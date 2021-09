Le monologue SNL de Norm MacDonald après avoir été licencié est si bon

Les hommages affluent depuis l’annonce du décès de MacDonald plus tôt dans la journée. Beaucoup ont partagé des histoires et des moments de gentillesse. Beaucoup ont partagé comment son travail les a inspirés, et bien sûr, de nombreux messages ont été accompagnés d’un morceau préféré, d’une blague ou d’une observation. Pour beaucoup de gens, c’est une blague de papillon de nuit complètement absurde. Pour d’autres, c’est son travail sur Weekend Update ou dans les films d’Adam Sandler ou le très sous-estimé Dirty Work. J’aime tout ça, mais pour moi, quand je me souviens de Norm MacDonald, c’est lui debout sur la scène du Saturday Night Live, parlant d’être licencié, labourant en avant au milieu d’une réception nerveuse parce qu’il allait faire de la comédie à ses conditions. Norm est une légende absolue. Il mérite tous les éloges qu’il reçoit aujourd’hui, et il nous manquera vraiment.