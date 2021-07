17/07/2021 à 9h30 CEST

La science a longtemps averti que l’augmentation de la température devrait être limitée à 1,5 degré au-dessus des niveaux préindustriels. Car franchir cette frontière comporte le risque de subir une calamité planétaire. Limiter la hausse de la température mondiale est déjà une “question de survie”. Car « le monde manque de temps pour arrêter le changement climatique & rdquor ;, a prévenu l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Limiter l’augmentation de la température mondiale à moins de deux degrés Celsius, comme le prévoit l’Accord de Paris, est « un une question de vie ou de mort pour les pays vulnérables au climat qu’ils sont en première ligne de la crise & rdquor;, a assuré le secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

S’exprimant lors du premier Sommet sur le financement des pays vulnérables au climat, composé de 48 nations systématiquement exposées aux catastrophes liées au climat, Guterres a noté que des garanties sont nécessaires que le soutien financier et technique sera disponible pour faire face à cette situation délicate.

« Pour rétablir la confiance, les pays développés doivent maintenant clarifier comment ils vont efficacement livrer 100 milliards de dollars par an en financement climatique au monde en développement, comme promis il y a plus d’une décennie & rdquor;, a déclaré Guterres.

Le plus haut dirigeant de l’ONU a déclaré que pour que le “monde se rétablisse”, pour rétablir la coopération entre les gouvernements et surmonter la pandémie d’une manière “résistante au climat”, les pays les plus vulnérables doivent recevoir un soutien adéquat.

Objectifs du financement climatique

Guterres a exigé un « plan clair & rdquor; pour atteindre les objectifs de financement climatique fixés pour l’année 2025. Chose que les ministres des finances du G20 ont encore souligné samedi lors de la réunion tenue à Venise par ce groupe, dont les membres représentent des pays qui représentent 66% de la population et 85% de la population mondiale Produit Intérieur Brut (PIB).

Les institutions de financement du développement jouent « un grand rôle & rdquor; soutien aux pays à court terme, a-t-il ajouté. Ils ont maintenant deux options : « Soit ils fournissent un récupération à faible teneur en carbone et résistante aux intempériesOu ils sont ancrés dans des investissements à haute teneur en carbone, qui restent les mêmes, et sont à forte intensité de combustibles fossiles », a déclaré Guterres. « Nous ne pouvons pas permettre que ce dernier se produise », a-t-il ajouté.

Le secrétaire général de l’ONU a souligné que les impacts climatiques qui sont actuellement enregistrés, avec 1,2 degré au-dessus des niveaux préindustriels, donnent au monde une idée de À venir : « Sécheresses prolongées, phénomènes météorologiques intensifs et extrêmes et inondations horribles & rdquor;.

Le responsable de l’ONU a souligné que seulement 21% du financement climatique va à l’adaptation et à la résilience, et qu’il devrait y avoir une « allocation équilibrée & rdquor; tant pour l’adaptation que pour l’atténuation.

Selon les estimations de l’ONU, les coûts actuels de l’adaptation à l’urgence climatique pour les pays en développement s’élèvent à 70 milliards de dollars par an, et pourraient atteindre 300 milliards de dollars par an d’ici 2030.

Aider les pays en développement

« J’appelle à ce que 50 % du financement climatique mondial des pays développés et des banques multilatérales de développement aillent à l’adaptation et à la résilience dans les pays en développement. Et nous devons rendre l’accès au financement climatique plus facile et plus rapide », a-t-il insisté.

Le chef de l’ONU a également salué un nouveau rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) révélant que environ 23 000 vies pourraient être sauvées par an –Avec des avantages potentiels d’au moins 162 milliards de dollars par an– en améliorant les prévisions météorologiques, les systèmes d’alerte précoce et les informations climatiques, appelée hydrométrie.

A l’occasion de la publication du premier rapport sur les carences hydrométriques, Guterres a affirmé que ces services sont essentiels pour accroître la résilience face au changement climatique.

Il a noté que les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés, où de grandes lacunes subsistent dans les données météorologiques de base, bénéficieraient le plus de services améliorés.

“Les lacunes affectent la qualité des prévisions partout, en particulier pendant les semaines et les jours critiques où les actions d’anticipation sont les plus nécessaires”, a-t-il déclaré.

Systèmes d’alerte précoce à risques multiples

Systèmes d’alerte précoce à risques multiplesSelon l’OMM, les investissements dans les systèmes d’alerte précoce multirisques génèrent des avantages qui valent au moins dix fois le coût et sont essentiels pour accroître la résilience aux événements météorologiques extrêmes. Actuellement, seuls 40 % des pays disposent de systèmes d’alerte efficaces.

Le rapport de l’OMM décrit la voie à suivre pour récolter les fruits de services météorologiques et climatologiques efficaces. Et il souligne que pour atteindre cet objectif, “une entreprise complexe doit être entreprise à l’échelle locale et mondiale”.

« Notre climat change rapidement. La décennie précédente a été la plus chaude jamais enregistrée. La température moyenne mondiale est d’environ 1,2 °C au-dessus des valeurs préindustrielles. Oui nous sommes loin de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre pour éviter les pires effets du changement climatique et limiter l’augmentation de la température à moins de 1,5°C, en ligne avec les objectifs de l’Accord de Paris », a prévenu le secrétaire général de l’OMM, le professeur Petteri Taalas, au diapason des manifestations de Guterres.

Accord de pays : https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf

Rapport de l’OMM : https://alliancehydromet.org/gap-report/

Cela peut vous intéresser : Rapport de l’ONU : le changement climatique est encore pire qu’on ne le croyait auparavant