Le monde réagit alors que le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United est confirmé, avec Rio Ferdinand, Bruno Fernandes, Andy Murray et Piers Morgan ayant leur mot à dire

« ……… » a été tweeté deux fois par Rio Ferdinand ce matin et, malgré les centaines de milliers de messages sur Cristiano Ronaldo vendredi, ils ont peut-être été ceux qui ont attiré le plus d’attention.

Le deuxième tweet était accompagné d’une vidéo de Ferdinand, qui jouait avec Ronaldo à United, souriant narquoisement à la caméra, comme s’il savait que les Diables rouges se rapprochaient d’un accord pour re-signer la superstar portugaise.

getty

Rio Ferdinand est resté confiant que Cristiano Ronaldo reviendrait à Manchester United

Cela semble maintenant être le cas, car l’ancien international anglais a publié une vidéo distincte sur la page Twitter de sa marque de mode, FIVE, qui a confirmé qu’il avait parlé à Ronaldo d’une rumeur de déménagement à Manchester City, qui semblait être sur les cartes. jeudi.

Ferdinand a déclaré : « Sir Alex Ferguson aurait été exactement le même. Il aurait détesté voir Cristiano dans un maillot de Man City, comme toute autre personne connectée depuis longtemps à ce club de football.

« Je l’ai appelé tout de suite et lui ai demandé : ‘Que se passe-t-il ? Dites-moi que vous mentez.

GETTY

Rio Ferdinand dit avoir parlé à Ronaldo avant son transfert demi-tour

Maintenant, il est revenu du côté rouge de Manchester, 12 ans après son départ pour le Real Madrid.

Un deuxième ex-homme de United qui avait apparemment un scoop sur le mouvement de Ronaldo était Patrice Evra, qui a publié une photo de lui et de la conversation textuelle de son ancien coéquipier sur Instagram.

La nouvelle signature des Red Devils a déclaré à Evra : “Je vais jouer dans notre club.”

Un autre des anciens arrières latéraux du club, Rafael da Silva, a déclaré : « Le roi est de retour à la maison », sur Twitter.

Et sans doute le plus grand gardien de but des Diables rouges, Edwin van der Sar – qui a remporté les titres de Premier League et de Ligue des champions aux côtés de Ronaldo – a réagi à la signature, accueillant l’attaquant de retour à Manchester.

Bruno Fernandes, qui joue internationalement avec Ronaldo, a tweeté une illustration qui semblait représenter le joueur de 26 ans en train de regarder son nouveau coéquipier jouer pour United quand il était jeune, avec la légende “N’arrêtez jamais de rêver…”.

Lorsque la signature a été initialement confirmée, il a déclaré : « « Agent Bruno » ? Bienvenue à la maison Cristiano.

Le milieu de terrain United de Fernandes, Jesse Lingard, a simplement tweeté: “VIVA RONALDO.” Le joueur de 28 ans a été lié à un départ du club cet été, mais pourrait être tenté de rester s’il a la chance de jouer aux côtés de CR7.

Et Marcus Rashford a ajouté: “Wow wow wow, il est à la maison.”

Loin du football, l’as du tennis Andy Murray a eu son mot à dire sur la saga des transferts, en tweetant: “Tous les fans de Man United qui abusaient absolument de Ronaldo hier semblent avoir perdu la voix aujourd’hui…. Drôle de vieux jeu”

Un autre fan d’Arsenal, Piers Morgan, a répondu: “Exactement… je me demande si vous pouvez débrûler une chemise?”

.

Andy Murray a fait une fouille sournoise aux fans de United

exactement…. me demande si tu peux débrûler une chemise ? – Piers Morgan (@piersmorgan) 27 août 2021

Morgan a eu une interview exclusive en tête-à-tête avec Ronaldo l’année dernière et le présentateur a déclaré que son retour chez les Red Devils ne l’avait pas choqué.

L’homme de 56 ans a tweeté : “Pas surpris que [Ronaldo] revient à United après avoir parlé à Sir Alex Ferguson. Quand je l’ai interviewé, son respect et son admiration pour ‘The Boss’ étaient hors des charts.

“Il a été comme un deuxième père pour lui, surtout depuis la triste mort prématurée du père de Cristiano.”

GETTY

Piers Morgan a interviewé Ronaldo l’année dernière

Alors que United et City semblaient être les précurseurs de la signature de Ronaldo, l’ancien patron des Red Devils, David Moyes, a montré un intérêt tardif pour Ronaldo et a plaisanté en disant que si l’attaquant préférait déménager à Londres plutôt qu’à Manchester, il pouvait contacter l’Écossais.

“S’il veut passer un an environ à Londres, il peut me donner une bague”, a déclaré Moyes.

Un manager qui n’est pas sûr d’une décision pour Ronaldo est le patron de Brentford Thomas Frank, qui ne sait pas si la superstar portugaise correspond à la stratégie du club “acheter bas, vendre haut”.

.

Le patron de Brentford, Thomas Frank, dit qu’il n’aime pas bouger pour le quintuple vainqueur du Ballon d’Or

“Je ne pense pas que la valeur de revente soit si grande”, a déclaré Frank. « Je n’ai pas parlé à l’équipe commerciale, mais je suppose qu’il y a pas mal d’argent à gagner de ce côté-là.

“Je n’ai pas entendu que c’était officiel, peut-être que Brentford signera Ronaldo. On ne sait jamais. C’est un bon joueur, mais pas aussi bon qu’il l’était… il va probablement fulminer après avoir entendu ça !