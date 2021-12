Le monde du spectacle regrette le départ de Carmen Salinas

« C’est avec une profonde tristesse que nous vous informons que la première comédienne Carmen Salinas est décédée, ce jour, 9 décembre 2021. Nous apprécions tous les messages de soutien et d’expressions de respect envers notre famille. Ainsi que les expressions d’affection et des prières pour qu’ils portent un toast à notre bien-aimée Carmelita « , a signé la famille Salinas.

A la poste l’humoriste et influenceuse Paco de miguel Il lui a envoyé le message : « Repose en paix. L’acteur Horacio Castelo, à côté de trois emojis avec des visages en larmes, il a posté : « Mon Carmen adorée RIP. » Également Banda El Recodo rejoint les messages de regret : « Repose en paix, nos prières pour elle. »

Celia lora juste utilisé un cœur brisé pendant que Consuelo Duval Il a utilisé ses mains en prière et ses yeux larmoyants pour exprimer : « Repose en paix ». Sissi Fleitas Elle a écrit en anglais qu’elle nous manquera énormément, et elle a raison, non seulement dans la communauté artistique mais aussi parmi le public qui l’a toujours suivie.

Le conducteur Cecy Gutiérrez, a publié dans son flux une photo à côté de Salinas et un message sincère : « Ma Carmelita, merci beaucoup, en tant que professionnelle, mais surtout pour tout ce que tu nous as donné, aidé et protégé ceux d’entre nous qui ont eu l’occasion de se faire dorloter par ton cœur chaleureux, joyeux et sage.

« Je ne doute pas que Diosito vous attendait à côté de votre fils qui vous a tant manqué. Reposez en paix et vivez pour toujours pour tout ce que vous avez fait et laissé dans cette vie », a ajouté le communicateur, qui dans le récit de Doña Carmen He a soulevé quatre cœurs brisés et une main en prière.