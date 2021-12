Le monde ouvert (ish) de Halo Infinite tient la promesse de la série

Capture d’écran : 343 Industries / Kotaku

Halo Infinite est presque à la hauteur de son titre.

Au début, vous découvrirez que le terrain de jeu de ce jeu de tir sur mâts n’est pas seulement grand, il est énorme, à la limite de ce que vous trouveriez dans un véritable jeu en monde ouvert, à la, disons, n’importe quoi dans le portefeuille d’Ubisoft. Le format est un écart marqué par rapport aux précédents jeux Halo, qui ont toujours joué comme des tireurs de science-fiction linéaires largement installés dans des couloirs de divers gris, violets, bleus et verts, avec parfois des paysages plus grands au-delà. Au cours des six dernières semaines, j’ai beaucoup joué à Halo Infinite. Malgré la taille de sa carte parée d’objectifs, je ne suis pas entièrement convaincu qu’il s’agisse d’un jeu en monde ouvert, du moins pas de la façon dont nous en sommes venus à le penser.

Indice n°1 : lorsque j’ai récemment parlé à deux responsables créatifs de Halo Infinite, le directeur créatif associé Paul Crocker et le directeur des personnages Stephen Dyke, aucun d’eux n’a dit une seule fois l’expression « monde ouvert » au cours de notre discussion de près d’une heure.

Indice n°2 : Halo Infinite, un jeu d’environ 17 heures pour la plupart des joueurs, est soigneusement divisé en trois parties. La première section est une section linéaire de deux heures qui sert également de didacticiel (pour les nouveaux arrivants) ou de parcours dans le passé (pour les joueurs inactifs). Le deuxième tiers est une série de zones ouvertes tentaculaires ultérieures, regorgeant de quêtes secondaires, d’objets de collection cachés, de lieux de voyage rapide et de bases que vous pouvez capturer, chaque région culminant en une ou deux missions grandioses. Le dernier tiers est un sprint linéaire de quatre heures jusqu’à l’arrivée.

Indice n°3 : Cette dernière section ? Une fois que vous l’avez démarré, vous ne pouvez pas revenir rapidement à ce que Dyke appelle « les zones les plus ouvertes ». Et vous n’êtes pas prévenu du point de non-retour. C’est un peu embêtant, c’est sûr. (« C’est à nous », a déclaré Crocker.) Mais c’est aussi une réfutation discrète de la formule établie par tant de vrais jeux en monde ouvert qui ont précédé.

Indice n°4 : Halo Infinite est, selon la plupart des comptes, un jeu gérable. Il évite la philosophie «si vous le voyez, vous pouvez y aller» qui est venue définir le genre du monde ouvert, un genre qui exige si souvent un engagement à trois chiffres en matière de temps de jeu.

« Nous n’avons jamais voulu faire une traînée de 100 heures pour le joueur », a déclaré Crocker. « Il fallait encore que ce soit cette expérience ciblée… par opposition à : « Maintenant, le Master Chief doit aller chasser des crocodiles de l’espace ou quelque chose juste pour pouvoir continuer. » Cela fonctionne pour d’autres jeux, mais cela ne fonctionne pas pour Chief.

Master Chief, pour ceux qui ne le savent pas, est le protagoniste de longue date de Halo, et est l’épine dorsale de Halo Infinite, suite au flirt de la série avec d’autres personnages jouables dans Halo 5. En tant que chef, vous pouvez renoncer à vos objectifs principaux pour sauver un groupe de marines échoués ou éliminez un commandant ennemi ou traquez une technologie cachée qui améliorera vos capacités. Et il existe une multitude d’options cosmétiques, généralement nichées dans les parties les plus éloignées de la carte, que vous pouvez trouver pour une utilisation dans la partie multijoueur autonome et gratuite de Halo Infinite. Les éléments facultatifs dans Infinite sont dans l’ensemble gratifiants.

« Idéalement, au moins, [players] dites: ‘Oh, c’était cool’ », a déclaré Dyke. « Notre objectif n’a jamais été de faire en sorte que ces choses qui sortent des sentiers battus se sentent grincheuses ou comme un moyen de gonfler le temps. »

Mais le vrombissement narratif constant vous oblige néanmoins à atteindre la prochaine mission principale. Si vous déviez de votre cap, votre compagnon, une unité d’intelligence artificielle connue sous le nom d’Arme, vous exhorte à plusieurs reprises à vous remettre sur les rails.

« Crier constamment « Allez, allez, allez » au joueur l’encourage essentiellement à terminer le jeu le plus rapidement possible, n’est-ce pas ? Si l’histoire vous dit que le monde va fondre, vous n’allez pas traîner pour enquêter sur cette fumée à l’horizon », a déclaré Crocker. « La partie délicate est de s’assurer que cela semble important mais pas urgent – ou, très précisément, si cela ne brise pas le caractère de Master Chief, cela ne brise pas votre intention en tant que joueur, mais vous sentez toujours que vous faites partie de cette chose qui va de l’avant.

