Le moniteur de jeu qui mise le plus sur l’ergonomie

14/09/21

Le à 14:13 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Aujourd’hui, nous pouvons trouver une large gamme de moniteurs axés sur les jeux. Ils existent pour toutes sortes de goûts et de besoins. Cependant, depuis un certain temps, le “sweet spot” a toujours été dans le choix des moniteurs de Résolution 2560 x 1440 et avec une fréquence de mise à jour de 144 Hz. Principalement parce que c’est une résolution idéale pour les écrans de 24 ou 27 pouces, en plus d’avoir un taux de rafraîchissement de 144 Hz nous suffit pour profiter d’une grande fluidité dans les jeux AAA. De toute évidence, il existe de meilleures options, même si cela dépend déjà de ce que l’utilisateur ose dépenser. Aujourd’hui, nous allons vous parler de notre expérience avec le LG 27GN88A, un moniteur qui correspond précisément aux caractéristiques que nous avons énoncées et dont les performances nous ont agréablement surpris.

LG propose depuis un certain temps d’excellents produits axés sur le jeu et il l’a prouvé toutes ces années avec sa gamme Ultragear, où l’on trouve des moniteurs prêts à jouer sur PC. En plus des grandes caractéristiques internes de leurs moniteurs, ils ont aussi su jouer leurs cartes en proposant un système de support qui aide à nettoyer notre configuration de câble. Avant d’entrer dans le sujet, en dessous de ces lignes, nous vous laissons un tableau où vous trouverez un résumé des spécifications du moniteur dont nous allons parler dans cet article.

Dimensions et poids 614,2 x 364,8 x 56,3 mm (sans support)

27 pouces

4.2kg (sans support) Résolution 2560 x 1440p Fréquence 144 Hz Type de dalle Nano-IPS Luminosité 350 cd/m2 (Typique) Gamme de couleurs DCI-P3 98% (Typique) Rapport de contraste 1000:1 (Typique) Vitesse de réponse 1ms Fonctionnalités supplémentaires Anti-éblouissement, HDR10, G-Sync, FreeSync Premium Connexions HDMI 2.0 x2, DisplayPort 1.4 x1, entrée USB 3.0 x1, sortie USB 3.0 x2, prise jack 3,5 mm

DESIGN ÉLÉGANT ET ERGONOMIQUE

Pendant des années, le mot « jeu » a toujours été associé à des produits aux formes bizarres, aux LED RVB partout et au design quelque peu frappant. Cependant, la tendance a légèrement changé au fil des ans (Dieu merci). C’est pourquoi dans le LG 27GN88A nous rencontrerons un conception à profil bas, un panneau aux bords très étroits, et bref un look qui mise sur la minimalisme. Et c’est qu’en plus de la conception du panneau, de LG, ils nous offrent également un support via bras robuste ce qui aide à soigner l’image de notre installation, puisque nous aurons un moniteur “flottant” en standard et un moyen de cacher les câbles derrière ce bras. Nous avons difficilement pu trouver des points négatifs à ce design sans entrer dans le personnel, car en plus de son élégance, il marque également des points de fonctionnalité grâce à son schéma de boutons. Ou devrions-nous dire bouton, puisqu’avec un simple ‘manette‘nous pouvons accéder à la configuration de ce moniteur d’une manière extrêmement simple et visuelle. Du fabricant, ils proposent cette fonctionnalité sur leurs moniteurs depuis un certain temps, car c’est un très bon moyen d’oublier les problèmes lors de l’accès aux paramètres de notre écran.

