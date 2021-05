Le monde merveilleux de Bing Crosby et Louis Armstrong

Bing Crosby a été l’une des stars les plus réussies de l’histoire du show business. Il était surtout connu en tant que chanteur – vendant plus de 300 millions de disques et enregistrant le hit à feuilles persistantes «White Christmas» – mais était également un acteur de télévision et de cinéma et une star de la radio. Crosby (né le 3 mai 1093; décédé le 14 octobre 1977 à l’âge de 74 ans), a réalisé 80 films, remportant un Oscar en 1943.

Pourtant, malgré tout son succès, Crosby a déclaré que «sans aucun doute, les moments les plus heureux de ma carrière ont été ceux avec lesquels j’ai travaillé. Louis Armstrong. »

Une énorme influence

La star de la trompette de jazz, amie de Crosby pendant près d’un demi-siècle, a eu une énorme influence sur le style de chant du jeune chanteur de Tacoma, Washington. Bing Crosby avait 23 ans et travaillait avec le Paul Whiteman Orchestra lorsque, à la demande de la chanteuse Mildred Bailey, il est allé voir Armstrong au Sunset Café à Chicago. C’était un public intégré, et Crosby, assis au premier rang, a été submergé par la performance d’Armstrong – par son chant et son sens du spectacle irrévérencieux. Armstrong a chanté avec passion, a joué de la trompette avec panache, et a également chanté, se faisant passer pour un prédicateur du Sud profond tout en portant un manteau de diacre. Crosby était impressionné par la capacité d’Armstrong à combiner musique et humour.

Lorsqu’on lui a demandé 24 ans plus tard quel musicien l’avait le plus influencé, Crosby a répondu: «Je suis fier de reconnaître ma dette envers le révérend Satchel Mouth. Il est le début et la fin de la musique en Amérique. Et puisse-t-il régner longtemps.

Gary Giddins, auteur de Bing Crosby: A Pocketful Of Dreams, The Early Years 1903-1940, a déclaré qu’Armstrong, l’un des initiateurs du chant scat, avait également eu un impact profond sur les prouesses techniques de Crosby. «Il a toujours adapté ce qu’il avait appris d’Armstrong et du jazz dans son propre style… Crosby était indélébile à l’esthétique du jazz par son sens inhérent du swing et sa grande appréciation (et émulation) du génie d’Armstrong pour le phrasé vocal, la spontanéité, l’émotion et la comédie.

Respect mutuel

Le respect était réciproque. Au moment du concert de Sunset Café, Armstrong aimait écouter les disques de Crosby avec The Rhythm Boys et a ensuite adapté des éléments du style de «chant» de Crosby dans les ballades qu’il a couvertes, telles que «Stardust» et «Wrap Your Troubles in Dreams». «La voix de Bing a une qualité douce que seul Bing a. C’est comme de l’or coulé d’une tasse », a déclaré Armstrong au magazine Time en 1955. Il a également appelé Crosby« un génie naturel le jour de sa naissance »et« l’un des meilleurs gars de ce monde musical et merveilleux, avec un cœur comme gros.”

Dans les années 30, Armstrong et Crosby ont réalisé qu’ils travaillaient bien ensemble (et auraient également partagé occasionnellement une cigarette de marijuana), et ils sont devenus des incontournables de la série radiophonique NBC Kraft Music Hall, que Crosby a animée et sur laquelle Armstrong a fréquemment fait des apparitions invitées. Leur travail à la radio a continué pendant des années, et un album de deux disques, Havin ‘Fun, tiré d’émissions de radio de 1949-51, montre leur ad-libbing décontracté et spirituel – avec à part le tromboniste Jack Teagarden.

Bing Crosby et Louis Armstrong au cinéma

En 1936, le duo est apparu dans leur premier film ensemble, Pennies From Heaven. Malgré les protestations des producteurs, Crosby a insisté pour qu’Armstrong reçoive une facturation et un rôle de premier plan sur l’affiche du film. Ils ont également enregistré avec succès la musique du film, y compris une version de la chanson titre, coupée avec le Tommy Dorsey Orchestra.

Au cours de cette décennie, Armstrong a également travaillé avec le frère de Bing, le chanteur de jazz Bob Crosby, apparaissant dans des émissions de télévision avec Armstrong’s All Stars. Le fils de Bing, Gary Crosby, a déclaré: «Louis aimait mon père et Louis a toujours été l’un des favoris de Bing.»

La prochaine collaboration sur grand écran entre Bing Crosby et Louis Armstrong remonte à 1951 avec Here Comes The Groom de Frank Capra. Le film comprenait une jam session all-star avec Crosby et les stars invitées Armstrong et Dorothy Lamour. Toujours en 1951, une version de «Gone Fishin ‘», coupée avec le John Scott Trotter Orchestra, a si bien plu au public lors d’une émission de radio que la version de Crosby et Armstrong est sortie en single par Decca et a atteint le n ° 19 en les graphiques.

