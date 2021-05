Le monde de la musique et de la politique dit au revoir à Cristóbal Halffter, “rénovateur” de la scène en Espagne

MADRID, le 24 mai. (EUROPA PRESS) –

Des institutions, des politiciens et des représentants de la musique ont licencié le compositeur récemment décédé Christopher Halffter, qu’ils considèrent comme l’un des “renovedarors et une référence” de la scène musicale en Espagne.

“Il nous a laissé un génie musical. Compositeur et chef d’orchestre, Cristóbal Halffter de Léon a consacré sa vie à cet art. Il a travaillé dans le domaine de l’expérimentation, a ouvert la scène musicale espagnole à de nouvelles langues et sons et a reçu le prix national de musique en 1989 “, a déclaré le président du gouvernement, Pedro Sánchez.

De son côté, le ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodríguez Uribes, a adressé ses condoléances à la famille et aux amis du directeur de l’orchestre. “Nous avons commencé la semaine triste de cette perte. Halffter a reçu le prix national de musique en 1989 et l’un des principaux architectes du renouveau musical de l’Espagne«Ils ont été transférés du ministère.

le Théâtre royal, par l’intermédiaire de son directeur général, Ignacio García-Belenguer, a envoyé “un bon souvenir“aux proches, soulignant la première mondiale de” Don Quichotte “que le théâtre a accueillie en février 2020 par la main de Halffter.” Nous avons tous ce moment dans notre mémoire “, at-il remarqué.

Pour sa part, Théâtre de la Zarzuela il a qualifié le chef d’orchestre de «musique». «Son langage est essentiel pour comprendre les chemins créatifs des 70 dernières années. Merci professeur donc. On se retrouve avec la grandeur des hommes nécessaires», a-t-il souligné sur les réseaux sociaux.

De l’INAEM, ils ont été “tristes” pour la perte de Cristóbal Halffter, compositeur “essentiel dans l’histoire” de l’Espagne. “Rénovateur, authentique et sans équivoque par rapport à celui auquel nous rendons hommage cette saison au Festival Focus de l’Orchestre National. DEP, maestro“, ont-ils indiqué.

L’Institut Cervantes a également licencié Halffter “avec tristesse”, qu’ils considèrent comme une “figure incontournable” de la musique espagnole. En fait, ils se sont souvenus d’un acte en 2009 avec le compositeur, qui fut le premier musicien à déposer un héritage dans la Caja de las Letras de l’Institut.

De même, le Centre national de diffusion musicale (CNDM) a honoré la mémoire de Halffter avec un message dans lequel ils le décrivent comme “grand compositeur, rénovateur et référence incontournable de l’histoire de la musique espagnole», rappelant également la collaboration de« longues années »avec le musicien.

La SGAE a également transmis ses “plus sincères condoléances” à ses proches de Halffter, un musicien “exceptionnel qui a consacré sa carrière aux nouvelles langues de la musique et qui a exploré la fraternité avec d’autres disciplines culturelles“.

L’Orchestre National et le Chœur ont reçu “avec tristesse” la perte de Halffter, auteur d’un “précieux” catalogue symphonique et lyrique et qui était “l’un des principaux architectes de la rénovation musicale en Espagne en tant que membre éminent de la Generación del 51 “.

Le président du conseil d’administration du musée du Prado, Javier Solana, voulait aussi reconnaître le travail d’un “grand maître compositeur et chef d’orchestre ainsi qu’un grand modernisateur” Halffter, installé dans la ville léonais de Villafranca del Bierzo, a perdu la vie ce matin.

“Amoureux de Castilla y León et Villafranca del Bierzo. Il nous laisse dans le corps, mais nous laisse l’âme éternelle de sa musique», assure le président du conseil d’administration, Alfonso Fernández Mañueco, dans son compte Twitter personnel dans lequel il fait écho à la nouvelle de la mort du compositeur et dans lequel il exprime ses condoléances.

Fernández Mañueco rappelle dans ce message que le “maestro” Cristóbal Halffter a été l’un des compositeurs et chefs d’orchestre les plus remarquables de la musique symphonique espagnole contemporaine.