Le monologue ESPY de Norm Macdonald en 1998 était un rôti de sport pour les âges

Lorsqu’il a été annoncé mardi que l’icône de la comédie Norm Macdonald est décédée d’un cancer à l’âge de 61 ans, un million de pensées m’ont traversé l’esprit. Jamais nous n’avons eu quelqu’un qui s’est senti aussi en avance sur son temps, car il était prêt à vous ramener. Norm avait cette capacité de mélanger la comédie mordante moderne, l’auto-dépréciation et la comédie d’observation – le tout avec une prestation qui ressemblait à celle de votre oncle racontant des blagues lors d’une réunion de famille.

La belle chose à propos de la comédie de Macdonald était la façon dont il savourait le maladroit. Il en a fait son terrain de jeu. Peu importe ce qu’il disait ou faisait sur scène, il avait toujours le public là où il le voulait, dans la paume de sa main. Si vous avez gémi parce qu’il a fait une blague tout droit sortie des années 50, c’est parce qu’il le voulait. L’homme a compris un public mieux que n’importe quel comédien des 30 dernières années. C’est pour cette raison que la nouvelle de sa mort m’a immédiatement fait penser aux ESPY Awards 1998, quelque chose qui ne serait jamais arrivé aujourd’hui.

Armé de l’apparence d’un présentateur de nouvelles nocturnes, Norm est monté sur scène et a commencé à rôtir tout le monde en vue, sans se soucier des ramifications. S’il semblait que Macdonald s’en fichait, c’est parce qu’il ne s’en souciait probablement pas. Sa marque de comédie n’a jamais été destinée à la commercialisation, elle visait à faire rire les gens, ce qu’il a fait, d’une manière que nous ne reverrons jamais au spectacle.

«Je parlais à Jerry Jones dans les coulisses, et c’est un bon gars, et il parle de reconstruire l’équipe, vous savez. Et il m’a dit, il a dit : ‘Nous devons revenir à ce qui a fait de nous une équipe championne : les strip-teaseuses et le crack.’ »

Norm a transformé tout le monologue en brûlures de feu rapides de toutes les personnes présentes, frappant souvent au cœur de leurs problèmes hors terrain / terrain et frappant vraiment les gens là où ça fait mal. Personne dans cet auditoire ne voulait entendre son nom mentionné par Macdonald, sachant que quelque chose se préparait au coin de la rue. Bon sang, regardez le visage de John Elway lorsque la caméra le coupe après que Norm ait félicité les Broncos pour avoir remporté le Super Bowl. C’est un homme terrifié par la suite.

Heureusement pour Elway, il a été épargné. Norm savait après les applaudissements que ce n’était pas le moment de faire une gaffe sur les champions, alors il a basculé, disant qu’il y avait un film en cours sur les Denver Nuggets : “Les hommes noirs ne peuvent pas sauter non plus.”

Maintenant, écoutez, je sais qu’il y a BEAUCOUP de fois où Norm fait des blagues là-dessus qui sont un produit de leur temps. Des choses sur lesquelles nous ne plaisanterions jamais, jamais maintenant – et le but ici n’est pas de plaider ce qui est ou n’est pas une comédie appropriée en 2021, c’est juste d’apprécier que pour un moment fugace en 1998, ESPN a remis ses précieux prix à Macdonald et a dû regarder.

Gardant la blague la plus choquante pour la fin, Macdonald félicite Charles Woodson d’être devenu le premier joueur défensif à remporter le trophée Heisman, quelque chose qui, selon lui, ne pourra jamais lui être retiré… “à moins que vous ne tuiez votre femme et un serveur”. Clôturer avec une blague d’OJ Simpson n’est que quelque chose que Macdonald aurait eu le courage de faire sur cette scène, et c’était parfait.

Repose en paix Norm Macdonald. Personne ne le sera jamais, tout le monde sera comme toi.