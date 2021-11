Le monde du football universitaire réagit à l’arrivée de Riley à l’USC

Samedi, Oklahoma a perdu contre Oklahoma State dans un thriller absolu entre deux rivaux acharnés.

Dimanche, les Sooners auraient perdu leur entraîneur, Lincoln Riley, qui se rend à Los Angeles où il deviendra le prochain entraîneur-chef des USC Trojans.

Riley a déclaré après la défaite de samedi qu’il n’allait pas être le prochain entraîneur des Tigers de LSU… et il ne mentait pas, car il devait savoir que cela allait se jouer aujourd’hui.

C’est une énorme embauche pour les chevaux de Troie, qui n’ont pas été pertinents au niveau national depuis un certain temps. Maintenant, avec Riley aux commandes, ils devraient pouvoir redevenir une force constante dans le Pac-12 et des prétendants éternels aux éliminatoires de la CFB.

Twitter a eu des réactions.

C’est logique pour Lincoln Riley. Allez à SoCal, recrutez vos fesses, vivez à LA, rejoignez une conférence gagnable et restez en dehors de la SEC. Oh, et obtenez paaaaid. Cela a beaucoup de sens pour moi.

– Ari Wasserman (@AriWasserman) 28 novembre 2021