le monde du sport se bouleverse avec Tiger Woods

Nouvelles connexes

Grands champions de l’histoire du sport, comme le boxeur Mike Tyson, le skieur Lindsey Vonn ou le nageur Michael Phelps, parmi tant d’autres comme Rafael Nadal, a envoyé un message de soutien au golfeur Tiger Woods, qui a subi ce mardi un accident de la circulation près de Les anges (États Unis) et a subi une longue intervention chirurgicale pour des blessures au pied, à la cheville, au tibia et au péroné de sa jambe droite.

Tiger Woods, 45 ans, a été victime d’un accident de la circulation tôt le matin, vers 7 h 00, heure locale Rancho Palos Verdes, une petite ville proche de Les anges. Après l’analyse médicale, l’équipe de Woods a déclaré que le golfeur est actuellement «éveillé, réceptif et en convalescence dans sa chambre d’hôpital».

Après avoir appris qu’il se remettait déjà de l’opération, Rafa Nadal a été l’un des premiers à envoyer un message à son ami: « Quand j’ai appris la nouvelle, j’étais très inquiet. C’est bon de savoir que tu vas bien. Ami !! !!! « , a écrit ce mercredi matin le joueur de tennis espagnol.

Quand j’ai entendu la nouvelle, j’étais vraiment inquiète. C’est bon de savoir que vous allez bien. Guérissez vite mon ami !!!!! https://t.co/aP2rhderDm – Rafa Nadal (@RafaelNadal) 24 février 2021

À Jon Rahm, la nouvelle l’a attrapé en train de jouer au golf et il a parlé de Tiger dans une interview avec Golf Channel: « Il y a une atmosphère différente lors d’un événement quand Tiger joue que quand il ne joue pas, et il est si grand, peu importe si même les 20 meilleurs joueurs du monde jouent. S’il n’est pas là, vous pouvez faire la différence », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: « C’est un grand ambassadeur du jeu, et il semblait qu’il commençait à changer de vie et qu’il envisageait peut-être de prendre sa retraite et de passer un bon moment avec son fils Charlie. J’espère juste, vous savez, qu’il le pourra. . sortir de l’hôpital (mot inaudible) après sa guérison, et qu’elle puisse continuer à jouer avec ses enfants et mener une vie normale. «

Jack Nicklaus, considéré comme l’un des meilleurs golfeurs de l’histoire, a exprimé sa «profonde préoccupation» pour Tiger Woods et a offert son «soutien sincère». « Rejoignez-nous pour souhaiter à Tiger une opération réussie et le meilleur pour un rétablissement complet », a-t-il demandé à sa communauté de supporters.

Barbara et moi venons d’apprendre l’accident de Tiger, et comme tout le monde, nous sommes profondément inquiets. Nous voulons lui offrir notre soutien sincère et nos prières en cette période difficile. Veuillez vous joindre à nous pour souhaiter à Tiger une chirurgie réussie et tout le meilleur pour un rétablissement complet. – Jack Nicklaus (@jacknicklaus) 23 février 2021

Un autre de ses grands rivaux, son compatriote Justin Thomas, a également réagi dans les réseaux: « J’ai mal à l’estomac en ce moment. Prier pour Tiger Woods et espérer un rétablissement incroyable. En pensant à toute sa famille et à son équipe, nous envoyons tous nos meilleurs vœux. Nous savons que TW est un combattant. Remettez-vous bien. bientôt « .

J’ai mal au ventre en ce moment. Prier pour @TigerWoods et espérer un rétablissement incroyable. En pensant à toute sa famille et à son équipe, car nous vous adressons tous nos meilleurs vœux. Nous savons que TW est un combattant. Se rétablir rapidement !!! – Justin Thomas (@ JustinThomas34) 23 février 2021

« Battez-vous, Tiger Woods, en tant que grand champion que vous êtes pour vos enfants et pour le monde. Amour et prières », a-t-il dit. Mike Tyson.

Combattez @tigerwoods comme le champion que vous êtes pour vos enfants et le monde. Amour et prières – Mike Tyson (@MikeTyson) 23 février 2021

«Envoyez toutes vos prières à Tiger Woods. Il a eu un grave accident de voiture. Prions tous pour son prompt rétablissement», a-t-il écrit. «Magic» Johnson.

Tout le monde envoie vos prières à Tiger Woods! Il était juste dans un grave accident de voiture. Prions tous pour son prompt rétablissement – Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 23 février 2021

D’autres légendes comme Michael Phelps ou Lindsey Vonn ont rejoint les spectacles de soutien.

Prières pour @TigerWoods … – Michael Phelps (@MichaelPhelps) 23 février 2021

Prier pour TW maintenant – lindsey vonn (@lindseyvonn) 23 février 2021

[Más información: Tiger Woods se recupera tras ser operado de urgencia de « importantes lesiones » en una pierna]