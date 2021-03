Le monde des luttes est renouvelé, maintenant vous pouvez les voir au Drive-in

Diego Pardo, Directeur général des événements et du divertissement de Grupo Expansión a déclaré: «Chez Autocinema Aire Libre, nous cherchons toujours à offrir de nouvelles expériences dans ce format sûr pour tous. Pendant des mois, nous avons pu adapter une grande variété de spectacles en direct – tels que des présentations musicales et des spectacles de stand-up, par exemple – mais que la lutte arrive sur notre scène est quelque chose d’extrêmement excitant pour nous »donc nous continuerons à voir beaucoup spectacles nouveaux et différents.

Drive-in en plein air à Coyoacán

(Courtoisie)



Le Drive-in Theatre collabore main dans la main avec Bus de la capitale (d’où vous pouvez voir le spectacle) Oui AAA pour faire de cet événement une expérience unique, ils ont donc travaillé à créer un cadre unique pour le spectacle de lutte. Mais d’un autre côté, vivre l’intensité et l’émotion de la Lucha Libre dans un bus à impériale (évidemment avec toutes les consignes d’assainissement et d’hygiène).