Le monde merveilleux de Louis Armstrong All Stars présente «Un cadeau aux pops»

L’ensemble A-list Le monde merveilleux de Louis Armstrong All Stars sortira son album hommage au grand musicien, A Gift To Pops, le 15 octobre via Verve Records. Il célèbre l’influence continue et l’héritage éternel du géant du jazz et artiste légendaire, 50 ans après sa mort en 1971, avec des invités spéciaux dont Wynton Marsalis et Commun.

Le groupe est composé en grande partie de musiciens stellaires de Crescent City, qui ont réinventé de manière inventive la musique associée au trompettiste et au chanteur au cours de ses cinq décennies de carrière. A Gift To Pops comprend de nouveaux arrangements et interprétations d’airs allant de “The Peanut Vendor” (enregistré par “Satchmo” en 1930) à sa dernière période No.1 “Quel monde merveilleux,” l’enregistrement le plus réussi de sa carrière).

“Nous avons décidé de faire un enregistrement qui capture l’essence de Pops”, déclare le coproducteur et membre du groupe Wycliffe Gordon. «Nous voulions interpréter la musique comme il l’aurait peut-être jouée s’il était encore en vie. Nous avions tous des idées sur la façon de réussir, en incluant des chansons influencées par le gospel, le blues, les sons traditionnels des fanfares, la musique populaire et le rap.

L’impresario George Wein écrit dans les notes de pochette de l’album : « Avec cet enregistrement, cette musique de Louis Armstrong démontre comment il a créé le langage du jazz et influencé toute la musique qui a suivi – du swing au bebop et même au rap, comme le démontre Commun. Mais une chose est sûre : ce groupe et ce disque démontrent qu’il n’y avait rien de commun chez Louis Armstrong.

Les origines du projet sont venues en 2018 sous les auspices de la Louis Armstrong Educational Foundation et via la recommandation de sa directrice exécutive Jackie Harris. L’autre objectif était de célébrer le 50e anniversaire de l’organisation new-yorkaise fondée en 1969 par Armstrong et son épouse Lucille « pour redonner au monde une partie de la bonté qu’il a reçue ». La nouvelle version a raté ce point de repère en raison de la pandémie et du fait que certains artistes contributeurs vivaient dans différentes villes et enregistraient dans différents studios.

Mettre des signatures sur ‘Satchmo’

«Nous voulions faire cet enregistrement de l’artiste majeur du 20e siècle qui instruit et croise les artistes du 21e siècle», explique Harris. « Tous les musiciens auxquels nous avons demandé de participer, même Wynton et Common, ont été honorés de faire partie de cela. Chaque artiste avait son mot à dire sur la musique. Nous avons permis à tous les musiciens d’apposer leur propre signature sur les chansons.

Nicholas Payton, qui a arrangé sept des chansons, joue à la trompette partout, y compris sur ses propres arrangements tels que le swing “Strutting with Some Barbeque”, le lyrique et blues “A Kiss to Dream On” et le ludique “I’ll Sois heureux quand tu es mort. Cette dernière interprétation comprend les voix de Wycliffe Gordon, du batteur Herlin Riley et du bassiste Reginald Veal.

Payton prend la voix principale sur son arrangement moderne de “Black and Blue” de Fats Waller, avec son thème sur la conscience raciale et les préjugés, avec Common livrant sa poésie rap dans des lignes telles que “Went through black and blue for the bright day” et ” Mon école de pensée est l’ouverture noire/Pour définir et redéfinir ce qu’est la culture.

Attirer les jeunes vers Pops

“Common a ajouté une touche différente à la mélodie”, note Gordon. “Il semblait que les choses dont nous avions parlé en tant que pays avaient changé, mais ce n’est pas le cas, c’est pourquoi c’est important.” Harris ajoute : « Nous espérons que Common attirera les jeunes vers Louis Armstrong. Nous sommes là pour apporter des changements.

Gordon arrange également « Up a Lazy River », avec sa voix et celle de Riley ; l’hymne gospel « Just a Closer Walk with Thee » de Veal; le blues « Rockin’ Chair » du pianiste Davell Crawford par Hoagy Carmichael ; et la version festive et percutante de Riley sur « The Peanut Vendor », sur laquelle Marsalis fait un long solo.

« Le chant, le jeu et les interprétations de Louis Armstrong illuminent les fondamentaux humains intemporels », déclare Marsalis. « Sa grâce, son éloquence, son intelligence et son naturel nous montrent encore comment jouer et ce que signifie jouer. Aimé à juste titre dans le monde entier, il incarnait ce qu’il y avait de meilleur en Amérique. En ces temps difficiles, sa musique et sa mémoire sont l’inspiration parfaite pour nous élever et être le meilleur de nous-mêmes en tant qu’artistes, citoyens et en tant que personnes.

Le groupe comprend également les trompettistes Ashlin Parker et Wendell Brunious, le saxophoniste ténor Roderick Paulin, la pianiste Courtney Bryan, le joueur de banjo Don Vappie, les chanteurs Niki Haris et Menia Chester. Le guitariste Derwin “Big D” Perkins fait une apparition dans “Black and Blue”.

Un extra surprise de Louis

Armstrong lui-même tient la version CD de l’album, qui s’ouvre avec Pops et son sextet “When It’s Sleepy Time Down South”, enregistré en 1964 à Sparks, Nevada. L’enregistrement a été découvert sur une bande dans la collection personnelle de Louis il y a quelques années seulement, et fait maintenant partie du Musée de la maison Louis Armstrong. L’album se termine par un court extrait enregistré de lui parlant de sa « philosophie de la vie ».

Wein observe dans ses notes de pochette: «Après avoir écouté A Gift to Pops interprété par The Wonderful World of Louis Armstrong All Stars et produit collectivement par Wycliffe Gordon, Jackie Harris et Nicholas Payton, je suis heureux de conseiller le vrai fan de Louis Armstrong que sa musique est bien vivante avec ce groupe fascinant de musiciens de la Nouvelle-Orléans.

Écoutez le meilleur de Louis Armstrong sur Apple Music et Spotify.