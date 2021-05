Le monde universitaire étouffe la dissidence ⋆ .

(AMAYRA / iStock / .)

Il ne devrait pas être controversé d’affirmer qu’il n’y a que deux sexes.

Nous avons traversé une ou deux générations de libération sexuelle post-pilule uniquement pour le sexe et le genre pour redevenir des sujets impossibles à discuter de manière impartiale – même dans un lieu supposé scientifique, comme une liste de diffusion de l’American Psychological Association (APA ).

Récemment, j’ai été exclu d’une liste de discussion par courrier électronique de l’APA. On ne m’a pas dit exactement pourquoi, même si je crois que c’était pour quelques commentaires légèrement sceptiques que j’avais faits sur le sexe non binaire. Et j’ai apprécié l’ironie que mon expulseur m’a dit, alors qu’il me mettait à la porte, qu’il reconnaît qu ‘«il existe un large éventail de points de vue sur de nombreux problèmes».

Peut-être. Mais les faits biologiques ici sont clairs. Tous les mammifères se reproduisent sexuellement; la reproduction nécessite un ovule et un sperme, le mâle fournit le sperme et la femelle l’ovule – pas de place pour un tiers. Le mâle et la femelle le sont. Quelques espèces non mammifères font preuve d’une flexibilité surprenante. Certains zooplancton, tels que les rotifères, ont un arrangement de partage complexe qui est toujours en cours de tri (du moins par nous; les rotifères semblent parfaitement clairs à ce sujet). Les épées adultes (Xiphophorus helleri), un poisson d’aquarium vivant populaire, changent parfois de sexe de femelle à mâle. De nombreuses autres espèces de poissons changent de sexe à l’âge adulte – de la femelle au mâle et inversement. Chez le poisson-clown (Amphiprion), le changement est déclenché, par exemple, par la composition du banc de poissons (s’il est entièrement femelle, une femelle peut devenir un mâle) ou simplement par l’âge.

Les mammifères sont moins flexibles, mais essentiellement toutes les espèces de mammifères qui ont été soigneusement étudiées montrent des écarts par rapport au comportement hétérosexuel normal – «normal» en ce sens qu’il est à la fois le modèle majoritaire et essentiel à la survie de l’espèce. Les êtres humains présentent évidemment également une variété de schémas anormaux, tels que l’homosexualité. («L’homosexualité est aussi naturelle que l’hétérosexualité», comme l’a dit l’auteur de Myra Breckinridge, Gore Vidal. «Remarquez que j’utilise le mot« naturel », pas normal.») Incluez également le désir d’être, ou le sentiment d’être, du sexe opposé (transgenres). Ces variantes forment une petite fraction de la population. Entre 2 et 10 pour cent de la population masculine américaine peuvent être homosexuels et peut-être 1 à 2 pour cent des femmes. La proportion de bisexuels et de transsexuels est probablement beaucoup plus faible. Tous ces chiffres sont des cibles mobiles et varient avec les vents du changement culturel.

Les causes des différentes variantes sont incertaines; il ne fait aucun doute que des facteurs culturels et biologiques (génétiques, développementaux) sont impliqués dans un mélange encore inconnu. La fonction adaptative des individus qui ne se reproduisent pas n’est pas non plus claire. De toute évidence, si une fraction substantielle de la population arrête de se reproduire, l’avenir de l’espèce semble sombre. D’un autre côté, la division des intérêts et la division du travail peuvent signifier que certaines minorités non reproductives (les sectes religieuses célibataires en sont un exemple évident) contribuent plutôt que de diminuer la «convenance» d’une culture.

La manière dont les variantes devraient être évaluées est une question d’éthique et de politique, pas de science. Mais la biologie compte; et ici, la politique peut fausser la science. Qu’il y ait deux sexes est biologiquement indiscutable. Qu’il existe plusieurs variantes minoritaires est également incontestable. Mais le sexe n’est pas un continuum.

Il existe de réelles différences entre les hommes et les femmes. Certaines affirmations aboutissent à un consensus: presque tout le monde les acceptera. D’autres, pas tellement. Par exemple, les hommes sont en général plus forts que les femmes: ils courent plus vite, soulèvent des poids plus élevés et sont de meilleurs joueurs de football. Malgré la miraculeuse Simone Biles, les hommes peuvent même être de meilleurs gymnastes. Les hommes ont également tendance à mourir plus tôt, à commettre plus de crimes violents et à prendre plus de risques, et ils ont plus d’accidents. La plupart des gens sont d’accord sur ces choses. Que signifient-ils pour la participation des femmes dans l’armée? Participation des femmes trans (c’est-à-dire des hommes) aux sports féminins?

Les psychologues nous disent aussi que les hommes ont tendance à être plus intéressés par les choses, tandis que les femmes sont plus intéressées par les gens. Cette différence peut-elle expliquer en partie les disparités hommes-femmes dans des professions telles que les soins infirmiers et l’ingénierie? Les hommes, dans la plupart des dimensions, sont plus variables que les femmes. Sur certaines mesures cognitives, par exemple, les moyennes de population sont les mêmes, mais la répartition masculine est plus étendue: plus d’idiots masculins et aussi plus de génies masculins. Faire allusion à cela comme une explication de la représentation disproportionnée des hommes dans les départements de mathématiques à Harvard a mis le président de Harvard Larry Summers en difficulté il y a quelques années. C’est néanmoins un fait.

Les défenseurs passionnés de «l’équité entre les sexes» sont susceptibles de remettre en question, voire d’ignorer les différences biologiques entre les hommes et les femmes. Les différences entre les sexes deviennent très rapidement des questions politiques plutôt que scientifiques. L’égalité devant la loi est un point de vue consensuel. Mais la question de savoir si les gens doivent être traités de manière égale à tous les autres égards sont des questions où, ces dernières années, les différences biologiques avérées et pertinentes sont mises de côté. Est-il judicieux de traiter les hommes et les femmes de la même manière, et de la même valeur, dans des situations dangereuses et physiquement stressantes, par exemple? Doit-il vraiment s’agir de «femmes et enfants, choisis au hasard» – plutôt que de «premiers», par exemple?

Nous restons incertains quant aux différences socioculturelles (de genre) moins bien établies entre les hommes et les femmes. Toutes les questions de genre ne peuvent pas être décidées par la science, mais les décisions politiques et même éthiques qui ignorent la biologie établie sont peu susceptibles d’être sages.

Il est peu probable qu’une réaction pavlovienne à une légère dissidence fasse progresser notre compréhension. Les «passionnés» de l’APA et d’autres organisations supposées scientifiques devraient en prendre note.

John Staddon est le professeur distingué James B. Duke de psychologie et de neurosciences et professeur de biologie, émérite à l’Université Duke.