Le monde secret des fourmis : matriarcal, omniprésent et abondant

23/07/2021 à 09h00 CEST

L’entomologiste José Manuel Vidal Cordero, a signé le dernier titre de la collection « De quoi savons-nous ? & rdquor ;. Est intitulé « Les fourmis & rdquor; et révèle les détails du monde secret de ces êtres matriarcaux omniprésents et abondants, qui constituent l’un des meilleurs exemples d’organisation sociale avancée au sein du royaume animal.

On les trouve dans un pot de confiture mal fermé, flottant sur les eaux amazoniennes comme des radeaux vivants, ou dans la cime des arbres alors qu’elles tissent des nids de feuilles.

Il existe des noirs, des blonds et des bleus, avec des mâchoires en forme de bois de cerf et une faux. Leurs têtes prennent les moyens les plus improbables pour empêcher les étrangers d’entrer dans leur maison, et sont capables d’émettre plusieurs signaux pour avertir de la présence de nourriture ou pour alerter votre colonie d’un danger imminent.

La science ne sait pas combien de fourmis habitent la planète, mais l’énorme abondance, l’ubiquité et la diversité de ces insectes sont incontestables. Vidal Cordero, de la Station biologique de Doñana (EBD-CSIC), ouvre avec cet ouvrage une fenêtre sur le formidable monde de la myrmécologie.

“La quantité totale de matière vivante de ces individus est bien supérieure à celle de tout autre groupe d’insectesIls ont de nombreuses relations avec les animaux et les plantes, et leur mode de vie a conduit à une grande variété de comportements.

Mais les fourmis sont toujours grande inconnue des citoyens, au-delà de les voir comme des organismes agressifs et agaçants qui entrent dans notre garde-manger sans autorisation & rdquor;, commente l’entomologiste.

La famille des Formicidae comprend environ 13 500 espèces connues dans le monde, sans compter les plus de 750 espèces de fourmis fossiles identifiées. Seulement dans la péninsule ibérique, environ 300 espèces de fourmis ont été enregistrées, ce qui montre leur abondance et leur diversité.

A quoi sert une fourmi ?

A quoi sert une fourmi ?Les tropiques sont plus riches en espèces, mais la vérité est que, moins en Antarctique, les spécimens de fourmis peuvent être trouvés n’importe où, sauf dans les milieux aquatiques.

Ces insectes jouent un rôle clé dans la régénération et le fonctionnement des écosystèmes. Pour commencer, les fourmis se nourrissent de graines et « de leur consommation à leur dispersion il n’y a qu’un pas, puisque toutes les graines n’atteignent pas la fourmilière », explique Vidal Cordero.

Aussi contribuer à la pollinisation. En plus des abeilles et des papillons industrieux que nous identifions normalement à ces tâches, des cas de pollinisation par les fourmis ont été décrits chez plus de 40 espèces de plantes.

De nombreuses plantes myrmécophiles en veulent près d’elles en raison de leur agressivité. Ces espèces produisent un nectar riche en sucres et en acides aminés pour attirer les fourmis. De cette façon, ils restent près des plantes pour profiter de cette ressource et les protéger des incursions d’autres insectes qui s’en nourrissent.

D’autre part, leur habitudes de chasse et de prédation Ils en font des systèmes de nettoyage efficaces pour la nature car ils enlèvent les carcasses de petits animaux et participent aux premières étapes de décomposition des plus gros êtres vivants.

Et le sol, habitat de nombre d’entre eux, voit ses propriétés physiques et chimiques modifiées. “Le large spectre nutritionnel de nombreuses espèces de fourmis génère des sols plus riches en sodium, calcium, magnésium, phosphore, zinc, fer et manganèse& rdquor ;, décrit l’entomologiste.

« Les monticules de déchets de fourmis offrent des conditions favorables aux premiers stades de décomposition de la matière organique par les bactéries et les champignons.

“Ingénieurs des écosystèmes & rdquor;

“Ingénieurs des écosystèmes & rdquor;Avec leurs nids souterrains, ils participent à l’aération du sol et aux processus de décomposition de la matière & rdquor;, ajoute-t-il. Ce sont quelques-unes des fonctions qu’ils remplissent, il n’est donc pas surprenant qu’ils aient reçu le titre d'”ingénieurs en écosystèmes & rdquor;.

Les fourmis sont l’un des meilleurs exemples de eusocialité, terme qui désigne le plus haut niveau d’organisation sociale au sein du règne animal. La division du travail de la classe ouvrière est l’une des caractéristiques les plus frappantes de ces sociétés.

Selon la chercheuse de l’EBD, « chaque travailleur semble être spécialisé dans une tâche précise, cependant, ces tâches changent tout au long de sa vie. Dès leur naissance, les ouvrières participent aux soins de la reine et des petits, ainsi qu’à l’entretien du nid. Ensuite, ils s’occupent de la défense de la colonie et de la recherche de nourriture. Ces tâches sont les plus dangereuses, c’est pourquoi les seniors se chargent de les mener à bien & rdquor ;, ajoute-t-il.

