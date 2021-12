Le monde des disques durs est toujours vivant, Seagate lance des modèles de 20 To de capacité | La technologie

Alors que les SSD continuent de baisser de prix et d’augmenter leur part de marché, les disques durs traditionnels savent que la seule solution pour ne pas disparaître est d’offrir des capacités de stockage brutales à bon prix.

Seagate a présenté jeudi ses premiers disques durs de 20 To pour les déploiements professionnels, comme promis par la société il y a plusieurs mois.

Les nouveaux disques durs Exos X20 et IronWolf Pro 20 To sont destinés aux datacentersapplications commerciales et NAS à grande échelle. Les nouvelles unités seront disponibles plus tard ce mois-ci pour moins de 700 euros.

Les nouveaux disques durs Exos 20 (18 To et 20 To) et IronWolf Pro 20 To de Seagate utilisent la célèbre plate-forme remplie d’hélium de 5e génération de l’entreprise, qui est basé sur neuf plateaux d’enregistrement magnétique perpendiculaire (PMR) de 2,2 To.

Ces platines sont desservies par 18 têtes qui utilisent la technologie d’enregistrement magnétique bidimensionnel (TDMR) pour faire face à une densité de pistes très élevée.

Étant donné que Seagate n’a pas augmenté le nombre de plateaux, il a dû augmenter la densité de surface à 1135 Gbit par pouce, ce qui a augmenté le vitesse de transfert maximale soutenue des nouveaux disques à 285 Mb/s (vs 270 Mb/s pour les disques 18 To).

Pendant ce temps, tous les disques Exos X20 ont une capacité de lecture/écriture aléatoire allant jusqu’à 168/550 IOPS (4K, QD16), ce qui est conforme à la génération Exos X18.

Malgré le partage d’une plate-forme avec leurs prédécesseurs de 18 To, les nouveaux disques réduire la puissance de fonctionnement moyenne à 7,7 W, contre 8 W. C’est toujours une bonne nouvelle car ils sont installés par dizaines dans de gros serveurs et centres de données.

Les disques durs Exos X20 et IronWolf Pro 20 To sont de qualité professionnelle, ils disposent donc de toutes les améliorations appropriées pour augmenter la fiabilité et les performances dans les environnements à fortes vibrations.

Quant à l’endurance, tous les disques Exos sont conçus pour une charge de travail allant jusqu’à 550 To / an pendant cinq anstandis que tous les disques durs IronWolf Pro sont conçus pour une charge de travail allant jusqu’à 300 To / an sur la même période.

Le Seagate Exos X20 20 To sera disponible ce mois-ci pour un PDSF de 669,99 $, tandis que l’IronWolf Pro 20 To sera proposé pour 649,99 $. C’est-à-dire à environ 30 $ le tera, ce qui n’est pas mal du tout.