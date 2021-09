Le monde doit abandonner le gaz, le pétrole et le charbon d’ici 2050 pour sauver le climat

09/10/2021 à 16h12 CEST

Près de 60 % du pétrole et du gaz méthane fossile et près de 90 % du charbon doivent rester dans le sol, inexploité industriellement, d’ici 2050 s’il doit y avoir 50 % de chances de maintenir le réchauffement climatique en dessous d’une augmentation de 1,5 °C et ainsi pouvoir pour sauver le climat, selon une étude menée par des chercheurs de l’University College London (UCL).

Selon les chercheurs, la production mondiale de pétrole et de gaz doit baisser de 3 % par an jusqu’en 2050 pour atteindre cet objectif. Mais le montant de Les initiatives actuelles d’extraction de combustibles fossiles, à la fois existantes et prévues, n’atteindront pas les limites établi au niveau international sur le réchauffement climatique par l’Accord de Paris sur le climat en 2015.

Par conséquent, un nombre important de régions ont déjà atteint un pic de production de combustibles fossiles, et toute augmentation qui se produit dans une région doit être compensée par une nouvelle baisse de la production ailleurs, notent les chercheurs.

L’étude, publiée dans Nature, se base uniquement sur ce qu’il faut faire pour avoir 50% de chances de limiter le réchauffement à 1,5°C ce siècle, mais si vous voulez augmenter la probabilité d’atteindre cet objectif, vous auriez besoin d’une diminution encore plus rapide. production et une plus grande quantité de combustibles fossiles sans être extraits du sol.

Les chercheurs ont utilisé un modèle de système énergétique mondial pour évaluer la quantité de combustibles fossiles qui devrait être laissée inexploitée aux niveaux régional et mondial.

Des coupes « drastiques » avant 2050

Les réserves qui ne devraient pas être extraites sont calculées en pourcentage du total des réserves existantes en 2018. Cela La quantité qui devrait être laissée intacte devrait être de 58% pour le pétrole, 59% pour le gaz méthane fossile et 89% pour le charbon, le tout avant 2050.

L’auteur principal Dan Welsby (UCL Institute of Sustainable Resources) a déclaré qu’« en 2015, 196 parties ont signé l’Accord de Paris sur le climat, visant à maintenir l’augmentation moyenne de la température mondiale bien en dessous de 2 ° C, avec 1,5 ° C comme objectif souhaité & rdquor ; .

Depuis, le rapport spécial du groupe scientifique du GIEC, les rapports de production successifs et le rapport Net Zero de l’AIE indiquent que « Coupes drastiques & rdquor; dans la production de combustibles fossiles, et aussi immédiatement, pour tendre vers des émissions nettes nulles.

Mais les chaînes de production de combustibles fossiles ne vont pas dans la bonne direction pour cela ; au contraire, ils semblent aller dans la mauvaise direction.

« Notre nouvel article ajoute du poids aux recherches récentes, indiquant que la production mondiale de méthane, de pétrole et de gaz fossile a déjà atteint un pic. D’un point de vue régional, nos résultats démontrer la nécessité d’une transition pour les grands producteurs de combustibles fossiles. La production de pétrole au Moyen-Orient, par exemple, devrait être divisée par deux entre 2020 et 2050, ce qui implique de diversifier l’économie loin des hydrocarbures”, a-t-il ajouté.

Le travail s’appuie sur des recherches antérieures de 2015, qui ont révélé que pour limiter le réchauffement à 2 ° C, un tiers des réserves de pétrole, près de la moitié des réserves de gaz méthane fossile (49 %) et plus de 80 % des réserves de carbone devraient rester dans le sol. .

Les chercheurs ont utilisé le modèle d’évaluation intégré TIMES à l’UCL (TIAM-UCL). Le modèle surveille les sources d’énergie primaires (pétrole, gaz méthane fossile, charbon, nucléaire, biomasse et énergies renouvelables) de la production à la transformation (telles que la production d’électricité, d’hydrogène et de biocarburants ou le raffinage du pétrole) et également la distribution pour satisfaire l’ensemble de la demande dans chaque secteur.

Les pays du monde sont répartis dans l’étude en 16 régions, ce qui permet une caractérisation détaillée des filières énergétiques régionales. Le modèle a évalué différents scénarios, y compris des demandes plus faibles dans les secteurs clés à forte intensité de carbone (aviation et produits chimiques) et l’incertitude entourant la disponibilité et le déploiement des technologies clés de capture, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS) et les émissions négatives (NET).

En termes de répartition régionale des réserves inexploitables de combustibles fossiles, les chercheurs notent que Le Moyen-Orient doit laisser environ 60% des réserves de pétrole et de gaz inexploitées, qui, compte tenu de la taille importante de sa base de réserves, représentera également d’énormes volumes absolus.

De plus, les régions à forte concentration de gisements de pétrole à haute teneur en carbone et à coût relativement élevé ont également des proportions élevées d’hydrocarbures qui ne devraient pas être extraits, notamment les sables bitumineux au Canada (83 %) et le pétrole ultra-lourd en Amérique centrale. le Sud (73%).

Les différences régionales dans la proportion de combustibles fossiles qui doivent rester non extraits sont dues à une combinaison de facteurs, notamment les coûts d’extraction, l’intensité carbone de la production et les coûts des technologies alternatives aux combustibles fossiles.

Welsby a ajouté: “Nos estimations des réserves inextractibles et des taux de déclin de la production sont probablement sous-estimées, étant donné que nous travaillons en utilisant seulement une probabilité de 50% d’atteindre 1,5°C et avec une énorme incertitude quant au déploiement des technologies d’émissions négatives. Cependant, s’il existe une volonté politique de respecter les engagements pris à Paris, les réductions d’énergies fossiles suggérées dans notre document sont tout à fait réalisables.

Etude de référence : DOI : 10.1038 / s41586-021-03821-8