Le moniteur offre un bras de support vraiment utile

| sport

Et comme nous l’avons dit précédemment, le bras est une véritable merveille. Ce n’est pas pour rien que ce moniteur a la balise ‘Ergo’. Et c’est que son soutien nous permet de placer le moniteur pratiquement dans la position souhaitéeIl peut également être incliné sur les axes horizontaux et verticaux. De cette façon, si nous le souhaitons, nous pouvons le faire pivoter complètement, voire ajuster la hauteur. C’est tellement le confort et l’ergonomie qu’offre ce support que nous pensons qu’il devrait être une norme pour ce type de moniteurs. Ce support est ancré à la table au moyen d’une pince à mors. Cependant, si nous ne voulons pas l’ancrer de cette manière, la boîte intègre également une base pour la placer de manière traditionnelle, ainsi que des vis et des outils pour la fixer correctement à la table. L’assemblage du même est extrêmement simple, et a évidemment la norme VESA au cas où nous choisissons une configuration supplémentaire de moniteur double ou triple sur notre bureau.

GRANDES TECHNOLOGIES DANS LE JEU

Ayant laissé de côté tout le problème de sa conception superficielle, il est temps de commenter nos impressions sur les fonctionnalités et les spécifications offertes par ce moniteur. Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous trouvons un moniteur de 27 pouces, technologie Nano-IPS, résolution 2560 x 1440 et taux de rafraîchissement 144 Hz. Ce serait la chaîne de données importantes que nous devons prendre en compte lors de la recherche d’un moniteur. Parallèlement à tout cela, il est bon de savoir que le LG 27GN88A offre la technologie G-Sync et FreeSync Premium de sorte que la fréquence de celui-ci puisse osciller automatiquement entre les chiffres d’images par seconde que notre PC gère. De plus, il a une réponse de 1 ms, ce qui est idéal pour les titres qui nécessitent ces caractéristiques tels que les jeux de tir compétitifs et d’autres titres axés sur l’eSport.

Design élégant avec pratiquement aucun câble impliqué

| sport

GRANDE PRÉCISION DES COULEURS

C’est peut-être dans le domaine du jeu que ce moniteur brille le plus, car dans d’autres aspects axés sur la partie multimédia, ils sont conformes à ce qui est attendu mais ne surprennent pas, pour ainsi dire. En le testant, nous avons vérifié que le contraste de ce moniteur fait qu’à plusieurs reprises, nous voyons les noirs plus grisâtres que la normale dans des environnements à faible éclairage. La plage de contraste typique annoncée est de 1 000 : 1, le contraste minimum étant de 700 : 1. Compte tenu de cette information, tout indique que le contraste est plus proche des données de son minimum que celui du typique. Ceci est généralement courant dans les moniteurs IPS, car sa fonction opte principalement pour la précision des couleurs plutôt que pour un contraste plus élevé. Si ce que nous recherchons est ce dernier, nous sommes peut-être intéressés par la recherche d’un moniteur doté de la technologie VA.

Le moniteur a une grande précision des couleurs

| sport

Quant à la précision de ses couleurs, elle est vraiment bluffante, bien que oui, le panneau devra être calibré et tripoté un peu. De cette façon, le mode image ‘Joueur 1‘offre une gamme de couleurs plus précise que les autres. De plus, la dalle offre une luminosité tout à fait remarquable, sans toutefois la dépasser. C’est peut-être en contenu HDR que l’on remarque qu’il nous manque un peu plus de luminosité. Le panneau a également un traitement Anti-éblouissant comme mesure contre les reflets de l’éclairage qui l’affecte, nous serons donc à l’abri des reflets dans des conditions d’éclairage moyen.

TEMPS DE RÉPONSE SERRÉ

Pour ceux qui recherchent un moniteur avec un temps de réponse minimal et un faible décalage d’entrée, le LG 27GN88A répond largement à ces besoins, car ses temps de réponse à la fréquence de 144 Hz frisent l’excellence et le décalage d’entrée est imperceptible. C’est pourquoi, bien que ce soit une bonne option en tant que moniteur tout-terrain, c’est dans le jeu que les utilisateurs peuvent profiter le plus de ses vertus.

CONCLUSION

LG a fait un travail fantastique avec ce moniteur, alliant design, ergonomie et excellentes performances de jeu. Bien que ce soit peut-être dans la luminosité et le contraste où ses faiblesses sont les plus notables, il ne fait aucun doute que nous sommes face à l’un des meilleurs moniteurs de l’année en termes de performances et d’ergonomie.