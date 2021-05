Le monde virtuel et ses possibilités sont désormais intégrés dans notre écosystème: Sameer Raje, directeur général et Inde, Zoom Video Communications, Inc

Pour les secteurs sensibles aux données, nous avions également annoncé le chiffrement de bout en bout en version bêta comme une disponibilité mondiale pour les utilisateurs gratuits et payants.

Par Reya Mehrotra

Les réunions Zoom sont devenues l’outil de travail à domicile le plus important l’année dernière. En fait, sur les 10 millions de participants quotidiens aux réunions Zoom en décembre 2019, la société a été témoin d’une augmentation massive de 300 millions par jour en avril 2020. Avec le retour des verrouillages et le travail à distance redevenu la norme, Reya Mehrotra s’est entretenue avec Sameer Raje, GM et Inde dirigent, Zoom Video Communications, Inc, dans une interview exclusive pour connaître la trajectoire de croissance de la plate-forme de services de communication vidéo et les futurs plans d’expansion. Extraits édités:

Le début de la décennie a été marqué par un boom de la technologie et des communications numériques. Les années à venir vont-elles connaître une hyper croissance dans ce secteur?

Le côté positif de la pandémie a été la poussée technologique et, partant, l’innovation. De nombreuses entreprises en démarrage ont vu le jour en 2020 avec des solutions innovantes répondant aux défis de la nouvelle normalité. Des secteurs tels que la santé, l’éducation, le FSI, etc., qui se sont transformés pendant la pandémie continueront de bénéficier de plateformes comme la nôtre. Nous regardons un monde hybride. Twitter a été la première entreprise à permettre à ses employés de travailler de chez eux en permanence. TCS a annoncé que 75% de ses effectifs travailleront à domicile d’ici 2025. Facebook a déclaré que près de la moitié de ses effectifs pourraient travailler à domicile dans les cinq à dix prochaines années. Cela montre que la communication et la collaboration virtuelles continueront d’être une grande partie de nos vies.

En tant que jeune entreprise, vous avez connu une croissance multiple, en particulier pendant la pandémie. Aviez-vous imaginé ce genre de succès?

Personne n’avait prévu que le monde passe au numérique du jour au lendemain. Nous avons constaté une croissance massive de notre base d’utilisateurs composée de gouvernements, d’entreprises, d’écoles, d’hôpitaux, d’utilisateurs autonomes, etc. De 10 millions de participants aux réunions quotidiennes en décembre 2019, nous avons vu 300 millions de participants aux réunions quotidiennes enregistrées en avril 2020. la croissance avait son lot de défis, c’était une courbe d’apprentissage pour nous. Notre sécurité est à l’avant-garde des générations avec le cryptage GCM AES 256 bits. Pour les secteurs sensibles aux données, nous avions également annoncé le chiffrement de bout en bout en version bêta comme une disponibilité mondiale pour les utilisateurs gratuits et payants.

Qu’est-ce qui vous donne un avantage sur vos concurrents? L’année dernière, Gmail et d’autres noms importants ont également annoncé des fonctionnalités de vidéoconférence. Cela a-t-il nui d’une quelconque manière à votre entreprise?

Notre principal avantage est que Zoom est simple et facile à utiliser. Les utilisateurs sont également absolument sûrs d’une expérience vidéo et audio immersive et sans friction, même à faible bande passante. Il existe une foule d’autres fonctionnalités pour lesquelles nos utilisateurs nous aiment. Au-delà de cela, les équipes informatiques centrales adorent nos fonctionnalités de tableau de bord et de reporting pour garantir la satisfaction de leurs utilisateurs finaux. Au lieu de regarder ce que fait la concurrence, nous écoutons nos clients et intégrons les commentaires autant que possible. Nous avons été confrontés à une concurrence intense depuis 2011, date de notre lancement, mais notre approche axée sur le client et notre focalisation continue sur la confidentialité et la sécurité ont fait de Zoom la plate-forme de confiance de choix pour des millions de personnes.

