Le monde ouvert d’Elden Ring se prête à de merveilleuses surprises

Le récent test de réseau fermé d’Elden Ring a servi d’aperçu fantastique du prochain successeur de Dark Souls de From Software. Il y avait des boss menaçants à combattre, des donjons uniques à explorer et de vagues fragments de traditions à déduire, mais la meilleure partie de toute l’expérience était de savoir comment j’ai trouvé mon chemin vers une petite île inhabitée qui à première vue semblait inaccessible.

La première chose que j’ai faite en sortant de la grotte du didacticiel d’Elden Ring a été de me diriger vers la falaise la plus proche. Je voulais jeter un coup d’œil à la plage ensoleillée montrée dans les premières images et captures d’écran, ne serait-ce que parce que ce genre d’environnement était tellement différent de tout ce que j’avais vu dans les précédents jeux Souls de From Software. Mais dès que mes pieds ont touché le sable, mon attention a rapidement été attirée ailleurs : une île au large de la côte.

Naturellement, ma nouvelle mission était de me rendre sur cette île.

Cependant, en me rapprochant du clapotis des vagues, j’ai réalisé qu’il n’y avait pas de ponts terrestres reliant l’île au continent principal. Ce qui m’a accueilli à la place était une gueule sous-marine béante qui, je le savais par expérience précédente, n’aurait aucun problème à m’engloutir dans ses profondeurs saumâtres. Les personnages de Souls sont notoirement de mauvais nageurs, voyez-vous, et Elden Ring n’a pas non plus offert à son héros, une figure mystérieuse connue uniquement sous le nom de Ternished, cette compétence importante.

Découragé, je suis parti à la recherche d’aventures ailleurs, ne sachant toujours pas si l’île était uniquement destinée à être une vitrine environnementale, ou était un endroit réel que les joueurs pourraient visiter à un moment donné. Peut-être, me suis-je dit, c’était même un aperçu des attractions à venir en dehors du cadre de la démo limitée. Dans tous les cas, j’ai rangé l’île et ses trésors potentiels au fond de mon esprit alors que je me faufilais, épelais et poignardais mon chemin à travers d’autres zones.

Mes errances m’ont amené à une caverne au bord de la plage connue sous le nom de grotte du dissident. En plus de la vaste surface de son monde ouvert, l’environnement d’Elden Ring est parsemé de petits donjons qui ne demandent qu’à être spéléosés. Dissenter’s Cave, dont l’entrée extérieure a cédé la place à un néant d’un noir absolu, semblait être l’endroit idéal pour tester ma nouvelle torche. J’ai équipé la lumière et j’ai piétiné avec audace dans l’obscurité, le son de mon armure ternie résonnant sur la pierre et alertant sans aucun doute tous les méchants qui attendaient à l’intérieur.

La grotte elle-même était, malheureusement, banale. J’ai envoyé des créatures vaguement humaines en route pour vaincre la paire de chefs demi-humains qui leur ont donné des ordres de marche et je me suis retrouvé dans un autre long tunnel. Le couloir rocheux m’a finalement conduit à l’extérieur vers ce que je supposais être une autre section de la même plage. Je me retournai, scrutant l’horizon à la recherche d’un indice de ma position avant d’ouvrir enfin ma carte pour me repérer. C’est là que ça m’a frappé : j’étais sur l’île.

Oui, lors de mon court voyage à travers la grotte, j’étais en quelque sorte allé sous la baie et j’avais été craché sur la langue même de terre que je pensais auparavant inaccessible.

J’ai lentement gravi une colline voisine menant au seul point d’intérêt de l’île, une petite chapelle qui, selon ma carte, était l’église de la communion du dragon. Le nom, je l’ai vite découvert, était approprié lorsque je me suis retrouvé face à face avec un cadavre de dragon mort et en décomposition. Cela dit, malgré le statut terrible de la forme autrefois magnifique de la créature, une flamme tiède persistait encore dans sa bouche. Derrière le bâtiment en ruine, j’ai trouvé un sort appelé Dragonfire. Mes statistiques n’étaient pas tout à fait à la hauteur de la tâche de l’utiliser moi-même, mais je savais d’après d’autres images que ce miracle imprégnait l’utilisateur d’un souffle de feu de dragon.

N’ayant plus rien à voir sur l’île, j’ai rendu hommage au dragon et suis retourné à travers la grotte jusqu’au continent.

Elden Ring regorge de petits moments comme ceux-ci. Mais bien que je convienne que les comparaisons avec The Legend of Zelda: Breath of the Wild sont tout à fait appropriées et justifiables, il semble que From Software soit plus intéressé à itérer sur le format du monde ouvert plutôt que de simplement l’utiliser pour couvrir la formule Dark Souls qui constitue toujours la base du jeu. Tout comme ma découverte accidentelle de l’île, je me suis souvent retrouvé à trébucher sur de belles vues et des rencontres fascinantes lors de la démo d’Elden Ring alors que je m’y attendais le moins.

Le voyage à travers Elden Ring consiste moins à voir un point de repère intéressant à l’horizon et à ignorer tout le reste lorsque vous galopez vers votre point de cheminement personnalisé, et plus à errer organiquement dans un monde qui a traversé plusieurs cycles de festin et de famine bien avant d’empiéter sur ses frontières. . Elden Ring m’a fait sentir comme un voyageur avec peut-être trop de confiance dans sa capacité à naviguer sur une terre étrangère, quelque chose que je n’ai jamais ressenti dans un autre jeu en monde ouvert. C’est la sensation la plus merveilleuse, la plus incroyable, et j’ai hâte de la revivre lorsque le jeu sera enfin jouable du début à la fin.