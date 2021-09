Le Mondial Superbike, en suspens à cause d’un grave accident

25/09/2021 à 14:09 CEST

Un grave accident multiple lors de la première course Supersport 300 du Championnat du Monde Superbike sur le circuit de Jerez, a provoqué un drapeau rouge à trois tours de la fin et l’Espagnol Adrián Huertas devra attendre pour terminer le titre. Le pire arrêté dans l’accident était le pilote Dean Berta Viñales. En attendant des nouvelles plus officielles, l’organisation WSBK a annoncé qu’elle annulait toute activité pour le reste de la journée.

INFOS DIRECTION DE LA COURSE : À la suite d’un incident dans la # WorldSSP300 Race 1 impliquant la # 25 Dean Berta Viñales, l’activité en piste restante samedi a été annulée. #ESPWorldSBK – WorldSBK (@WorldSBK) 25 septembre 2021

L’accident s’est produit dans la section décisive, à trois tours de l’arrivée, alors que le groupe de tête se préparait à la lutte pour le podium et que plusieurs pilotes sont tombés, dont l’Espagnol. Yeray Ruíz (Yamaha MS Racing), Alejandro Carrión (Kawasaki GO Project), Daniel Mogeda (# Team109 Kawasaki) et Dean Berta Viñales (Viñales Racing Team), ainsi que Harry Khouri (Fusport – RT Motorsports by SKM – Kawasaki) il a forcé les drapeaux rouges à être agités et la course à être terminée. Avec les positions du dernier tour valide, Buis a revendiqué la victoire, devant Iglesias et Sofuoglu.

La fin précipitée du test n’a laissé aucune option pour se battre pour la victoire Adrien Huertas, qui avait été retardé après un contact avec Diaz Cebrián. Vergers il a dû se contenter de la septième place. Avec ces résultats, Vergers mène désormais le classement avec 210 points, 49 de plus que Jeffrey Buis, qui remonte à la deuxième place détenue par l’absent Tom Booth-Amos (Fusport – RT Motorsports by SKM – Kawasaki)