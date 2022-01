Le monde ouvert de Sonic Frontiers a le potentiel de tenir une vieille promesse

Image : SEGA

Les fonctionnalités de Soapbox permettent à nos rédacteurs et contributeurs individuels d’exprimer leurs opinions sur des sujets d’actualité et des choses aléatoires qu’ils ont mâchées. Aujourd’hui, Stuart jette un œil au prochain jeu Sonic en monde ouvert et réfléchit aux promesses qu’il a et aux pièges qu’il doit négocier…

Les Game Awards étaient un double titre pour nous, fans de Sonic. Une bande-annonce complète pour le deuxième film de Blue blur et, plus pertinemment, notre premier véritable aperçu du prochain jeu Sonic majeur, One Sonic Frontiers. Et il a été confronté à des comparaisons quelque peu méprisantes avec la référence absolument épuisée du méga-genre du «monde ouvert», un The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Peu importe le fait que Sonic traversait de grands espaces ouverts en 1991. Que sont les emplacements de «bac à sable» sinon des extrapolations sur les grands linéaires de la Green Hill Zone d’origine, hein? Devinez-moi ça, Zelda. Peut-être que nous pourrions avoir un jeu Sonic où ses baskets se cassent toutes les quinze secondes et vous devez continuer à les remplacer.

Évidemment – ​​évidemment – ​​Breath of the Wild est une référence pour une raison, mais je n’ai pas l’impression que Sonic Frontiers invite nécessairement à une comparaison au-delà de son ciel bleu et de ses terres vertes, du moins sur la base de ce qui a été montré jusqu’à présent – ​​non bien plus que quelques survols de verdure et de ruines.

Jusqu’ici, donc Sonic, mais la promesse de liberté est extrêmement attrayante. Plutôt que de rappeler BOTW, cela m’a rappelé une œuvre d’art promotionnelle particulière du titre Xbox 360/PS3 connu sous le nom de Sonic ’06. Il représentait la vermine bien-aimée se lançant lui-même au-dessus d’une vaste forêt sans fin, comme le montre la bande-annonce de révélation. Cela parlait de la promesse d’une libération complète à la fois en termes de vitesse et de gameplay. Et, comme nous le savons tous, il a livré – une vessie pleine d’urine conceptuelle à travers ma boîte aux lettres métaphorique, c’est-à-dire. Mais maintenant, mais maintenant, nous avons à nouveau ce potentiel prêt à fleurir ou à être cruellement gaspillé.

Imaginez juste si le jeu avait été aussi cool que cela en a l’air… (Image: SEGA)

Et oui, non. Je ne suis pas super optimiste non plus. Sur la base des hauts et des bas généraux de la série Sonic et de la constante « réparation » de ce qui n’a pas été cassé (regardez les merveilleuses générations Sonic et le Sonic Lost World pourri), je pense que je peux être excusé de supposer que l’équipe Sonic est ne va pas atteindre une expérience de niveau Breath of the Wild. Mais alors, est-ce que quelqu’un en attendrait autant ? L’effort de Sonic Team devrait-il même être comparé à l’un des jeux les plus importants de tous les temps ? Pourquoi Sonic, de toutes choses, est-il tenu à un tel standard en premier lieu?

c’est la liberté de Sonic Adventure qui me fait penser que Frontiers peut en fait offrir une expérience qui vaut bien mon temps

Revenons un peu en arrière. Je suis convaincu que la majorité des jeux Sonic non 2D offrent soit des mouvements/mécaniques de première classe, soit une conception de niveau de première classe. Veuillez noter que la perte de l’un d’entre eux n’est pas nécessairement écrasante pour la qualité d’un jeu, mais je trouve tout de même que c’est en grande partie vrai. À mon avis, le seul Sonic 3D à vraiment offrir ce qui rend les jeux Mega Drive si géniaux est Sonic Adventure, un jeu dont même ses plus grands fans conviendront qu’il est truffé de défauts. Aussi bon que soit Sonic Generations, il est beaucoup plus prescrit et linéaire que le classique Dreamcast, et c’est la liberté de Sonic Adventure qui me fait penser que Frontiers peut en fait offrir une expérience qui vaut bien mon temps.

