROC. Mais leurs cartes se limitaient aux quartiers chinois dans lesquels les territoires appartenant aux Mongols, Ouïghours, Kazaks, Tadjiks et autres étaient annexés lors de campagnes militaires et étaient sous la suzeraineté du régime de Pékin.

Les cartes faites par Hedin et incorporées dans Shin Pao, d’autre part, étaient toutes de puissantes agressions cartographiques omniprésentes sans aucune présence physique. Mais ils sont apparus comme l’outil le plus puissant pour une agression flagrante. “Avec le recul, l’objectif d’Hedin de laisser une piqûre dans la queue pour l’Inde semble avoir été accompli.” Sans doute Hedin a-t-il été honoré par les deux régimes de Berlin et de Pékin. Si Hitler avait survécu, peut-être aurions-nous assisté à de nouvelles activités tout aussi sinistres dans les régions tourmentées.

Apparemment, une série de régimes indiens au pouvoir n’ont pas réussi à percer les desseins chinois pour faire semblant et avancer malgré l’énigme. Plusieurs fois, on a l’occasion de lire ou d’entendre les critiques adressées au pandit Jawahar Lal Nehru sur son approche aveugle de la lecture de l’esprit chinois. Mais Pandit ji est décédé en 1964, il y a près de six décennies et qu’avons-nous fait depuis ? En fait, nous avons diverti les dirigeants chinois malgré la transgression actuelle, qui n’est pas de notre fait.

Au milieu de l’énigme, il y a un conseil tout aussi déroutant d’un ancien ministre indien des Affaires étrangères que « l’Inde devrait présumer que la Chine négocie pour tromper ». Et cela venant d’une personne qui était considérée comme une autorité sur les affaires chinoises et qui a servi comme ambassadeur de l’Inde en Chine !! On peut seulement se demander s’il avait partagé ses perceptions avec ses maîtres politiques.

Le temps est peut-être venu de changer de cap. L’Inde doit exploiter les failles de l’armure chinoise. Il devrait prêter tout son poids à l’appel à exiger une enquête médico-légale complète sur la prétendue non-déclaration du Corona et en particulier le rôle joué par le régime chinois dans la propagation de la pandémie à l’échelle mondiale en libérant le virus préparé dans les laboratoires appartenant à l’APL à Wuhan.

(L’auteur est un commentateur indépendant des affaires stratégiques. Il peut être contacté à l’adresse suivante : prashantindelhi@gmail(dot)com Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

