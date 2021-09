Le monde du cyclisme pleure la mort de Chris Anker Sorensen

in

19/09/2021 à 12:33 CEST

Le monde du cyclisme pleure la mort du Danois Chris Anker Sorensen, ex-partenaire d’Alberto Contador chez Saxo Bank, qui s’est fait écraser hier à l’âge de 37 ans sur une piste cyclable en Belgique, où il était commentateur à la télévision danoise. 2 Sport pour les championnats du monde de cyclisme.

L’accident s’est produit dans la ville de Zeebrugge, à la périphérie de la ville belge de Bruges et c’est son collègue de la télévision danoise qui a rapporté la mort de Sorensen.

Contador a également tenu à rendre hommage à son partenaire aujourd’hui, dans un message sur son compte Twitter.

“Comme la vie peut être injuste ! Mes sincères condoléances à la famille et aux amis. RIP Chris”, a déclaré le cycliste madrilène.

L’Union Cycliste Internationale (UCI) a également exprimé ses condoléances à la famille et aux amis pour la « perte tragique » de Sorensen.

Le Danois a quitté le cyclisme en 2018, après une carrière de treize ans au cours de laquelle sa principale victoire a été remportée lors de la huitième étape du Giro 2010.

En plus du Giro d’Italia, Sorensen Il a également couru la Vuelta a España et le Tour de France dans les rangs de l’actuel Tinkoff-Saxo et a remporté des étapes du Dauphiné.

En 2015, le Danemark a été proclamé champion.