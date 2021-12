Le monde de la NFL réagit à la mort de John Madden

John Madden, le légendaire entraîneur de la NFL, annonceur et homonyme de l’un des plus grands jeux vidéo de sport de tous les temps, est décédé subitement mardi matin à l’âge de 85 ans, a annoncé la ligue dans un communiqué ce soir.

Madden était une légende absolue dans tout ce qu’il a fait et son incroyable histoire de vie a été magnifiquement racontée il y a quelques jours à peine dans un documentaire incontournable diffusé sur Fox avant le match du jour de Noël Browns-Packers.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a déclaré dans un communiqué :

« Personne n’aimait le football plus que Coach. Il faisait du foot. Il a été une caisse de résonance incroyable pour moi et pour tant d’autres. Il n’y aura jamais un autre John Madden, et nous lui serons éternellement redevables pour tout ce qu’il a fait pour faire du football et de la NFL ce qu’il est aujourd’hui.

Voici la déclaration complète de la NFL :

Le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, avait publié cette déclaration :

Le monde de la NFL a rendu hommage à Madden :