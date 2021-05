CNN a publié une réponse douteuse aux révélations selon lesquelles un contributeur fréquent du Pakistan au réseau avait, à de nombreuses reprises, émis une adoration élogieuse pour Adolf Hitler et les nazis dans leurs relations avec la communauté juive pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dans le post le plus scandaleux, Adeel Raja a écrit: «Le monde d’aujourd’hui a besoin d’un Hitler. Raja avait écrit des dizaines de pièces pour le point de vente.

Dimanche, après avoir déclaré que le réseau n’avait «jamais entendu parler de lui», le porte-parole de CNN, Matt Dornic, a fourni une déclaration qui disait, en partie, «Adeel Raja n’a jamais été un employé de CNN. En tant que pigiste, ses reportages ont contribué à certains efforts de collecte de nouvelles d’Islamabad. Cependant, à la lumière de ces déclarations odieuses, il ne travaillera plus avec CNN à quelque titre que ce soit. »

Une fouille superficielle du Raja a révélé qu’il était, en fait, un admirateur prolifique d’Adolf Hitler et des nazis, vantant souvent son admiration pour le chef du génocide sur les réseaux sociaux.

«La seule raison pour laquelle je soutiens l’Allemagne en finale – Hitler était un Allemand et il a fait du bien avec ces Juifs! Raja a écrit lors de la Coupe du monde de football 2014. «Salut Hitler!» Raja a écrit le lendemain.

Ce gars a 54 articles sous sa signature à CNN. Ils devraient probablement licencier quiconque vérifie leurs antécédents. pic.twitter.com/yNr7iT29nD – Greg Price (@ greg_price11) 16 mai 2021

Le point primordial de ce numéro est le suivant. Si CNN ne pouvait pas contrôler les journalistes contributeurs à leur couverture au point qu’ils trouveraient ce qu’il a fallu aux détectives amateurs quelques minutes pour découvrir, qui vérifient-ils sérieusement à la fois leurs sources et leurs informations?

Il est tout à fait inacceptable que CNN ne sache pas qu’un adepte des nazis, glorifiant Hitler et haineux des Juifs contribuait à leurs émissions et publications. C’est irresponsable et cela devrait empêcher CNN d’être considéré comme un média sérieux. Ce n’est pas un moment de «présenter des excuses et cela disparaîtra». C’est – et devrait être – un coup fatal de réalisme qui devrait faire grimacer même le plus ardent sycophant de CNN.

Ce moment ne devrait pas seulement même la relation de Raja avec CNN, il devrait mettre fin à la relation de CNN avec le public.

Bien sûr, en tant que fulminant de CNN, nous devrions leur offrir un sérieux merci d’avoir révélé qu’un média grand public serait si profondément plongé dans le réservoir idéologiquement pour l’agenda marxiste qu’il négligerait un sympathisant nazi et un champion de l’Holocauste en leur milieu.

Si une organisation qui se targue de faire des reportages d’enquête est tellement aveuglée par l’idéologie qu’elle ne peut pas facilement reconnaître le mal pur dans la haine de quelqu’un comme Adeel Raja, alors leur crédibilité en tant qu’organisme d’enquête n’existe tout simplement pas.

Notre société est devenue insensible aux horreurs de ce qui est arrivé non seulement aux plus de 6 millions de Juifs européens aux mains d’Hitler et des nazis, mais aussi aux catholiques, aux Noirs, aux homosexuels, aux Tsiganes, aux handicapés physiques et mentaux, aux Polonais et aux Slaves, à Jéhovah. Les témoins et les membres des groupes d’opposition politique sont au nombre d’environ 5 millions.

Une description courte mais inquiétante des événements:

«La première chambre à gaz à Auschwitz II – Birkenau était la« maison rouge »(« Bunker »), une maison en briques transformée en installation de gazage en déchirant l’intérieur et en brisant les fenêtres. Il était opérationnel en mars 1942. Un deuxième cottage en brique, appelé la «maison blanche» (Bunker 2), a été converti quelques semaines plus tard. Selon Rudolf Höss, commandant d’Auschwitz, le Bunker 1 a fait 800 victimes et le Bunker 2 1 200 victimes. Ces structures étaient utilisées pour des massacres jusqu’au début de 1943.

