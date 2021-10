Le monde développé devrait aider l’ISA à fournir un accès à une énergie propre: le ministre de l’électricité de l’Union RK Singh

L’ISA, une organisation intergouvernementale fondée sur un traité et basée à Gurgaon, a été créée à la suite de la Déclaration de Paris en tant qu’alliance dédiée à la promotion de l’énergie solaire parmi ses pays membres. (Image représentative)

Appelant les économies développées à investir dans le fonds de l’Alliance solaire internationale (ISA), le ministre de l’Énergie de l’Union, RK Singh, a déclaré mercredi qu’« il incombe à l’ensemble du monde développé de permettre à l’ISA de fournir un accès à l’énergie propre ». Il a ajouté que « si nous ne le faisons pas, alors le développement empruntera la voie des combustibles fossiles ».

Le ministre s’adressait à la quatrième assemblée générale de l’ISA, qui a délibéré sur les principaux points d’action de l’organisation, notamment l’opérationnalisation de l’initiative « One Sun One World One Grid » (OSOWOG), la feuille de route d’investissement solaire de 1 000 milliards de dollars pour 2030, et la facilité d’atténuation des risques financiers.

L’ISA, une organisation intergouvernementale fondée sur un traité et basée à Gurgaon, a été créée à la suite de la Déclaration de Paris en tant qu’alliance dédiée à la promotion de l’énergie solaire parmi ses pays membres. Confirmant le soutien de l’Union européenne (UE) à l’ISA, Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission européenne pour le Green Deal européen, a annoncé le lancement imminent d’un projet financé par l’UE d’une valeur d’environ 1 million d’euros visant à renforcer davantage l’engagement de l’UE avec l’ISA. « L’Inde est un investissement brûlant mes amis, une destination d’investissement brûlante pour l’énergie solaire et cela peut être vrai pour un seul membre de l’ISA », a déclaré l’envoyé présidentiel américain pour le climat, John Kerry, lors de son discours d’ouverture.

Le fonds de corpus de l’ISA s’élève désormais à environ 43,2 millions de dollars. « Je suis heureux d’informer ce forum que le Commonwealth d’Australie et la République de l’Union du Myanmar ont fait des contributions volontaires de 1 million de dollars australiens et plus de 100 000 dollars, respectivement au fonds de corpus de l’ISA au cours de l’exercice 21 », Ajay Mathur, directeur général, a déclaré l’ISA.

Les PSU antérieures comme NTPC, PGCIL, REC, PFC, CIL et PFC avaient auparavant contribué 1 million de dollars chacune à ce corpus. L’ancien ministre du Pétrole de l’Union, Dharmendra Pradhan, avait déclaré plus tôt que cinq grandes PSU de pétrole et de gaz naturel gérées par l’État (Oil and Natural Gas Corporation, Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation, Hindustan Petroleum Corporation et GAIL (Inde) contribueraient également au fonds de corpus de l’ISA , sans préciser la contribution de ces compagnies pétrolières.

