Le monde entier pourrait être vacciné d’ici 2022, affirme Blair ⋆ .

Tony Blair a affirmé que le monde entier devait se faire vacciner «rapidement» avant que des mutations résistantes aux vaccins ne se produisent, et que tout pourrait être fait d’ici la fin de 2021.

Après avoir échoué à arrêter le Brexit, l’ancien Premier ministre travailliste a cherché à se réinventer cette année en tant que figure de proue de la réponse britannique au coronavirus chinois, conseillant le secrétaire à la Santé sur les propositions du gouvernement. Il a également appelé à des plans «radicalement accélérés» sur les «passeports de santé» à partir de la fin décembre, quelques semaines seulement après que le Royaume-Uni a approuvé son premier vaccin.

M. Blair a maintenant jeté son dévolu sur le monde entier en train de se faire vacciner, déclarant mercredi à l’émission Today de BBC Radio 4: «Le plus grand risque que nous ayons actuellement n’est pas l’absence de vaccination au Royaume-Uni, car nous nous débrouillons bien en matière de vaccination . Le plus grand risque que nous courons est que, à moins que le monde ne soit vacciné rapidement, nous courons le risque de nouvelles mutations et d’obtenir une mutation contre laquelle nous trouvons que les vaccins ne sont pas efficaces. »

“Nous [the Tony Blair Institute] produira un rapport dans les prochaines semaines montrant comment nous pourrions, si le monde se rassemblait, vacciner le monde entier en 2021 – vraiment ambitieux, mais c’est vraiment nécessaire », a ajouté Blair.

L’ancien dirigeant progressiste mondialiste a affirmé ces derniers mois que le virus chinois pourrait “être avec nous probablement pendant quelques années” et avait poussé le Premier ministre Boris Johnson à utiliser le leadership britannique du G7 pour créer un “Global Covid Travel Pass”, alléguant à ce sujet que «le Royaume-Uni est confronté à un choix: diriger ou être conduit».

Alors que la Grande-Bretagne se préparait à dévoiler des plans pour libérer le verrouillage après une campagne de vaccination réussie, le groupe de réflexion de Blair, le Tony Blair Institute, a insisté en février pour que Johnson conserve le système à plusieurs niveaux, permettant «des variations régionales et locales des restrictions» plutôt que celles du gouvernement à l’échelle nationale. les mesures.

Malgré son manque de pertinence dans les questions liées à l’association du Royaume-Uni avec l’UE, M. Blair a réussi à trouver une raison de lier son sujet préféré du Brexit à sa nouvelle passion de la vaccination de masse, en blâmant la sortie du Royaume-Uni du bloc pour l’échec du programme de vaccination de l’Europe. .

Blair a fait remarquer en mars que si le Royaume-Uni n’avait pas quitté l’UE, la Grande-Bretagne aurait effectivement sauvé le bloc de lui-même en rejetant les projets de centralisation des achats de vaccins et en le plaçant uniquement sous le contrôle de la Commission européenne.

