Le monde en passe de ne pas atteindre les objectifs de l’Accord de Paris

15/10/2021 à 9h20 CEST

Le monde est en passe de ne pas atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, selon un rapport qui vient d’être rendu public dans lequel sont analysées les émissions des vingt pays les plus riches de la planète, le G-20. Selon le groupe d’experts Climate Transparency, si tout reste pareil, la limite maximale de chauffe de 2°C sera dépassée pour 2100 et elle atteindra 2,4°C, ce qui aurait de graves conséquences pour la planète.

Les pays du G20 ont accru leur ambition vis-à-vis des objectifs fixés contre le changement climatique, mais ne sont pas encore en mesure d’atteindre l’objectif de limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 degré d’ici la fin du siècle, selon un rapport de Transparence climatique. .

Après une brève période de baisse due à la pandémie de COVID-19, les émissions de gaz à effet de serre rebondissent dans l’ensemble du G20, et L’Argentine, la Chine, l’Inde et l’Indonésie devraient dépasser leurs niveaux d’émissions de 2019.

Les plans nationaux de réduction des émissions (NDC) de ces pays permettent de prévoir que l’augmentation de la température sera de 2,4 degrés d’ici la fin du siècle s’il n’y a pas un engagement plus important de la part de ce groupe de pays, ont averti les auteurs du rapport. . , experts de 16 organisations dans vingt pays.

En septembre, 13 CDN avaient été présentées par le G20 et six d’entre elles – l’Argentine, le Canada, l’UE (France, Allemagne et Italie), l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis – ont apporté des plans plus ambitieux qu’ils ne l’avaient présenté auparavant. .

Trois autres – la Chine, le Japon et la Corée du Sud – ont proposé des objectifs plus ambitieux, mais n’avaient pas encore présenté leurs plans nationaux.

Les plus fortes baisses d’émissions correspondent aux plans présentés par les États-Unis et les pays de l’UE, ainsi que celui annoncé par la Chine : « C’est prometteur car ils font partie des pays les plus émetteurs parmi ceux du G20 & rdquor ; , confirme le rapport.

Cependant, Australie, Brésil, Indonésie, Mexique et Russie ont présenté des plans nationaux sans changements et dans le cas du Brésil et du Mexique, une variation de leurs objectifs a été détectée qui affaiblit leur NDC « et entraînera une augmentation des émissions en 2030 & rdquor ;.

Loin de la cible

Tous les NDC mis à jour, soumis et annoncés jusqu’en avril dernier restent quelques 23 gigatonnes de CO2, loin de l’objectif de 1,5 degré, selon le rapport, qui précise que le G20 est responsable des deux tiers de cet écart.

Et il ajoute que si tous les membres du G20 renforçaient leurs plans avec des programmes nationaux compatibles avec cet objectif et s’engageaient à atteindre zéro émission nette d’ici 2050 – avec un effort accru des plus développés – cet écart pourrait être réduit de 64%.

Les experts auteurs du rapport rappellent que la transition énergétique est essentielle pour atteindre les objectifs de réduction des émissions inscrits dans l’Accord de Paris et dans la perspective de la célébration du Sommet sur le climat (COP26) à Glasgow (Royaume-Uni) en novembre prochain.

Ils trouvent que en 2020 80,8 % de l’énergie primaire disponible était d’origine fossile dans le G20 et que ce pourcentage augmentera légèrement cette année, alors que la consommation de gaz augmente, ce qui est « un pont vers nulle part », selon l’étude.

La dépendance aux combustibles fossiles des pays les plus riches du monde demeure. Les États-Unis, la Chine et l’Inde sont les moteurs de la croissance prévue de la consommation de charbon. Les gouvernements n’ont dépensé que 300 milliards de dollars sur un total de 1 800 milliards de dollars pour la relance verte, ignorant la croissance rapide des industries vertes ces dernières années.

« Privilégier les investissements dans les énergies renouvelables & rdquor;

Le rapport Climate Transparency signale quelques évolutions positives, telles que la croissance de l’énergie solaire et éolienne parmi les membres du G20, avec de nouveaux records de capacité installée en 2020. Cependant, les experts notent qu’en dehors du Royaume-Uni, les membres du G20 ne ont des stratégies à court ou long terme pour atteindre 100 % d’énergie renouvelable dans le secteur de l’électricité d’ici 2050.

« Les membres du G20 doivent prioriser les investissements dans les énergies renouvelables (& mldr;) et accélérer l’abandon du charbon & rdquor;, estiment les experts.

Dans le domaine des transports, ils demandent que les pays du G20 mettent en œuvre des politiques d’évolution vers des carburants bas carbone, d’une plus grande électrification et que, par exemple, la vente de véhicules à moteur thermique est interdite en 2035.

En ce qui concerne la construction, ils exhortent à réduire la demande énergétique des bâtiments et exigent que tous les nouveaux bâtiments soient conformes aux normes d’efficacité et disposent de technologies qui sont ou peuvent être à zéro émission.

Dans l’utilisation du territoire, ils demandent que les objectifs et politiques zéro déforestation et que les infrastructures respectueuses des forêts soient promues ; et en agriculture, ils recommandent de favoriser le passage d’une production orientée vers des régimes alimentaires à base de viande à d’autres à base de plantes.

Rapport complet : https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2021/02/Climate-Transparency-Report-2020_Espan%CC%83ol.pdf

