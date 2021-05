Le monde obtient son premier insecte non binaire – RedState ⋆ .

Si la science était autrefois imperméable à la culture, ces jours sont sûrement révolus depuis longtemps.

Aussi plus avec nous: le concept de sexe binaire.

Il y a quelques années à peine, le terme «genre» a commencé à se substituer au «sexe» dans l’usage courant; à partir de là, le mot a pris un sens comme forme d’identité.

À l’époque, on nous a dit que le genre était une construction sociale.

La dernière instruction, cependant, confirme l’opposé polaire: c’est inné.

De plus, le genre ne décrit plus le sexe traditionnel; et au-delà des distinctions telles que «co», «en», «xie», «yo» et «ze», maintenant sur nous est l’ère des «pronoms nom-soi».

Le monde va plus loin à partir d’une ventilation des «garçons» et des «filles».

[Noun-self prounouns] peut faire référence à des animaux ou à des «personnages fantastiques». Par exemple, vous êtes invités à pousser «elle» et à devenir «chignon / chignon». Pour vous les gars qui lèchent vos liquides et qui fuient dans une litière, donnez à «il» le soulagement et ronronnez aux possibilités de «chaton / chatonself».

Aussi disponible:

vamp / vampself prin / cess / princesself innit / innits / innitself

Si la complexité croissante vous dérange, vous serez heureux de savoir que les insectes ont récemment fait une pause.

Tel que rapporté par New Scientist, une espèce de fourmi a reçu un nom scientifique non binaire.

Mais, une recherche de l’Université de Yale est restée simple: il a simplement choisi «ils».

Comment cela s’est-il passé: L’expert taxinomique Douglas Booher avait une suggestion pour Philipp Hoenle de l’Université technique.

Originaire d’Allemagne, Philipp a découvert une nouvelle fourmi sans nom.

Il s’avère que Douglas avait voulu rendre hommage à l’artiste Jeremy Ayers, décédé en 2016.

Voici une biographie du site Web du comté d’Athènes-Clark en Géorgie:

Jeremy… a été un participant inspirant dans la communauté artistique d’Athènes pendant plus de quatre décennies… En tant que l’une des superstars d’Andy Warhol sous le pseudonyme de Silva Thin, [he] était actif sur la scène Warhol Factory dans les années 1970. De retour dans sa ville natale d’Athènes, où le groupe d’Ayers Limbo District a introduit un son et une vision excentriques, il a voyagé fréquemment entre Athènes et New York, en particulier au plus fort du mouvement OCCUPY qu’il a documenté avec la photographie. Tout au long de sa vie, Ayers s’est enveloppé dans l’art, incarnant sa philosophie artistique avec des mots de gentillesse et d’encouragement.

Gracieuseté du Daily Mail:

Bien qu’il ne soit pas non-binaire, Ayers était un homme gay et un militant pour les droits de l’homme, y compris des communautés marginalisées et des individus non binaires.

De toute évidence, Philipp pensait que le moment était venu.

Après tout – selon le New Scientist – ce n’était pas une fourmi ordinaire:

Selon Booher, il y a 853 espèces dans le genre Strumigenys, mais la nouvelle fourmi était immédiatement identifiable comme unique. «C’est très différent de toutes les fourmis du genre», dit-il. «Il y a beaucoup d’évolution convergente, donc beaucoup d’espèces dans différents pays se ressemblent mais ne sont pas liées. C’était donc une fourmi spéciale et j’attendais quelque chose comme ça pour représenter la diversité des genres et la diversité biologique.

“[Jeremy] identifié comme un homme gay en dehors de son personnage Warhol », a noté Philipp,« mais je le nomme après lui avec le suffixe ajouté pour inclure toutes les personnes non binaires pour son activisme. »

Quant à l’article officiel sur la créature cool, Philipp a décidé de demander de l’aide pour rédiger la partie étymologie.

Par conséquent, il s’est tourné vers la source évidente dans un tel cas: le chanteur principal du REM, Michael Stipe.

En fin de compte, le journal se lit ainsi:

[The new insect] est l’un des genres de fourmis les plus diversifiés au monde et sans doute le plus diversifié sur le plan morphologique, présentant une gamme exceptionnelle de formes et de fonctions de la mandibule.

Alors, quel est le surnom moderne? Eh bien, au cas où vous ne le sauriez pas, les désignations d’espèces sont traditionnellement soit masculines (en utilisant le suffixe «-i»), soit féminines (en utilisant «ae»).

Mesdames et messieurs, je vous donne le nouveau Strumigenys ayersthey.

C’est une toute nouvelle fourmi fessée.

Ou est-ce un oncle?

Seul leur médecin le sait.

Comme je l’ai dit au début, le temps du sexe binaire est révolu. C’est la fin du monde tel que nous le connaissions.

Et je parie qu’un co-auteur scientifique se sent bien.

D’après les remerciements de l’article:

Nous remercions le musicien et artiste Michael Stipe d’avoir contribué à l’étymologie en l’honneur d’un héros à beaucoup et cher ami de ceux qui l’ont connu, Jeremy Ayers. Nous remercions en outre le soutien de la communauté LGBTQIA + et de la dynamique de genre, dont nous espérons que cette espèce sera fière. Remerciements supplémentaires à Adrienne Truscott pour ses contributions et suggestions.

