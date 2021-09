Le monde NASCAR se lance dans le jeu NFT, voici comment cela fonctionnera

Des modèles réduits de voitures et des cartes de héros aux vêtements dégoulinant de logos de bière ou de pièces de voiture, les objets de collection sont une grande partie de NASCAR. Et maintenant, cela s’étend dans un domaine numérique.

Speedway Motorsports – la société qui possède et exploite huit circuits NASCAR – s’est associé à GigLabs pour créer RaceDayNFT.com, le premier marché NFT lié à NASCAR, qui sera lancé lundi à 13 h HE avant la course éliminatoire de la Cup Series le week-end prochain à Bristol Motor Speedway.

“La collection a toujours été une grande partie du fandom NASCAR, qu’il s’agisse de diecasts ou de personnes qui ont collectionné nos programmes d’événements – toutes sortes de choses”, a déclaré Mike Burch, directeur de la stratégie de Speedway Motorsports. “Donc [we were] en pensant : « Comment pouvons-nous intégrer cela dans notre côté du monde, notre entreprise ? » »

Avec la popularité croissante des NFT – ou des jetons non fongibles – dans les sports professionnels, en particulier NBA Top Shot, Burch a déclaré qu’il pensait que les objets de collection numériques pourraient être un autre moyen d’engager les fans. De plus, cela pourrait contribuer aux efforts de NASCAR pour développer une nouvelle génération de fans, en particulier “des personnes jeunes et techniquement sophistiquées qui aiment les sports mécaniques” car “il y en a beaucoup”, a-t-il déclaré.

Les NFT sont comparables aux cartes de baseball, mais elles sont évidemment numériques et peuvent être à peu près n’importe quoi, comme des faits saillants ou des bagues de championnat. Et avec l’utilisation de blockchains, la propriété NFT peut être suivie. Un exemple en course est un jeu vidéo de Formule 1 sous licence de la série de courses qui offre des opportunités NFT.

« Ainsi, alors que les images et les vidéos peuvent être diffusées sur Internet, il existe une copie certifiée, authentifiée et vérifiable que quelqu’un peut posséder », a déclaré Douglas Dimola, PDG et co-fondateur de GigLabs. «Ils peuvent ensuite échanger cela; ils peuvent vendre ça.

Les fans de NASCAR ont répondu positivement aux billets numériques et aux programmes de course numériques, a ajouté Burch, alors pourquoi pas des objets de collection numériques que les fans peuvent acheter, vendre ou montrer sur le marché ?

« Je pense que la façon dont ils construisent une communauté autour de [digital collectibles] est ce qui donnera vraiment à ces projets NFT la longévité dont ils ont besoin et dont ils sont capables », a déclaré Landon Cassill, un pilote à temps plein de la série Xfinity qui est payé en crypto-monnaie grâce à un accord de parrainage avec Voyager.

Lorsque le marché RaceDayNFT sera lancé, 10 000 billets NFT commémoratifs pour la course nocturne de Bristol seront disponibles gratuitement, et 500 d’entre eux seront sélectionnés au hasard comme billets NFT dorés. Il en va de même pour les autres courses éliminatoires de Speedway Motorsports cet automne à Las Vegas Motor Speedway, Charlotte Motor Speedway et Texas Motor Speedway, et tous les billets commémoratifs NFT auront des effets sonores ou audio attachés, a déclaré Burch.

Pour chacune de ces quatre courses, les NFT comportent quatre volets, dont les billets commémoratifs NFT. Les fans qui assistent à l’une de ces courses peuvent également scanner un code QR et obtenir un NFT unique sur la piste, puis ils peuvent acheter 500 objets de collection supplémentaires pour 25 $ chacun.

Mais le plus rare de ces objets de collection d’ouverture sera deux NFT de l’édition du gagnant pour les quatre courses, et ce seront des pièces numériques. L’un ira au vainqueur de la course et l’autre sera mis aux enchères après la course.

“[The coin] a la piste d’un côté et le gagnant et la date de l’autre côté », a déclaré Dimola. « Donc, la personne qui remporte l’enchère aura essentiellement un NFT qu’elle partagera avec le pilote gagnant. »

Les bénéfices des ventes NFT iront à Speedway Motorsports pour le moment, a noté Burch, mais selon le succès du marché, l’argent pourrait aller à des œuvres de bienfaisance ou être utilisé comme outil de collecte de fonds.

“Si c’est quelqu’un qui est nouveau dans la cryptographie ou qui n’a jamais vu l’espace auparavant”, a déclaré Cassill, “si les entités NASCAR peuvent créer un moyen compréhensible et non intimidant et logique et donne à ces fans la propriété des choses qu’ils aiment – le les pilotes, les équipes, les pistes qu’ils aiment — je pense que cela pourrait certainement réussir, tant que cela renforce la communauté et responsabilise ces fans de course.

En fonction de la façon dont les fans réagissent à RaceDayNFT, les opportunités d’étendre ce qui est offert sont « illimitées », a déclaré Burch, y compris les NFT avec d’autres entités NASCAR, la série IndyCar ou la NHRA.

Et en récompense de la propriété, les NFT pourraient se traduire par des expériences du monde réel.

« Donc, si vous possédez ce [NFT] à ce moment précis, vous pouvez alors vivre une expérience de course ou rencontrer le pilote », a déclaré Dimola. « Il y a tellement d’options là-bas, et parce que nous pouvons authentifier et montrer de manière vérifiable qui possède quoi, vous pouvez réellement créer ces expériences avec ces objets de collection numériques. …

« Et lorsque les gens voient cette activation prendre vie, c’est là que cela aidera vraiment à vendre le concept et à impliquer davantage les gens. »

