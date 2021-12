Le monde se termine avec vous pourriez obtenir un autre jeu si les fans montrent leur soutien

Image : Square Enix

En novembre, Square Enix a révélé NEO : Le monde se termine avec vous n’a pas répondu aux attentes de vente initiales de l’entreprise.

Bien que cela ne semble pas être une perspective brillante pour l’avenir de la série, le producteur Tomohiko Hirano a récemment déclaré à Nintendo Life qu’une autre entrée pourrait avoir lieu avec un soutien suffisant des fans.

Pour le moment, rien n’est encore décidé en ce qui concerne les futurs versements :

« Franchement, rien n’a été décidé en termes d’un prochain opus. Cependant, en tant que jeu basé sur une ville réelle, il reste encore de nombreux domaines que nous n’avons toujours pas pu faire vivre dans les jeux, donc une partie d’une manière ou d’une autre veut le réaliser. Si les joueurs nous transmettent leur passion pour le jeu, notre entreprise pourrait décider de nous laisser faire une suite ! «

Le réalisateur de la série Tatsuya Kando a ajouté à cela, notant comment il continuerait à écouter les fans, pour aider à construire encore plus de « pensées et émotions » pour une autre entrée. Vous pourrez bientôt lire notre interview complète de Nintendo Life avec l’équipe de développement de « NEO : The World Ends With You ».

Avez-vous montré votre soutien au dernier jeu lors de sa sortie sur Nintendo Switch ? Souhaitez-vous voir les prochaines entrées de la série? Déposez un commentaire ci-dessous.