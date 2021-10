Le Mondial Superbike, brûlant en Argentine

15/10/2021 à 11h11 CEST

Après six ans de domination incontestable de Jonathan Réa et Kawasaki, le Mondial Superbike connaît une saison de « haute tension » avec la bataille pour le titre entre l’Irlandais du Nord et l’actuel leader du championnat, Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Tous deux arrivent ce week-end sur le circuit de Saint Jean Villicum (Argentine), théâtre de l’avant-dernière manche du calendrier WorldSBK, séparés de 24 points après avoir tous deux remporté une course et s’être écrasés dans une autre à Portimao. Le Turc aura son premier « match ball » pour le titre.

Il est également livré avec des options mathématiques, Scott Redding (Ducati), bien que dans son cas les options soient éloignées. Le Britannique a quitté Portimao avec trois podiums et un désavantage de 54 points concernant le chef Razgatlioglu.

La manche d’Argentine sera l’avant-dernière de la saison également pour la catégorie des Supersport, alors que Supersport 300 a déjà conclu son championnat au Portugal, où Adrián Huertas a été couronné, qui a annoncé hier son passage en division intermédiaire pour 2022. En Supersport, après que ‘ManuGass’ González ait été détraqué par la lutte pour le titre, le Suisse Dominique Aegerter Le championnat est à portée de main puisqu’il arrive en Argentine avec 54 points d’avance. Si vous donnez moins de quatre points par rapport à Odendaal sera proclamé champion.

Horaires WSBK Argentine 2021 (heure en Espagne)

vendredi 15 octobre 2021

15h30 – 16h15 Superbike FP1

16h25 – 17h10 Supersport FP1

20:00 – 20:45 Superbike FP2

21h00 – 21h45 Supersport FP2

samedi 16 octobre 2021

15h00 – 15h30 Superbike FP3

16h25 – 16h45 Supersport Superpole

17:10 – 17:25 Superbike Superpole

18h30 Course Supersport 1

20:00 Course Superbike 1

dimanche 17 octobre 2021

Session Catégorie de temps

15h00 – 15h15 Échauffement Superbike

15h25 – 15h40 Échauffement Supersport

17:00 Course Superbike Superpole

18h30 Course Supersport 2

20:00 Course Superbike 2