Le monde du basket soutient Ricky Rubio après sa blessure

30/12/2021 à 02:50 CET

La NBA et le basket espagnol chamboulé dans les dernières heures pour soutenir Ricky Rubio, qui a dit au revoir à la saison après s’être déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche mardi.

Le meneur espagnol passait un bon moment avec Les Les Cavaliers de Cleveland -une des équipes révélation de ce parcours en NBA– lorsqu’il a subi la même blessure qu’il a subie en 2012 en tant que recrue dans les rangs des Minnesota Timberwolves.

« Molta força, Ricky !!! », écrit-il Pau Gasol sur Twitter pour encourager son coéquipier de l’équipe espagnole.

L’entraîneur espagnol de basket-ball, Sergio Scariolo a également tenu à l’encourager.

« Vous avoir vu surmonter avec courage et force des moments bien plus difficiles me rassure et m’assure que vous reviendrez, comme vous l’avez toujours fait, mieux que vous n’étiez » a écrit le technicien.

D’autres coéquipiers de l’équipe espagnole tels que Sergio Llull, Rudy Fernandez ou Willy Hernangómez Ils se sont également rendus sur les réseaux sociaux pour être à côté de la base.

« Quelle malchance pour Ricky Rubio ! Beaucoup de courage crack, tu reviendras plus fort c’est sûr »fit remarquer Nikola Mirotic.

Très conscient de l’étendue de la blessure de @rickyrubio9. Encore une fois, il prenait beaucoup de plaisir à regarder une autre exposition de lui dans laquelle il a touché le triple-double. Molta força, Ricky !!! ?? – Pau Gasol (@paugasol) 29 décembre 2021

En dehors du basket espagnol, de nombreuses voix de la NBA ont rejoint souhaiter à Rubio un prompt rétablissement et partager sa déception face à ce qui s’est passé.

« Je suis totalement abattu », a déclaré Kevin Love à ., des Cleveland Cavaliers, mardi après la blessure de l’Espagnol.

Love, qui avait déjà partagé un vestiaire avec Rubio chez les Wolves, a été parmi les premiers à assister au meneur de jeu sur le terrain et l’a aidé à sortir du terrain lorsqu’il a découvert qu’il ne pouvait pas marcher à cause de la douleur.

« Je t’aime frère. C’est un petit revers avant un grand retour. »a déclaré Karl-Anthony Towns, qui a également joué avec Rubio on the Wolves.

De plus, Joe Ingles, l’ancien coéquipier de Rubio dans l’Utah Jazz, a demandé des prières pour revenir à la compétition dès que possible.

« Merde. Ricky était la colle pour les Cavs! » a résumé l’ancien entraîneur George Karl.