Quels sont vos futurs projets d’expansion? Y a-t-il de nouveaux déploiements, fonctionnalités, etc., à annoncer?

Notre présence croissante est le résultat de l’expansion de la base d’utilisateurs sur notre plate-forme. Depuis 2020, nous avons ajouté deux nouveaux centres de données et, avec nos 19 centres de données actuellement colocalisés dans le monde, nous servons efficacement notre clientèle. Nous avons également lancé de nouveaux centres technologiques à Bangalore et à Singapour. Nos plans d’expansion représentent la stratégie de Zoom visant à développer sa technologie de communication de pointe dans plusieurs endroits à travers le monde. En tirant les leçons du passé et en gardant à l’esprit les défis de la nouvelle normalité «hybride», nous voulions que la transition soit aussi fluide que possible. Par conséquent, nous avons récemment étendu notre fonctionnalité Zoom Rooms en tant que disponibilité globale. Cette innovation permet aux organisations de réintégrer le bureau en toute sécurité et de maintenir une main-d’œuvre «partout», en leur offrant une expérience sans contact, de la mise en place d’une salle de réunion à une réceptionniste virtuelle. Certaines fonctionnalités clés incluent une expérience d’entrée sans contact pour les employés et les invités du bâtiment, des options pour coupler des appareils mobiles iOS et Android avec des réunions Zoom Room et accéder aux commandes de la salle, Neat Sense qui permet aux utilisateurs de surveiller les salles de réunion pour des éléments tels que la qualité de l’air, l’humidité, le CO2 et des composés organiques volatils pour assurer la sécurité des occupants et Zoom for Home qui offre une intégration avec des dispositifs d’affichage pour maison intelligente tels que Amazon Echo Show, Google Nest.

Quel a été le pourcentage de croissance depuis 2020? Était-ce l’année où les chiffres se sont gonflés? Comment était la croissance avant cela?

Depuis 2019, lorsque Zoom est entré en bourse, nous avons connu une croissance considérable. Cependant, pendant la pandémie, nous avons connu une augmentation soudaine de notre base d’utilisateurs dans tous les secteurs et industries, et avons constaté une multiplication par plusieurs de l’adoption de la plate-forme. Nous avons récemment annoncé les résultats du quatrième trimestre et rapporté 882,5 millions de dollars, en hausse de 369% en glissement annuel et un chiffre d’affaires de 2 651,4 millions de dollars en année pleine, en hausse de 226% en glissement annuel; près de 4 671 100 clients avec plus de 10 employés, en hausse d’environ 470% par rapport au même trimestre de l’exercice précédent; Plus de 1 600 clients contribuent pour plus de 100 000 $ aux revenus des 12 derniers mois, en hausse d’environ 156% par rapport au même trimestre de l’exercice précédent.

Quel pays a le mieux utilisé le service?

Pour nous, tous les marchés sont une priorité.

La dépendance à Zoom continuera-t-elle dans le monde post-pandémique?

Le monde virtuel et ses possibilités sont désormais intégrés dans notre écosystème, et ils continueront à être un élément majeur des stratégies commerciales et informatiques et des opérations commerciales quotidiennes. Nous verrons une utilisation continue dans tous les secteurs et industries. Dans le secteur de l’éducation, l’apprentissage à distance est en plein essor. Lorsque les étudiants passeront à l’enseignement supérieur, l’expérience de l’apprentissage à distance sera un avantage majeur car ils pourront suivre des cours dans le monde entier. Dans le domaine de la santé, la télésanté a été une priorité et une initiative majeures pour répondre à Covid-19. De la gestion de détail et de la gestion de patrimoine à la banque d’investissement, les services financiers ont radicalement changé pour toujours.

Envisagez-vous quelque chose spécifiquement autour du secteur de l’éducation alors que l’edtech a explosé comme jamais auparavant?

Zoom est déjà largement utilisé dans l’espace éducatif. Pendant la pandémie et même aujourd’hui, nous soutenons près de 1 25 000 écoles – dont 2 500 en Inde – dans 25 pays avec une plateforme sécurisée et gratuite.

