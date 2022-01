Le moniteur intelligent M8 de Samsung peut contrôler la technologie IoT, diffuser des jeux, etc.

Samsung complète sa gamme de moniteurs intelligents avec le M8 4K 32 pouces. Comme les modèles actuellement en vente, ce nouveau modèle peut offrir des fonctionnalités de type téléviseur intelligent, notamment l’accès à des applications de streaming, en plus de pouvoir se connecter à un ordinateur comme des moniteurs normaux. La société n’a pas révélé de date de sortie ni de prix, mais les premiers détails que nous avons appris prouvent que Samsung va encore plus loin avec le M8 pour le rendre encore plus utile à une variété de personnes.

Ce moniteur intelligent a une épaisseur de 11,4 mm, ce qui, selon Samsung, est nettement plus fin que les modèles précédents. La caractéristique la plus impressionnante est peut-être sa caméra SlimFit magnétique et mobile qui peut se fixer au moniteur pour les appels vidéo. Le moniteur lui-même prend en charge les applications de chat vidéo comme Google Duo. Avec les autres moniteurs intelligents de Samsung, vous devez apporter votre propre webcam.

Samsung

Samsung intègre également un SmartThings IoT Hub dans le M8, vous permettant de voir une carte au sol de vos différents appareils intelligents et de les contrôler directement à partir du moniteur intelligent. Samsung indique que le M8 dispose également d’une nouvelle fonctionnalité appelée Workspace, qui rassemble des services Web liés au travail, comme Microsoft 365, dans un hub intuitif.

Une autre nouvelle fonctionnalité est Game Home, qui transforme le M8 en un moniteur de streaming de jeux en nuage. Samsung dit que les propriétaires pourront utiliser le M8 pour diffuser des jeux à partir de services de streaming de jeux, et même y connecter des contrôleurs sans fil. Cependant, il s’est arrêté avant de nommer les services ou les contrôleurs qu’il prendra en charge. La société a déclaré à The Verge que davantage d’informations seraient partagées sur cette fonctionnalité à l’approche de son lancement plus tard en 2022.

Samsung n’a pas partagé tous les ports du M8, bien qu’il ait mentionné qu’il dispose d’un port USB-C pouvant prendre en charge la charge de 65 W. Il n’a pas non plus mentionné le prix ou la disponibilité.

La société a également annoncé un moniteur de jeu incurvé Odyssey Neo G8 de 32 pouces avant le CES 2022. Il offre une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, ce que Samsung dit être le premier à atteindre sur un moniteur incurvé 1000R.