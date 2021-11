Le monde que Bitcoin construira

C’est l’avenir le plus probable que je vois pour nous. Un autre avenir, plus inquiétant, est toujours une possibilité. Un avenir dominé par les États de surveillance, les monnaies numériques des banques centrales, les cotes de crédit social, l’autoritarisme, les conflits et le chaos. Mais nous avons Bitcoin, et donc nous avons à la fois de l’espoir et un plan. C’est pourquoi nous construisons pour Bitcoin. C’est pourquoi nous construisons pour les bitcoiners. Personne ne va faire notre Bright Orange Future pour nous. Nous devons le faire nous-mêmes. Les enjeux sont élevés, mais là où il y a de l’espoir, il y a un moyen.

