Le monde du sport bouleversé avec Tiger Woods

24/02/2021

Après le grave accident subi par Tiger Woods ce mardi à Los Angeles, nombreux sont les athlètes qui ont voulu lui envoyer des messages d’encouragement. Champions du monde en tant que nageur Michael Phelps, le skieur Lindsey Vonn ou le boxeur Mike Tyson Ils voulaient montrer leur plein soutien au golfeur nord-américain, numéro un mondial pendant 683 semaines consécutives et cinq fois vainqueur de l’Augusta Masters, trois de l’Open des États-Unis et trois de l’Open britannique.

« Je prie pour Tiger Woods en ce moment », Publique Lindsey Vonn sur son profil Twitter, préoccupé par la santé de Woods après son accident. Mike Tyson Il lui a envoyé un message de force avec ces mots: « Battez-vous, Tiger Woods, en tant que grand champion que vous êtes pour vos enfants et pour le monde. Amour et prières »fit remarquer le boxeur. Alors que, Michael Phelps Il souhaitait également transmettre ses meilleurs vœux pour un prompt rétablissement.

Combattez @tigerwoods comme le champion que vous êtes pour vos enfants et le monde. Amour et prières – Mike Tyson (@MikeTyson) 23 février 2021

Le monde du golf a également voulu montrer son soutien à l’athlète américain. Depuis le Tour de la PGA ils voulaient lui souhaiter un prompt rétablissement, ce que le circuit européen a également fait. Le président de la Maîtrise, Fred Ridley, a noté que « Tiger Woods fait partie de la famille Augusta National. La nouvelle de son accident nous fait tous mal. Nous prions pour lui, pour son rétablissement complet et pour sa famille pendant cette période difficile. », Il a dit.

Ses rivaux ont également voulu dire quelques mots pour le soutenir. Son compatriote Justin Thomas ou l’Espagnol Jon Rahm ils lui ont donné tous leurs encouragements après l’accident. «Je suis triste. Je n’arrive pas à y croire. Tout ce que je sais, c’est qu’il a eu un accident et qu’il est à l’hôpital. J’espère qu’il se rétablira et pourra bientôt le voir sur le terrain de golf. Je sais qu’il a récemment subi une autre opération, alors j’espère que non. De plus grands dégâts ont été causés « Rahm a commenté après avoir appris l’événement.

Jack Nicklaus, Celui qui est considéré comme l’un des meilleurs golfeurs de l’histoire, a montré son inquiétude et lui a envoyé tout son soutien. « Rejoignez-nous pour souhaiter à Tiger une chirurgie réussie et le meilleur pour un rétablissement complet. », a demandé à sa communauté d’adeptes. Pendant ce temps, le golfeur américain Phil Mickelson Il a regretté cette période difficile pour lui et sa famille. « Nous espérons tous et prions pour son prompt et complet rétablissement. ».

Nous tirons tous pour vous, Tiger. Nous sommes désolés que vous et votre famille traversiez cette période difficile. Tout le monde espère et prie pour votre rétablissement complet et rapide. – Phil Mickelson (@PhilMickelson) 23 février 2021

Dans la matinée de mardi et vers 7 h 00 à Los Angeles, Tiger Woods a été impliqué dans un accident de la circulation à Rancho Palos Verdes, une ville proche de la ville californienne. Shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a expliqué que « Tout indique que j’allais à une vitesse relativement plus élevée que la normale. Parce que c’est en descente, ça s’incline et ça fait aussi des courbes, cette zone a une fréquence élevée d’accidents. Ce n’est pas rare. »Villanueva a déclaré mardi lors d’une conférence de presse.

Woods a subi une intervention chirurgicale d’urgence réalisée par des spécialistes en traumatologie orthopédique, a expliqué le directeur médical du centre médical Harbour-UCLA, Anish mahajan. Par la suite, l’équipe de Woods a affirmé qu’il était « éveillé, réceptif et en convalescence dans sa chambre d’hôpital ».