«À ce moment-là, les nazis ont décidé d’augmenter considérablement la capacité de gazage de Birkenau. Le crématorium II, conçu à l’origine comme une morgue avec des morgues dans le sous-sol et des incinérateurs au niveau du sol, a été converti en une usine de mise à mort en installant des portes étanches aux gaz, des évents pour le Zyklon B à déposer dans la chambre, et un équipement de ventilation pour enlever le gaz après. Crematorium III a été construit en utilisant le même design. Les crématoires IV et V, conçus dès le départ comme des centres de gazage, ont également été construits à cette source. En juin 1943, les quatre crématoires étaient opérationnels. La plupart des victimes ont été tuées en utilisant ces quatre structures.

«Les nazis ont commencé à expédier un grand nombre de Juifs et d’autres« indésirables »de toute l’Europe à Auschwitz au milieu de 1942. Ceux qui n’étaient pas sélectionnés pour les équipes de travail ont été immédiatement gazés.

“ Les personnes sélectionnées pour mourir représentaient généralement environ les trois quarts du total et comprenaient presque tous les enfants, les femmes avec de jeunes enfants, toutes les personnes âgées et tous ceux qui se sont présentés lors d’une inspection brève et superficielle par un médecin SS comme n’étant pas complètement en forme.

‟On a dit aux victimes qu’elles devaient subir un épouillage et une douche. Ils ont été dépouillés de leurs effets personnels et parqués dans la chambre à gaz.

‟Un bureau spécial SS connu sous le nom de Hygienic Institute a livré le Zyklon B aux crématoires par ambulance, mais la livraison effective du gaz aux victimes était toujours assurée par les SS.

‟Une fois les portes fermées, les SS ont déversé les granulés de Zyklon B par des évents dans le toit ou des trous sur le côté de la chambre. Les victimes sont mortes en moins de 20 minutes. Johann Kremer, un médecin SS qui a supervisé les gazages, a déclaré que «les cris et les cris des victimes pouvaient être entendus à travers l’ouverture et qu’il était clair qu’ils se sont battus pour leur vie.

Environ la moitié des 420 000 Américains qui sont morts en combattant pendant la Seconde Guerre mondiale sont morts en mettant fin au mal d’Adolf Hitler et des nazis. Pendant leur règne de terreur, ils ont littéralement gazé, brûlé, abattu, torturé et travaillé à mort les habitants de leurs camps de concentration, jetant souvent les corps des massifs exécutés dans des fosses communes, obligeant les frères des morts à les enterrer.

Ceux qui ont été massacrés par Hitler et les nazis ont été tués, assassinés, à cause de la couleur de leur peau, de leur religion, de leurs handicaps, de ce qu’ils disaient, pensaient et croyaient.

Aujourd’hui, alors que nous approchons de la 75e année depuis la fin de la guerre, les mécontents arrogants, haineux et sans instruction qui veulent croire qu’ils sont lésés appellent quiconque n’est pas d’accord avec leur idéologie «nazis» et «Hitler». Les fascistes et les anarchistes ayant beaucoup plus en commun avec Hitler et les nazis qu’autrement – défendus par des politiciens américains à Portland, Seattle, Chicago et New York alors qu’ils règnent sur la terreur sombre dans les rues – identifient leur proie par la couleur de leur peau, en leurs religions, leurs politiques, leurs handicaps, leurs croyances de genre… tout comme les fascistes du Troisième Reich. Et ceux qui ont embrassé les maux génocidaires du passé sont si aveugles au fait qu’ils pourraient se tromper qu’ils n’ont pas la capacité intellectuelle de s’auto-examiner pour ce qu’ils sont devenus.

Ceux qui n’hésitent pas à appeler leurs opposants politiques «nazis» et «Hitler» font deux choses. Ils diminuent les horreurs de ce qui s’est passé entre les mains d’Hitler et des nazis, mais ils s’exposent aussi à l’intelligence superficielle qu’ils sont vraiment.

Non, ils ne sont pas réveillés, ce sont simplement des enfants retardés intellectuellement, sans instruction, égocentriques, gâtés qui sont devenus dangereux. S’ils ne sont pas contestés, ils deviendront aussi dangereux et génocidaires que les nazis.