Même dans les champs relativement petits présents dans Sonic Adventure – et les étapes d’action, d’ailleurs – il est très rare que vous vous sentiez attaché au sol, plusieurs itinéraires devenant disponibles sans vous enfermer dans des voies spécifiques. Bien qu’il s’agisse d’un A-to-B direct, pensez au nombre de façons dont vous pouvez couper les coins ronds sur la Côte d’Émeraude. Pensez aux bâtiments que vous pouvez traverser dans Speed ​​Highway.

Imaginez maintenant que la liberté éclabousse une toile beaucoup plus grande. C’est assez enivrant d’imaginer un jeu Sonic qui recrée enfin la sensation de la cinématique d’ouverture qui annonce Sonic CD. Quand j’ai vu les tours dans l’art clé de Sonic Frontiers, la première chose qui m’est venue à l’esprit était cette séquence dans ladite animation dans laquelle Sonic monte une énorme mesa, seulement pour se percher tout en haut pour se regarder de près la Petite Planète. C’est cette autonomie « Toot Toot Sonic Warrior » que la série a toujours recherchée et – à son meilleur – offre de manière fiable. Imaginer Sonic Frontiers comme un jeu complet de tels moments, se produisant de manière organique par opposition à de courtes « étapes d’action » sur mesure est incroyablement attrayant.

Mais comme avec Breath of the Wild, c’est la physique qui fait ou défait Sonic – dans ce cas, l’application de la gravité et de l’élan afin de faire en sorte que la vitesse que vous atteignez vaut quelque chose plutôt que d’appuyer simplement sur le bouton « Y » pour « augmenter ». Il ne s’agit pas de rejeter les jeux de boost – Couleurs, Générations et (oui) Forces ont tous leurs moments – mais considérons, par exemple, une zone au sommet d’une falaise abrupte que Sonic doit atteindre pour progresser. Un spin dash ne suffit pas et il n’y a pas de bouton boost pour vous raccourcir là-haut, mais si vous reculez un peu, trouvez un endroit élevé avec une descente cohérente et relativement sans obstacle, vous pourrez vous précipiter, construire Accélérez, roulez en boule, atteignez une vitesse exponentiellement plus élevée et lancez-vous sur la paroi rocheuse jusqu’à votre objectif. Cela ne semble-t-il pas plus amusant et gratifiant que d’appuyer simplement sur un bouton ?

Image : SEGA

Les jeux soniques concernent en fin de compte la traversée, mais la traversée en eux est rarement intéressante. Les niveaux peuvent être amusants, oui, mais le déplacement réel est trop souvent une source de frustration, un cauchemar d’attaques à tête chercheuse, d’accélérateurs de vitesse et de rails de broyage. Un mariage approprié d’un vaste monde ouvert diversifié avec une plate-forme non restrictive basée sur l’élan pourrait être le jeu Sonic de rêve absolu, un jeu qui récompense les compétences autant que les autres, mais qui est aussi naturellement agréable à déplacer.

Lorsque je prends le jeu PlayStation 4 Spider-Man, ce qui est souvent le cas, je peux y consacrer environ une heure à la fois. Je possède le jeu depuis son lancement et je n’ai pas encore progressé à mi-chemin de l’histoire. Je m’en fiche. Le web-swing est si bon, si vibrant et si libérateur que je passe simplement mon temps à le faire ; juste traverser, mais sans objectif majeur en tête.

Et si un titre Sonic pouvait offrir ce genre d’expérience ? Un jeu dans lequel la joie de simplement interagir avec lui est sa propre récompense. Pour la première fois depuis des années, on a l’impression qu’une approche aussi révolutionnaire de la souris à aiguille fine pourrait être à la portée de la communauté qui reste avec lui contre vents et marées.

Image : SEGA

Maintenant, Sonic Team, je vous en supplie – s’il vous plaît, ne vous en faites pas.