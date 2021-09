Le monde prépare des «arches de Noé» pour sauver les espèces menacées par le climat

01/09/2021 à 08:04 CEST

De la même manière que le personnage biblique a créé un grand bateau pour sauver les animaux de la Terre face au déluge universel, la science crée également un nombre croissant d'”arches de Noé” pour protéger les plantes et les animaux dont les habitats disparaissent par blâme pour le réchauffement climatique.

Le changement climatique conduira à l’extinction désespérée de milliers d’espèces de la flore et de la faune. L’incapacité de la plupart d’entre eux à s’adapter à la réalité climatique nouvelle et changeante entraînera la disparition de la diversité biologique de nombreux pays, par rapport à quelques organismes qui pourront s’adapter avec succès.

Cela conduira, comme les scientifiques l’ont déjà averti à plusieurs reprises, à la perte (par « effet domino ») de la biodiversité dans le monde, ce qui aura des répercussions sur notre environnement direct et pourrait même entraîner une augmentation du réchauffement climatique.

La dernière astuce pour la survie de ces espèces est l’aide de l’être humain qui, comme dans l’épisode biblique, pourrait créer une grande « arche de Noé » dans laquelle préserver les organismes les plus menacés de disparition à court terme. Au lieu d’un grand bateau, les scientifiques mettent en place des banques de graines ou des spécimens d’animaux pour les préserver dans un environnement sûr.

C’est une initiative qui cesse d’être un fantasme pour être de plus en plus acceptée par les biologistes et les écologistes, malgré le fait qu’il y a quelques années à peine, elle était conçue comme une véritable « hérésie ».

Partout dans le monde, il existe différents endroits où ces « Arches de Noé » se matérialisent de différentes manières, quoique encore de manière marginale, car il y a encore des détracteurs de cette mesure.

Un endroit où se déroule l’une de ces initiatives est Californie (États-Unis). Là, des dizaines d’espèces potentiellement menacées ont été identifiées, beaucoup d’entre eux emblématiques, comme le saumon quinnat, les séquoias géants ou les tortues du désert.

À la suite de l’urgence climatique de l’État, des biologistes, des centres de recherche, des organisations de conservation et des zoos de l’État et du gouvernement fédéral se sont précipités pour sauver les espèces les plus menacées grâce à une campagne audacieuse de relocalisations, de programmes d’élevage en captivité et de banques de semences.

Les sécheresses et les incendies sont devenus notre pain quotidien, et il y a des endroits qui semblent ne plus jamais être les mêmes. Le bassin de la rivière Amargosa, à l’est du parc national de Death Valley, était l’un des endroits les plus riches en termes de diversité.

Cette zone humide boueuse était parsemée de millions d’exemplaires d’un herbe charnue endémique à cet endroit, scientifiquement connue sous le nom de Nitrophila mohavensis. Aujourd’hui, l’extension de l’espèce a diminué à moins de 150 000 spécimens et la plupart de ceux qui parviennent encore à germer le font sans graines viables en raison du stress causé par le manque de pluie, l’augmentation de la température et la perte d’eau souterraine. .

Ainsi, les scientifiques en charge du Rancho de Santa Ana Botanical Garden, situé à Claremont en Californie, ont décidé de collecter certaines de ces graines pour les conserver en lieu sûr. La biologiste Naomi Fraga, au cours de quatre expéditions, a réussi à récolter 133 graines, mais elle espère en avoir jusqu’à 3000 en banque.

Au Mexique, le projet Climate Blockchain Initiatives veut conserver la barrière de corail mésoaméricaine, qui souffre du syndrome de blanchiment, qui peut être causé à la fois par les éléments toxiques que les algues expulsent lors des canicules ou par l’apparition de bactéries.

A cet effet, ils ont lancé une initiative consistant à collecter et conserver au moyen de techniques avancées de cryogénisation les différentes espèces de coraux de la côte mésoaméricaine pour les replanter, une fois le « syndrome blanc » éradiqué.

ça se passe aussi en Australie où la petite tortue des marais de l’ouest (Pseudemydura umbrina) souffre de gros problèmes. Il est presque éteint et sa maison est en train de disparaître à cause du changement climatique. Ainsi, pour empêcher l’extinction du reptile, des scientifiques de l’Université d’Australie-Occidentale ont relocalisé une douzaine de tortues élevées en captivité en août 2016.

Ils l’ont fait dans deux sites au nord et au sud de Perth (capitale de l’État d’Australie-Occidentale), à ​​environ 250 kilomètres de l’aire de répartition connue de l’espèce, dont ils espèrent qu’ils auront des conditions optimales pour leur foyer dans 50 ans, étant donné qu’ils il fait un peu froid.

Aussi en Espagne : Ténérife

Une initiative similaire est menée en Espagne, en particulier dans le parc national du Teide, à Tenerife. Cet endroit de l’archipel des Canaries possède une énorme biodiversité (212 espèces de plantes, dont 58 endémiques).

Cependant, c’est aussi l’endroit de toutes les îles Canaries où le changement climatique est le plus remarqué. En effet, si en moyenne la température des îles a augmenté d’un degré ces dernières décennies, dans le parc national du Teide, cette augmentation est déjà de 1,8 degré, selon son responsable de la conservation, José Luis Martín Esquivel.

En effet, actuellement trois espèces sont en danger d’extinction et 12 en situation de vulnérabilité, selon le Catalogue national des espèces menacées. Cela a forcé les scientifiques du Parc pour replanter certaines espèces végétales de l’endroit le plus sec (situé au sud) au plus humide (au nord), afin de les conserver sur le long terme par ce que l’on appelle la « colonisation assistée ».

“C’est une technique qui, il y a seulement 20 ans, serait considérée comme une hérésie & rdquor;, comme le souligne Martín Esquivel. Et c’est que cette technique suscite la controverse car, bien que le transfert de populations menacées soit courant, chez des espèces qui ne le sont pas encore, il n’est pas si courant.

Cependant, Martín Esquivel estime que, comme les choses évoluent actuellement, c’est une pratique qui finira par se répandre dans toutes les îles Canaries.



