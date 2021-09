Le monde s’arrête, Leo Messi, Neymar et Kylian Mbappé font leurs débuts

15/09/2021 à 14:21 CEST

Le nouveau PSG fait ses débuts en Ligue des champions, une compétition qu’il a poursuivie au cours de la dernière décennie et où lors des deux dernières éditions il est resté aux portes (en 2019-20 il est tombé en finale et en 2020-21 il cédé en demi-finale). Bruges est mesuré, le rival le plus faible du groupe, mais qui arrive avec le moral au plafond après s’être conforté en leader du championnat belge où ils n’ont perdu qu’un des sept matchs disputés.

Malgré tout, les prévisions de Betfair indiquent que les Gaulois gagneront facilement avec des frais de 1,22 € par euro misé (probabilité implicite de 82 %). L’égalité se négocie à 6,5 (15,4%) tandis que la victoire belge s’élève à 12,0 (8,3%).

Pour surpasser la ‘BBC’ et le ‘MSN’Le Jan Breydel sera le nom du stade qui apparaît dans les livres de football si Pochettino aligne Messi, Mbappé et Neymar ensemble, dans lequel ce serait la première du ‘MMN’. Le trident cherche à entrer dans l’histoire et à améliorer les chiffres spectaculaires laissés par la « BBC » (Bale, Benzema et Cristiano) à Madrid et le « MSN » (Messi, Suárez et Neymar) à Barcelone.

Pour cela, ils doivent vaincre le trio de stars madrilènes, qui ont illuminé le Bernabéu pendant cinq saisons, remportant 71,7% de leurs matchs, remportant 13 titres et voyant comment CR7 a marqué 249 buts, Benzema 105 et Bale 88. Et celui formé par les trois figures du Barça qui ont remporté 76,2% de leurs matchs, remportant neuf titres au cours des trois années où ils étaient ensemble et dans lequel Messi a marqué 153 buts, pour les 121 de Suárez et les 90 de Neymar.

Messi, pour le record de saisons marquant & mldr;

Il sera étrange de voir Messi porter un maillot différent de celui de Barcelone, mais si nous prêtons attention aux prévisions de Betfair, Leo marquera contre Bruges, ce qui est presque certain avec son faible quota de 1,4 dont il tire une probabilité de 71,4%. Cela permettra de battre le record de saisons consécutives en marquant au moins un but en 17 saisons.

& mldr; Et pour les tours du chapeauMais il cherche non seulement à débuter avec un but contre le rival belge mais aussi à réaliser un nouveau triplé avec lequel il deviendrait le joueur avec le plus de tours du chapeau de l’histoire de la compétition.. À l’heure actuelle, il en a huit, comme Cristiano, et les chances d’entrer dans la Guinness sont élevées puisqu’il se négocie à 8,0 (12,5%).

Mbappé, du triplé à Bruges au challenge appelé LewandowskiLe Français a passé un été mouvementé où Madrid a tenté de le faire signer et le PSG de le renouveler. Aucun des deux clubs n’a remporté le match et leur avenir est incertain. La seule chose claire, c’est qu’il cherche à devenir le meilleur buteur de la Ligue des champions, un titre qui lui a échappé la saison dernière, restant derrière Haaland (8 buts pour le Français contre 10 pour le Norvégien).

Il veut débuter avec des buts, quelque chose qui se négocie à 1,6 (62,5%) tout en signant un tour du chapeau, comme il l’a fait lors de sa dernière visite à Bruges, a une part de 12,0 (8,3%). Depuis la saison 2017-18, seul Robert Lewandowski (43 buts, dont les deux marqués contre le Barça) a directement participé à plus de buts en compétition européenne que Kylian Mbappé (37).

Neymar, le “roi magicien” du PSGLe Brésilien est le troisième ténor de ce grand orchestre et selon les prévisions de Betfair, le troisième de la liste des buteurs potentiels contre Bruges. En atteste le quota de 1,8 (55,6%) qu’il marquera à n’importe quel moment du match en Belgique. Un triplet de “Ney” se négocie à deux fois celui de Messi (cote de 16,0 pour 8,0 pour Leo).

En dépit d’être un buteur exceptionnel, sa grande spécialité est de donner des buts. En fait, il a le record de passes décisives dans la même édition de la Ligue des champions avec 8 (comme Milner), mais il n’est pas seulement un ami personnel de Messi mais s’associe également à l’Argentin comme personne d’autre.. Il l’a déjà montré à Barcelone en inscrivant neuf buts en trois saisons en Ligue des champions. Les trois forment le meilleur trio de stars possible et déclenchent le prix du PSG pour finalement remporter la Ligue des champions (4,5, 22,2% de part) étant numéro un des 32 participants.