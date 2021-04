«  Le monde est conscient de vos capacités  »: le BJP s’en prend après que Rahul Gandhi a sollicité le point de vue du gouvernement américain sur la liberté en Inde

Rahul Gandhi a également allégué une capture massive du cadre institutionnel de l’Inde par le BJP.

L’ancien président du Congrès, Rahul Gandhi, a été critiqué par le parti Bharatiya Janata après avoir demandé l’avis du gouvernement américain sur l’état de liberté en Inde. Rahul a eu des interactions virtuelles avec des professeurs de diverses universités américaines dans un passé récent. Hier, il était en contact avec l’ancien diplomate américain et professeur de la Harvard Kennedy School Nicholas Burns lorsqu’il a fait un commentaire qui a suscité de vives réactions de la part du BJP.

Au cours de la conversation, Burns a proposé que des pays démocratiques tels que l’Inde et les États-Unis se réunissent pour affronter la Chine et d’autres forces non démocratiques. Réagissant à sa question, Rahul Gandhi a déclaré qu’il n’entendait rien de l’establishment américain sur ce qui se passe en Inde. «Si vous parlez de partenariat des démocraties, je veux dire quel est votre point de vue sur ce qui se passe ici… Je crois fondamentalement que l’Amérique est une idée profonde. L’idée de liberté telle qu’elle est résumée dans votre Constitution est une idée très puissante, mais vous devez la défendre. Telle est la vraie question », a déclaré Rahul Gandhi.

Réagissant à la déclaration de Rahul Gandhi, le porte-parole du BJP, Sambit Patra, l’a frappé en disant qu’aucune quantité de déclamations et de pleurs ne l’aiderait. «Aucune quantité de vos diatribes et de vos pleurs n’aidera M. Gandhi, car le monde est désormais conscient de vos capacités… ils savent que ce n’est pas une question de démocratie, mais votre leadership raté! Presque semblable à l’appel à l’aide de M. Mani Shankar au Pakistan «आप को मोदी को हटाना होगा» !! » dit-il sur Twitter.

Rahul Gandhi a également allégué une capture massive du cadre institutionnel de l’Inde par le BJP. Il a affirmé que cela avait changé le paradigme dans lequel les partis d’opposition opèrent après 2014.

«Pour lutter contre les élections, j’ai besoin de structures institutionnelles, j’ai besoin d’un système judiciaire qui me protège, j’ai besoin d’un média raisonnablement libre, j’ai besoin de parité financière, j’ai besoin d’un ensemble de structures institutionnelles qui me permettent de fonctionner en tant que parti politique. Je ne les ai pas », a affirmé Rahul Gandhi.

Il a également réitéré sa déclaration selon laquelle le Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) remplit diverses institutions du pays de sa population.

