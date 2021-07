Le monde devrait être le terrain de jeu de l’Inde : dans la course mondiale aux technologies émergentes, les entreprises indiennes ne peuvent pas se permettre d’être laissées pour compte

Mais malgré l’histoire de croissance commune, il existe une différence significative dans l’orientation entre les entreprises technologiques israéliennes et indiennes. (Image représentative)

Par Vatsal Gaur et Adam Salkin

Au cours des 12 derniers mois, il a été difficile de suivre le rythme vertigineux de la croissance du secteur technologique indien. Et Corporate India, dirigée par des groupes comme Lodha Group, Bennett Coleman, Reliance et d’autres, se lance dans l’action par le biais d’armes à risque (appelées CVC ou capital-risque d’entreprise). Bien que le flux de capitaux des industries « non technologiques » traditionnelles vers le monde de la technologie soit le bienvenu, nous ne pouvons ignorer à quel point les CVC indiens semblent être concentrés sur le marché intérieur, qui se concentre de manière disproportionnée sur les produits de commerce électronique B2C desservant les produits locaux. marché. L’énorme croissance de la scène technologique indienne fait partie d’une histoire mondiale plus large. Cela soulève la question suivante : est-ce que l’entreprise indienne passe à côté d’opportunités mondiales en se concentrant sur le marché intérieur ?

Nulle part ce point n’est mieux démontré que dans l’écosystème technologique d’Israël, le Silicon Wadi. Comme en Inde, la scène technologique israélienne a connu une croissance exponentielle l’année dernière, avec un record de Rs 88 500 crore levé au premier semestre 2021. Mais malgré l’histoire de croissance commune, il existe une différence significative dans l’orientation entre les entreprises technologiques israéliennes et indiennes.

Contrairement au secteur technologique indien axé sur le commerce électronique, l’écosystème israélien met l’accent sur l’IoT, la cybersécurité et la technologie profonde (IA, blockchain, robotique, etc.). Selon l’IVC, plus de 150 entreprises en Israël développaient des produits de haute technologie. Israël est devenu un corridor technologique clé et attire des investisseurs mondiaux qui cherchent à investir dans ses start-ups. Mais peu d’entreprises indiennes investissent dans des entreprises technologiques israéliennes (sauf quelques-unes, comme l’investissement de Paras Defence & Space Technologies dans la société israélienne de technologie de drones, High Lander, et les centres technologiques mis en place par TCS et Mahindra en Israël). Ce sont une goutte dans l’océan par rapport à la portée.

Historiquement, les principaux investisseurs étrangers dans les entreprises technologiques israéliennes viennent des États-Unis et de la Chine. Mais le durcissement de la position de l’administration américaine vis-à-vis de la Chine et les changements au sein du Comité des investissements étrangers aux États-Unis posent un défi pour la capacité des entreprises israéliennes à accepter les investissements chinois. Sans investisseurs chinois, la nécessité pour les entreprises technologiques israéliennes de diversifier leur actionnariat a entraîné une volonté d’accepter des capitaux d’autres juridictions. Dernièrement, il y a eu une augmentation des investissements dans les start-up israéliennes du Japon et de la Corée du Sud ; à la suite des accords d’Abraham conclus l’année dernière, les Émirats arabes unis ont commencé à emboîter le pas.

Le manque de traction dans ce domaine est d’autant plus inhabituel si l’on considère que l’Inde et Israël entretiennent des liens chaleureux, des systèmes juridiques similaires et, avant Covid-19, l’ouverture de routes aériennes directes.

Alors qu’Israël est mentionné ici comme une étude de cas, le même argument peut être appliqué à l’implication de Corporate India dans d’autres corridors technologiques bien connus, de Stockholm à Berlin. On a peut-être l’impression que la scène technologique nationale représente le « fruit à portée de main », mais les entreprises indiennes peuvent et doivent élargir leurs horizons à l’international.

Dans l’environnement actuel, les start-ups les plus attrayantes ont un pouvoir de négociation extraordinaire lors de la levée de fonds, mais si l’on considère que les start-ups recherchent désormais la « valeur ajoutée » qu’un investisseur peut apporter au-delà des espèces sonnantes et trébuchantes, les entreprises indiennes détiennent un avantage concurrentiel. En effet, les entreprises technologiques du monde entier sont plus conscientes de l’attractivité de l’Inde en tant que marché. Mais les entreprises technologiques internationales sont également conscientes des défis liés à l’entrée sur le marché et l’intégration d’un investisseur indien constitue un partenaire de confiance dans la cinquième économie mondiale.

Dans la course mondiale aux armements pour la technologie de pointe, l’entreprise indienne ne peut tout simplement pas se permettre d’être laissée pour compte dans des couloirs technologiques vitaux comme Israël. On peut soutenir que l’Inde est aussi bien placée que d’autres pour tirer parti de cette proposition. Tout ce qui est requis est l’exécution.

Gaur, associé chez Pier Counsel, New Delhi; Salkin est un associé en fusions et acquisitions et en technologie du cabinet d’avocats Herzog, Fox & Neeman à Tel Aviv

