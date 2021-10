Le monde de la NFL réagit aux courriels de l’entraîneur des Raiders

Jon Gruden est sorti en tant qu’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas lundi après qu’un rapport du New York Times a détaillé une longue liste de commentaires misogynes, homophobes et racistes dans des courriels remontant à 10 ans. Gruden a démissionné environ une heure après la publication du premier rapport du New York Times.

La démission de Gruden est intervenue quelques jours après la parution d’un rapport montrant que l’entraîneur-chef de longue date de la NFL et ancien analyste d’ESPN a utilisé un trope raciste pour décrire le directeur exécutif de la NFL Players Association, DeMaurice Smith, dans un e-mail en 2011. Gruden a répondu à la fuite d’e-mails dimanche après le Défaite 20-9 des Raiders contre les Bears de Chicago, déclarant qu’il n’est « pas un raciste ».

Voici comment le monde de la NFL, des joueurs actuels et anciens aux membres des médias et aux fans, a réagi à la démission de Gruden.

L’entraîneur Gruden n’a pas eu de mauvais moments, mais une histoire de 7 ans de mauvais moments. Le propriétaire Marc Davis a fait ce qu’il fallait et il n’a plus de contrat de 100 millions de dollars. Quels joueurs, entraîneurs et collègues anciens/actuels défendront les groupes offensés comme l’ont fait l’entraîneur Gruden ? – shannon sharpe (@ShannonSharpe) 12 octobre 2021

Jon Gruden a dû partir, immédiatement. Et personne ne devrait blâmer « l’annulation de la culture », c’est ce qu’on appelle la responsabilité. Période. pic.twitter.com/NIqPL2U7HV – Emmanuel Acho (@EmmanuelAcho) 12 octobre 2021

Si vous êtes dérangé par le fait qu’un raciste homophobe misogyne comme Gruden soit tenu responsable, c’est un problème pour vous. Maintenant, faites Dan Snyder. – Michael Kist (@MichaelKistNFL) 12 octobre 2021

L’étendue de la haine de Gruden est stupéfiante. Comme putain il a frappé tout le monde – Colleen Wolfe (@ColleenWolfe) 12 octobre 2021

Travaillez dans n’importe quelle grande entreprise en Amérique et dites ce que Gruden a dit Vous serez licencié. Période https://t.co/cyFcsvUNJn – Matt Jones (@KySportsRadio) 12 octobre 2021

Jon Gruden n’est pas annulé, il reçoit des conséquences pour ce qu’il a dit/écrit. Les gens devraient avoir un chemin vers la rédemption après la croissance. Mais cela ne vous met pas à l’abri des conséquences. Gruden a eu l’occasion de se présenter devant cela pour montrer qu’il avait changé, mais il ne l’a pas fait. – George Wrigster III (@georgewrighster) 12 octobre 2021

J’ai hâte d’entendre ce que son frère Jay Gruden disait, car j’ai du mal à croire qu’il n’était pas non plus sur cette chaîne de messagerie. – Stephen White (@sgw94) 12 octobre 2021

Les gens agissent comme il y a 10 ans, c’était dans les années 40, par opposition à… aussi une époque où les gens n’étaient pas censés utiliser des insultes. Jon Gruden a peut-être commis une infraction avant la guerre, mais cela n’excuse pas son courrier électronique. – Elie Mystal (@ElieNYC) 12 octobre 2021

Je reçois à nouveau de nombreuses demandes sur Twitter et par ailleurs pour commenter les e-mails divulgués dans l’article du NYT – je ne peux pas répondre à toutes les demandes, je noterai donc à propos de ces e-mails ce que j’ai noté ci-dessous : odieux, horrible, horrible, hideux et déchirant. https://t.co/3R4VXi5us3 – Amy Trask (@AmyTrask) 12 octobre 2021