À cette époque, il y avait un enregistrement d’une fête du Nouvel An chez Armstrong. Quand quelqu’un mentionne avoir vu Crosby et Armstrong, le jazzman dit: «Ah, donnez mes salutations à cette buse! Poussez-lui mes salutations, papa. C’est mon garçon, là. Oh, il nous traite si bien dans sa ville natale.

Cinq ans plus tard, ils ont tous deux joué dans MGM’s High Society – avec Grace Kelly, Celeste Holm et Frank Sinatra – dans un film marqué par Cole Porter. Crosby a déclaré que c’était le favori de tous les films qu’il avait tournés, et Holm a déclaré que le casting s’était tellement amusé parce qu’Armstrong et ses All-Stars étaient toujours en train de brouiller et de plaisanter de manière informelle entre les prises.

Dans le film, les deux chantent “Now You Has Jazz”, qui est l’un des disques préférés de l’auteur-compositeur Nick Lowe. Il a dit: «Cela ressemble à un dessin animé auditif puisque les voix ont tellement de caractère. Bing Crosby a pu se balancer de cette manière très blanche.

Le souvenir de “Gone Fishin ‘” est resté avec le couple et, après un enregistrement de quelques chansons avec le fils de Crosby, Gary – dont “Struttin’ With Some Barbeque” – Armstrong a accepté de travailler sur un album entier avec Crosby, Sr, après une apparition sur l’émission spéciale Oldsmobile TV de ce dernier diffusée sur ABC en septembre 1959.

Enregistrement de Bing & Satchmo

Fin juin 1960, à United Recording, Hollywood, le duo enregistre 12 chansons, avec le Billy May Orchestra, pour l’album Bing & Satchmo. Les chansons comprenaient «Muskrat Ramble» et «At The Jazz Band Ball», et Johnny Mercer«Little Ol ‘Moon» et «Rocky Mountain Moon», que le compositeur a spécialement adaptés pour le couple, en ajoutant des effets spéciaux et des voix. May a déclaré: «C’était un travail d’amour pour John [Mercer] parce que John aimait Louis, et je sais que c’est un bon ami de Bing. C’était amusant de travailler avec Louis et Bing aimait bien sûr être entouré de musiciens. C’était vraiment un concert amusant.

Faits saillants sur l’album incluent Armstrong jammant sur la composition d’Horace Silver «Preacher», bien qu’il y ait eu peu de fanfare de presse pour l’album parce que, comme Billboard l’a rapporté en octobre 1960, lorsque l’album est sorti, Crosby était en Angleterre avec sa femme en train de jouer au golf, et Armstrong était sur un visite d’État au Congo.

Crosby a déclaré qu’il avait de bons souvenirs de Bing & Satchmo. Comme il l’a dit: «Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui n’aimait pas Louis qui l’ait vu travailler ou qui l’ait jamais rencontré, qui ait eu des relations ou des affaires avec lui… Chaque fois que je travaillais avec Louis, c’était juste un plaisir d’être environ. Il y avait plein de gags tout le temps, vous savez, parce qu’il aimait rire. Il a eu un rire contagieux, aussi, à propos de votre chant ou de son jeu de cornet, d’une garde-robe ou de la musique en général ou quoi que ce soit d’autre.

“Le plus grand chanteur qui ait jamais été et sera jamais”

Jusqu’à la fin de la vie d’Armstrong, Crosby a continué à rendre hommage au chant d’Armstrong, disant à un ami, selon le biographe Gary Giddins, qu’Armstrong était «le plus grand chanteur qui ait jamais été et sera jamais».

Quand son ami n’avait pas l’air convaincu, Crosby a expliqué: «C’est si simple, quand il chante une chanson triste, vous pleurez et quand il chante une chanson joyeuse, vous riez. Qu’y a-t-il d’autre dans la musique populaire? ”

Il y a des images poignantes du couple chantant dans l’émission de télévision de 1967 Hollywood Palace avant de marcher ensemble à travers les rideaux de fermeture, comme les deux titans de la musique moderne qu’ils étaient. Crosby, décédé en 1977 d’une crise cardiaque qu’il a subie juste après avoir terminé une partie de golf au club de golf La Moraleja en Espagne, a survécu à Armstrong de six ans.

Lors des funérailles d’Armstrong, en 1971, les porteurs honoraires avaient inclus Dizzy Gillespie, Count Basie, Frank Sinatra et Bing Crosby. La star de «Noël blanc» a déclaré qu’il était là pour rendre hommage à «l’ambassadeur américain de la musique».

Bing & Satchmo peut être acheté ici.