Halo Infinite avance en effet à un rythme effréné, grâce à une intrigue soulignée de mystère. Les jeux Halo précédents arboraient généralement le même châssis narratif solide si attendu: prenez le gros canon, battez le grand méchant. Halo Infinite, cependant, fait de Chief un narrateur peu fiable pour la première fois. Et puis il y a le point d’interrogation géant posé par le cadre d’Infinite : Zeta Halo. Il ressemble à un Halo (une ancienne station spatiale en forme d’anneau) mais est inexplicablement brisé et est apparemment capable de fonctions secrètes au-delà de celle pour laquelle les stations Halo sont connues : l’élimination galactique de la vie sensible. (À cet égard, Infinite n’est pas vraiment subtil. À un moment donné, au cas où vous ne l’auriez pas compris, Master Chief dit littéralement que Zeta Halo n’est « pas comme les autres ».)

Crocker, qui a cité le niveau « Halo » de Halo: Combat Evolved comme une étoile du nord en développement, et Dyke, qui a dit la même chose à propos du niveau « Silent Cartographer » de ce jeu, voulaient capturer la foudre en bouteille qui a mis Halo sur la carte il y a deux décennies. .

Ces deux premières missions partagent une ligne de conduite similaire : vous commencez aux côtés d’un équipage de marines entêtés, vous avez accès à une flotte mineure de véhicules futuristes et vous pouvez aborder vos tâches – des échanges de tirs dans des extérieurs vastes et des intérieurs claustrophobes – d’une manière que vous voir bon. Mais au-delà de la structure de la mission, « Halo » et « Silent Cartographer » ont tous deux donné le sentiment que Halo était bien plus grand, en termes d’échelle, que ce que vous pouviez voir à l’écran – une nécessité, compte tenu des limites techniques de l’époque.

«Je me souviens, il y a 20 ans, d’y jouer et d’aller : ‘C’est incroyable ! Regardez l’herbe ! Regardez comme ce couloir est large ! quand vous atterrissez pour la première fois. Ensuite, vous revenez en arrière, en le regardant, et ce n’est pas vraiment si large, mais c’est assez large à l’époque », a déclaré Crocker. « [For Infinite], nous voulions déterminer combien de murs nous pouvions abattre et vous faire ressentir la même chose que vous, ce sentiment d’émerveillement, d’émerveillement et de mystère que vous aviez il y a 20 ans.

De nos jours, le développement de jeux n’est pas si limité par la technologie, et l’équipe de 343 Industries a les outils à sa disposition pour réaliser le rêve posé par ces premiers niveaux de Halo. Si les premiers niveaux de Halo ont esquissé le plan, Halo Infinite est la maison finie.

« Tome, [‘Silent Cartographer’] est l’une de ces missions où c’est, comme, ça, mais à l’échelle, est juste une excellente représentation de ce que nous avons livré avec Infinite », a déclaré Dyke.

Vous pouvez le voir plus clairement lors d’un niveau de milieu de jeu appelé « La séquence », la dernière « zone plus ouverte » avant que Halo Infinite ne revienne au cadre d’un jeu de tir linéaire. Dans « The Sequence », vous devez extraire des données de quatre tours à proximité. La région est parsemée de plus de trois douzaines d’objectifs facultatifs – des bases à capturer, des escouades de marines à sauver, des cibles de grande valeur à éliminer, des objets de collection à trouver – que vous pouvez affronter en chemin de tour en tour.

Ou vous pouvez capturer un véhicule aérien et détruire le tout en moins d’une heure.

Les jeux en monde ouvert vous vendent la promesse de l’infini : vous pouvez aller n’importe où, voir n’importe quoi, faire ce que vous voulez quand vous le voulez. Dans Halo Infinite, le segment « The Sequence » vous donne sans aucun doute un échantillon sain, précédé, dans les niveaux précédents, par des portions de la taille d’un apéritif du même plat. Mais il revient finalement et passe une grande partie de son temps sur les couloirs extraterrestres fiables qui font d’un Halo un Halo. Oui, Halo Infinite est énorme. C’est toujours fini, cependant, et ces sections plus étroites et plus ciblées qui terminent le jeu se sentent toujours si centrales dans l’identité de Halo – trop centrales, à mon avis, pour qu’Infinite porte vraiment le manteau d’un jeu en monde ouvert.

« Nous voulions commencer de manière linéaire et terminer de manière linéaire, puis tout le reste vous encourage à sortir et à explorer », a déclaré Crocker. « Nous voulions que la fin soit très percutante. »