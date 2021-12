Le monde du hockey réagit au retrait de la ligue

La LNH sera absente des Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 et des reports de matchs endémiques dans la ligue.

Mardi, des sources ont confirmé à USA Today que la LNH raterait ses deuxièmes Jeux olympiques d’hiver consécutifs, la ligue ayant retiré sa participation aux Jeux de Pékin en 2022. Cette nouvelle vient de la masse de reports de matchs en raison de la dernière vague de COVID qui frappe non seulement la LNH, mais les ligues sportives dans leur ensemble.

En septembre, la LNH et ses joueurs ont donné le feu vert à la participation de la ligue aux prochains Jeux d’hiver, à condition que tant que COVID-19 n’ait pas d’impact majeur sur le calendrier de la ligue. Cependant, maintenant que 50 matchs ont été reportés en date de mardi soir, la LNH n’a eu d’autre choix que de débrancher la participation olympique.

Depuis l’augmentation des cas de COVID et des reports de matchs au cours de la dernière semaine et demie, il n’est pas surprenant que la LNH se soit retirée des Jeux olympiques. La ligue veut que chaque équipe joue un calendrier complet de 82 matchs et avec la pause de trois semaines en février qui était censée être utilisée pour les Jeux olympiques – et le prochain All-Star Game à Las Vegas – la ligue pourrait chercher à reprogrammer les matchs. pendant ce bloc.

Pourtant, ce seront les deuxièmes Jeux olympiques consécutifs que la LNH manquera, avec leur dernier à Sotchi en 2014 après avoir sauté les Jeux olympiques de 2018 à Pyeongchang. Même s’il s’agit de la bonne décision pour la ligue et ses joueurs, voici comment le monde du hockey a réagi à la nouvelle.

