Le monde – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

Quatorze dessinateurs et équipes créatives de différentes nationalités, dont l’espagnol Paco Roca et les mexicains Alberto Chimal et Rulo Valdés, participent à l’anthologie Batman: The World qui recueille des histoires du super-héros dans différentes parties du monde.

Batman: The World sortira simultanément dans le monde entier le mardi 14 septembre 2021, quatre jours avant la célébration du «Batman Day», qui aura lieu le samedi 18 septembre.

L’anthologie complète sera traduite pour l’Amérique du Nord, la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la République tchèque, la Russie, la Pologne, la Turquie, le Mexique, le Brésil, la Chine, la Corée et le Japon.

“Batman est devenu une véritable icône de la culture populaire, connue dans le monde entier”, a expliqué le rédacteur en chef et directeur de la création de DC, Jim Lee, dans une déclaration fournie par DC Comic dans laquelle il ajoute que “Batman: The World” est celui de DC. manière de montrer aux fans du monde entier que Batman «est plus qu’un personnage, qu’il est un phénomène qui transcende les langues et les frontières».

Monté sur une affiche publicitaire typique en forme de taureau et observant la ville touristique espagnole de Benidorm (est); c’est l’image montrée par DC Comics d’une des vignettes de l’histoire que le dessinateur espagnol Paco Roca a créée pour cette anthologie.

Plus précisément, l’histoire de l’homme chauve-souris “made in Spain” est réalisée dans son intégralité (scénario et dessin) par Roca, qui a raconté à Efe que son intrigue se déroule à Benidorm (Alicante), une ville où le lecteur ne sera pas confronté à un histoire de lutte contre une entité maléfique, mais connaîtra le “côté le plus humain” de Bruce Wayne.

«Nous avons été mandatés à différents dessinateurs du monde entier pour faire une histoire sur Batman qui s’est déroulée dans le pays de chaque auteur, et j’étais en Espagne et je ne savais pas très bien quoi faire, alors je l’ai amenée terre », a-t-il expliqué au dessinateur, lauréat du National Comic Award, sur cette contribution sur laquelle il ne peut pas donner plus d’informations.

Une histoire qui, comme il l’admet, était “difficile” à démarrer puisqu’il ne se “voyait” pas faire un complot “super héroïque”.

Comme détaillé par l’éditeur, Batman: The World commencera par une histoire créée par Brian Azzarello et Lee Bermejo, Global City, une intrigue où Batman réfléchit à tout le temps qu’il a passé à Gotham pour protéger la ville et ses habitants de toutes sortes de menaces.

Une histoire qui marque le point de départ de toute la série d’histoires du passé et du présent de Batman qui sont racontées par, outre Roca, les Français Mathieu Gabella et Thierry Martin, les Italiens Alessandro Bilotta et Nicola Mari, les Allemands Benjamin von Eckartsberg et Thomas von Kummant ou les Tchèques Stepan Kopriva et Michael Suchánek.

Cette liste d’auteurs est complétée par les histoires des Polonais Tomasz Kolodziejczak, Piotr Kowalski et Brad Simpson, des Turcs Ertan Ergil et Ethem Onur Bilgiç, des Mexicains Alberto Chimal et Rulo Valdés, des Brésiliens Carlos Estefan et Pedro Mauro, des Coréens Inpyo Jeon , Jae-kwan Park et Kim Jung Gi, les Chinois Xu Xiadong, Lu Xiaotong, Qiu Kun et Yi Nan, les Russes Kirill Kutuzov, Egor Prutov et Natalia Zaidova; et le japonais Okadaya Yuichi.

Chaque édition internationale de Batman: The World aura également sa propre couverture, créée par l’équipe créative locale.

Source: Cependant