Et comment est-ce matriarcat? La réponse est loin d’être une position à vie et héritée. En général, chaque régent doit mériter son poste. Après avoir copulé pour la première et unique fois avec un ou plusieurs mâles, la future reine choisit un lieu et entreprend la tâche ardue de pondre des œufs et d’élever une génération de fourmis ouvrières capables de faire des excursions à l’étranger à la recherche de nourriture.

Ainsi, petit à petit, une colonie avec suffisamment de membres sera créée pour assurer sa survie. Mais ce « happy end & rdquor; il n’est pas toujours atteint. “Pour chaque reine qui fonde une colonie, des centaines ou des milliers d’entre elles meurent en essayant& rdquor;, explique Vidal Cordero, qui décrit cela et d’autres mécanismes de fondation d’une colonie.

« Dans la fourmilière, l’harmonie ne règne pas toujours & rdquor;

« Dans la fourmilière, l’harmonie ne règne pas toujours & rdquor;Les fourmis ont toujours été idéalisées comme des exemples de dévouement, efficace, ordonné et constant. « Rien ne pourrait être plus éloigné de la réalité & rdquor ;, précise l’auteur. « Au sein de la fourmilière, l’effort, la paix et l’harmonie ne prévalent pas toujours & rdquor;, souligne-t-il.

Pour commencer, l’entomologiste démystifie la légende selon laquelle les fourmis ne dorment jamais. Toutes se reposer et partager de nombreux composants du sommeil des mammifères.

« Une étude menée par des chercheurs américains en 2009 et réalisée avec des fourmis de feu (Solenopsis invicta) a révélé que les ouvrières dorment plus confortablement sur les murs, au plafond ou en plein centre des chambres, où elles se reposent sans être dérangées.

De plus, on a observé la présence d’indicateurs qui les fourmis, comme les humains, sont capables d’entrer dans des rêves profonds& rdquor;, explique Vidal Cordero. Bien sûr, ils distribuent le rêve d’une manière différente. Par exemple, les ouvrières de la fourmi de feu dorment environ cinq heures par jour, mais ce temps est divisé en siestes d’une minute.

C’est aussi une fausse croyance que le succès de la vie coloniale repose sur les piliers de la paix et de l’harmonie. ont été décrits rituels de domination entre reines de diverses espèces dans lesquelles les souverains se battent pour les droits reproductifs.

Entre autres, les stratégies les plus subtiles évitent le face-à-face et envisagent la destruction secrète des œufs pondus par leur rivale ou, même, la libération de produits chimiques qui inhibent la production d’œufs dans les ovaires d’autres reines et leur maturation. des ovaires des ouvrières.

L’odorat, le sens par excellence des fourmis

L’odorat, le sens par excellence des fourmisLes mécanismes de communication utilisé par les fourmis sont une autre des facettes les plus extraordinaires et les plus curieuses de cette famille. Sans aucun doute, l’odorat est le sens par excellence dans une vie qui se déroule à l’intérieur du sol, sous une pierre ou à l’intérieur d’un arbre.

« Dans ce monde, les messages voyagent dans l’air sous forme de molécules captées par des antennes. Les odeurs qu’elles émettent et reçoivent sont constituées d’un complexe de produits chimiques appelés phéromones & rdquor;, illustre l’auteur. Toute régulation, intégration et cohésion qui définissent les niveaux sociaux des communautés de fourmis dépendent de cette base chimique.

De même, son capacité de transmettre des messages par une caresse ou un tapotement de ses pattes ou de ses antennes, mais en plus de l’odorat et du contact physique, les fourmis utilisent la vue et la communication acoustique.

Grâce à leur vision, les fourmis du désert du genre Cataglyphis peuvent trouver des insectes morts d’épuisement par la chaleur dans le désert du Sahara.

Pour sa part, les signaux acoustiques des fourmis servent d’alarme pour recruter d’autres membres de la colonie vers une source de nourriture ou pour se rendre quelque part d’urgence. Le système le plus courant est la stridulation, qui consiste à frotter deux surfaces corporelles, comme le font les sauterelles et les grillons.

Le texte décrit également certains des comportements les plus curieux. “Il y a des fourmis qui plongent, d’autres qui construisent des radeaux avec leur propre corps, et certaines qui passent leur vie en nomades. Certaines espèces sont des agriculteurs, d’autres du bétail et d’autres agissent comme des jardiniers. Certains se comportent même comme de vrais kamikazes& rdquor ;, conclut l’auteur.

Section du site CSIC dédiée aux fourmis : https://www.csic.es/en/palabras-clave/hormigas

