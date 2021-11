Le monde de l’esport pleure la perte tragique de Kim ‘Alarm’ Kyeong-Bo

Kim « Alarm » Kyeong-Bo du Philadelphia Fusion est décédé à seulement 20 ans.

Le support flex bien connu de Philadelphia Fusion était l’une des plus grandes stars d’Overwatch sur la scène compétitive – remportant le prix de la recrue de l’année de l’Overwatch League en 2020.

« Nous sommes dévastés et navrés d’apprendre le décès de Kim « Alarm » Kyeong-Bo », a déclaré le Philadelphia Fusion sur Twitter. « Alarm était le cœur et l’âme de notre organisation, et nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et ses amis alors que nous pleurons cette perte tragique. »

Il n’y a pas encore de détails supplémentaires et la famille de Philadelphia Fusion et Alarm demande la confidentialité à ce sujet.

L’alarme a fait forte impression sur les esports d’Overwatch, car tous ceux qui sont tangentiellement liés à la scène sont sous le choc, la consternation et le deuil. Beaucoup se tournent vers les médias sociaux pour partager leurs histoires ou leurs interactions avec Alarm, y compris ses coéquipiers. Jetez un œil à ce que tout le monde dit pour vous-même ci-dessous.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Je ne peux pas croire la nouvelle qu’Alarm est passée… C’est une tragédie. Aucun mot ne peut le décrire. Mes condoléances à sa famille et ses amis. Prenez un moment aujourd’hui et regardez quelques-unes de ses VOD. Partagez son héritage. – Wolf Schröder (@proxywolf) 8 novembre 2021

Incroyable. Une nouvelle absolument tragique. Pris de ce monde bien trop jeune. ❤️ Alarm restera dans les mémoires comme quelqu’un qui a vraiment excellé dans ce qu’il a fait et a apporté tant de joie aux gens du monde entier. Qu’il repose en paix. Mes pensées vont à sa famille en ce moment. https://t.co/85m7yxG7HV – Jonathan Larsson (@Reinforce) 8 novembre 2021

Je n’arrive toujours pas à y croire. Je n’oublierai jamais la fois où @FusionUni a joué en finale en Pologne. J’ai pris le bus à côté d’Alarm et nous avons discuté – il avait 16 ans. Il était si calme et mature pour un adolescent. J’ai réalisé alors qu’il était destiné à la grandeur – Tucker (@BLT) 8 novembre 2021

« La mère d’Alarm a dit qu’elle aimerait que tout le monde se souvienne de son fils comme d’un bon joueur. Je m’en souviendrai absolument. https://t.co/QL9HhkC1hn – 아나탈 (@gatamchun) 8 novembre 2021