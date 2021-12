Ryan Reynolds a envoyé un message émouvant à Betty White, décédée vendredi à l’âge de 99 ans. L’acteur de 45 ans est allé au message social pour rendre hommage à White qui est connue pour son travail sur The Golden Girls et The Mary Tyler Moore Show. Reynolds et White ont travaillé ensemble sur le film La proposition en 2009.

« Le monde est différent maintenant », a écrit Reynolds sur Instagram et Twitter aux côtés d’une actrice photo légendaire. « Elle était douée pour défier les attentes. Elle a réussi à devenir très vieille et, d’une manière ou d’une autre, pas assez vieille. Tu vas nous manquer, Betty. » Le message de Reynold est arrivé peu de temps après que White ait parlé de la star de Deadpool à PEOPLE. Reynolds a qualifié en plaisantant White de son ex-petite amie.

« J’ai entendu dire que Ryan ne pouvait pas se remettre de son truc pour moi, mais Robert Redford est The One », a déclaré White à PEOPLE. White devait célébrer son 100e anniversaire le 17 janvier. Pour le 99e anniversaire de White, Reynolds a publié des images des coulisses de La proposition à son histoire Instagram. Reynolds a dit aux gens qu’il avait toujours été un fan de White car il aimait son talent comique.

« J’ai entendu dire que les scripts de Golden Girls n’avaient que 35 pages, ce qui est logique car beaucoup de rires viennent de Betty en regardant simplement ses camarades de casting », a déclaré Reynolds qui a ajouté que White est « un Capricorne typique » parce qu’elle « dort toute la journée » et est » toute la nuit à boire et à grignoter des hommes « .

« Même si Betty était sur le point d’avoir 100 ans, je pensais qu’elle vivrait pour toujours », a déclaré l’agent de White et ami proche, Jeff Witjas, à PEOPLE vendredi. « Elle va terriblement me manquer, tout comme le monde animal qu’elle aimait tant. Je ne pense pas que Betty ait jamais eu peur de mourir parce qu’elle a toujours voulu être avec son mari le plus aimé, Allen Ludden. Elle croyait qu’elle serait à nouveau avec lui. »

La performance de White s’est démarquée dans The Proposal, mais elle était plus connue pour son travail à la télévision. Elle a remporté un total de cinq Primetime Emmy Awards avec 21 nominations. En 2018, White a remporté un record du monde Guinness en 2018 pour avoir travaillé à la télévision pendant neuf décennies. Avec ses cinq Primetime Emmys, White a remporté trois American Comedy Awards, trois Screen Actors Guild Awards et un Grammy Award.