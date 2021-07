Le moniteur de qualité de l’air Aqara TVOC maintenant disponible avec HomeKit

Aqara a été une excellente option pour les personnes débutant avec HomeKit, car leurs kits de démarrage offrent un moyen peu coûteux d’ajouter un certain nombre de produits compatibles HomeKit à la fois. Une fois que vous avez ajouté un hub, vous pouvez commencer à ajouter des capteurs d’eau, des capteurs de mouvement, etc. Aujourd’hui, Aqara dévoile un tout nouveau moniteur de qualité de l’air TVOC avec une conception e-ink.

HomeKit Hebdomadaire est une série axée sur les accessoires pour la maison intelligente, les trucs et astuces d’automatisation et tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

Mesurer la qualité de l’air est en quelque sorte devenu un de mes passe-temps, car j’aime voir comment des tâches comme cuisiner, laisser les fenêtres ouvertes ou utiliser un aspirateur affectent les capteurs. Le nouveau moniteur de qualité de l’air d’Aqara nécessite le hub Aqara M1S, donc si vous avez un ancien modèle M1, vous devrez le mettre à niveau. J’exécute le hub M1S juste à côté du hub d’origine car je ne voulais pas avoir à migrer sur mes accessoires existants. Il fonctionnera également avec le hub M2 ou la caméra Aqara.

Moniteur de qualité de l’air Aqara TVOC et HomeKit

Comme Aqara prend en charge HomeKit, le hub s’intégrera dans votre environnement HomeKit pendant le processus de configuration. Aqara inclut le code HomeKit sur les instructions ainsi que le dessous du hub. La configuration du moniteur de qualité de l’air Aqara TVOC est tout aussi simple. Vous utiliserez l’application Aqara pour ajouter l’appareil, choisirez votre hub M1S, puis vous enfoncerez et maintenez enfoncé le bouton du haut pendant huit secondes pour le mettre en mode d’appairage. Une fois couplé au hub, il apparaîtra dans la même pièce de l’application Home à laquelle le hub est attribué. Si vous ne prévoyez pas de mettre les produits dans la même pièce, vous pouvez changer l’emplacement du capteur, comme vous le feriez pour tout autre accessoire.

Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, le capteur est assez petit mais assez grand pour être facilement lu. Il sera par défaut en Celsius, mais vous pouvez l’échanger en Fahrenheit dans l’application Aqara en accédant aux paramètres de l’appareil. Le moniteur de qualité de l’air Aqara TVOC possède trois capteurs intégrés mesurant le niveau de TVOC, la température et l’humidité. Parce qu’il prend en charge HomeKit, vous pouvez utiliser ces données pour créer des scènes pour lutter contre la mauvaise qualité de l’air en allumant des purificateurs d’air ou en vous donnant une alerte dans l’application Home.

L’un des avantages d’investir dans l’écosystème Aqara est que vous bénéficiez de la fiabilité de Zigbee 3.0, tout en utilisant HomeKit. Les produits Aqara font partie des produits HomeKit les plus fiables que j’ai possédés. Si vous n’avez pas encore acheté de capteur d’eau, je vous encourage à en acheter un à placer sous tous vos éviers et devant votre réfrigérateur et votre lave-vaisselle. J’utilise le moniteur de qualité de l’air depuis quelques jours, et si vous avez déjà quelques produits Aqara, c’est une évidence à ajouter à votre environnement HomeKit pour suivre la qualité de l’air que vous respirez à l’intérieur de votre maison . Comme je l’ai mentionné dans d’autres critiques, les écrans e-ink avec les produits HomeKit sont une tendance fantastique car ils ont fière allure tout en ayant une batterie longue durée.

Aqara propose un coupon de réduction de 15 % (TVOCPR2224) sur la boutique Amazon américaine, valable jusqu’au 24 juillet si vous souhaitez vous procurer le nouveau moniteur de qualité de l’air Aqara TVOC à encre électronique à prix réduit. Il prend en charge HomeKit, mais il prend également en charge Google Home, Amazon Alexa et IFTTT.

Les Apple Stores en Europe commencent à vendre des produits Aqara

Aqara a annoncé que les Apple Stores en Europe ont également commencé à vendre des produits sélectionnés. La gamme de produits de l’Apple Store comprend l’Aqara Hub M2, l’Aqara Camera Hub G2H, le capteur de porte et fenêtre, le capteur de température et d’humidité et le capteur de vibration.

« Pouvoir proposer des produits Aqara dans les Apple Stores en Europe est une étape essentielle pour nous connecter avec une communauté en croissance rapide d’utilisateurs HomeKit dans le monde, et nous cherchons à étendre davantage nos assortiments de produits dans plus d’Apple Stores en Europe et dans d’autres régions. dans un avenir proche », a déclaré Cathy You, vice-présidente principale d’Aqara.

Les produits Aqara sont désormais disponibles dans les Apple Store en Chine continentale, à Hong Kong, à Macao, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. Aqara a également annoncé son intention de placer ses produits dans les Apple Stores sud-coréens dans les prochains mois.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :